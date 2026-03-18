Gyászolnak a szurkolók: legendás magyar kommentátor távozott

2026. március 18. 08:56

Néhány héttel nyolcvankilencedik születésnapja után elhunyt Dávid Sándor, a magyar sportújságírás meghatározó alakja, a hazai Formula–1-es kultúra egyik megteremtője. Halálhírét családja szerda délelőtt jelentette be - írja a Nemzeti Sport.

A "Lapaj" becenéven ismert legendás riporter hivatalos közösségi oldalán tettek közzé egy búcsúüzenetet. Ebben a hozzátartozók kiemelték, hogy nemcsak a közvetítőfülkéből és könyvei lapjairól fog hiányozni. Páratlan humora, kifogyhatatlan történetei és színes egyénisége is pótolhatatlan űrt hagy maga után.

A laudációban azt írják: közvetítéseivel és írásaival elévülhetetlen érdemeket szerzett az autósport magyarországi népszerűsítésében. Pályafutása során a Hungaroring sajtófőnökeként is dolgozott.

Gazdag szakmai útját számos rangos kitüntetéssel ismerték el. Megkapta többek között a Feleki László-díjat, a MÚOSZ Aranytollát, a Magyar Olimpiai Bizottság médiadíját, az Ezüstgerely-díjat, valamint a fair play népszerűsítéséért járó trófeát. Kiemelkedő munkásságáért a Magyar Sportújságírók Szövetsége és a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség is életműdíjjal tüntette ki.

Végső nyugalomra helyezéséről a hozzátartozók gondoskodnak. Dávid Sándor végakaratának megfelelően a búcsúztatására szűk családi és baráti körben kerül sor.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:02
08:56
08:47
08:44
08:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 17.
Hiába a rengeteg autó, kiderült az igazság: teljesen más a magyar valóság, mint az EU-ban
2026. március 17.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
2026. március 17.
Óriási fordulat előtt a magyar gazdaság: kiderült, mi jöhet a következő években - erre kell most felkészülni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 18. szerda
Sándor, Ede
12. hét
Március 18.
Az újrahasznosítás világnapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Forma-1 Kínai Nagydíj 2026: itt van minden időpont, a verseny kezdete Sanghaj, Kína helyszínen
2
4 napja
Szoboszlai óta nem volt ekkora tehetsége a magyar focinak? Megállíthatatlanul termeli a gólokat, 18 évesen már topcsapat vinné
3
2 hete
Friss hírek érkeztek Cristiano Ronaldo állapotáról: súlyosabba sérülése, mint gondolták - vége lehet mesés karrierjének?
4
7 napja
Elájulnak a magyar sportfogadók, ha ezt meglátják: brutális, mit vezetett be a Szerencsejáték Zrt.
5
2 hete
Ki nem találod, mennyi Lionel Messi éves fizetése: kitálalt az Inter Miami ügyvezetője
Az államháztartás és alrendszerei pozíciójának értékelési módszere. A GFS-számítás alapelve a hiányfinanszírozási tételek kiszűrése mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Ez azt jelenti, hogy az összes bevétel nem tartalmazza sem a nemzetközi, sem a hazai piacon felvett hiteleket, s a kiadásokban sem jelennek meg az adósságok tőketörlesztései, valamint az értékpapír-visszavásárlások. A GFS-egyenleg számításakor azonban a bevételek a privatizációs bevételekkel együtt jelennek meg és a nettó kamatkiadások vagy -bevételek szintén szerepelnek az egyenlegben. A GFS-egyenleg tehát a folyó bevételek és a folyó kiadások viszonyát mutatja.

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 07:20
Teljesen kiakadt szövetségeseire Donald Trump: hamatosan jöhet a szakadás, a totális háború?
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 06:30
Súlyos hibát követ el a legtöbb hazai kerttulajdonos tavasszal: ezért nem lesz idén sem kajszibarack a fákon
Agrárszektor  |  2026. március 18. 08:16
Cáfolja Nagy Istvánt a belügy: mégis mit akartak a rendőrök a gazdáktól?