Gyászolnak a szurkolók: legendás magyar kommentátor távozott

Néhány héttel nyolcvankilencedik születésnapja után elhunyt Dávid Sándor, a magyar sportújságírás meghatározó alakja, a hazai Formula–1-es kultúra egyik megteremtője. Halálhírét családja szerda délelőtt jelentette be - írja a Nemzeti Sport.

A "Lapaj" becenéven ismert legendás riporter hivatalos közösségi oldalán tettek közzé egy búcsúüzenetet. Ebben a hozzátartozók kiemelték, hogy nemcsak a közvetítőfülkéből és könyvei lapjairól fog hiányozni. Páratlan humora, kifogyhatatlan történetei és színes egyénisége is pótolhatatlan űrt hagy maga után.

A laudációban azt írják: közvetítéseivel és írásaival elévülhetetlen érdemeket szerzett az autósport magyarországi népszerűsítésében. Pályafutása során a Hungaroring sajtófőnökeként is dolgozott.

Gazdag szakmai útját számos rangos kitüntetéssel ismerték el. Megkapta többek között a Feleki László-díjat, a MÚOSZ Aranytollát, a Magyar Olimpiai Bizottság médiadíját, az Ezüstgerely-díjat, valamint a fair play népszerűsítéséért járó trófeát. Kiemelkedő munkásságáért a Magyar Sportújságírók Szövetsége és a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség is életműdíjjal tüntette ki.

Végső nyugalomra helyezéséről a hozzátartozók gondoskodnak. Dávid Sándor végakaratának megfelelően a búcsúztatására szűk családi és baráti körben kerül sor.