Sport

Lángol a hétvége: madridi derbi és észak-angliai csata vár a szurkolókra

Pénzcentrum
2026. március 19. 07:30

A márciusi hétvége igazi csemegéket tartogat a futballrajongóknak: a La Ligában összecsap a Real Madrid és az Atletico Madrid, míg a Premier League-ben a Newcastle és a Sunderland vívja meg hagyományos derbijét. A topbajnokságok éllovasai is pályára lépnek, így péntektől vasárnapig garantált a feszültség.

A hétvégi forduló valamennyi európai élvonalbeli bajnokságban izgalmas összecsapásokat ígér. Spanyolországban a bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú madridi rangadóra kerül sor, ahol a második helyezett Real Madrid fogadja a harmadik Atletico Madridot.

Angliában a Tyne-Wear derbi köti le a szurkolók figyelmét, de a Liverpool és a Manchester United is fontos meccseket játszik. Olaszországban az éllovas Inter a kiesés ellen küzdő Fiorentinához látogat, míg Németországban a Bayern München folytathatja menetelését. Franciaországban a PSG a Nice vendégeként léphet közelebb a címvédéshez, miközben a rendkívül szoros tabella tovább fokozza a harcot a dobogós helyekért.

A főváros lángol: Real-Atleti

A spanyol hétvége csúcspontja vasárnap 21:00-kor érkezik, amikor a Santiago Bernabéuban összecsap a két madridi óriás. A Real Madrid jelenleg a második helyen áll 66 ponttal, mindössze négy egységgel lemaradva a listavezető Barcelonától. Az Atletico Madrid 57 ponttal szorosan tartja a lépést, így a rangadó akár a bajnoki címért folyó küzdelem egyik fordulópontja is lehet.

A Real remek formában várja az összecsapást: legutóbbi öt meccsükből hármat megnyertek, és januárban idegenben 2-1-re legyőzték városi riválisukat. Diego Simeone együttese szintén magabiztosan érkezik, hiszen az utóbbi öt bajnokijukból négyet megnyertek. A derbi minden pillanata élőben követhető lesz a Sportonline La Liga rovatában: https://www.penzcentrum.hu/sporteredmenyek/spanish-la-liga/2025-2026.

A listavezető FC Barcelona vasárnap 14:00-kor a Rayo Vallecanót fogadja. A katalánok akár nyolcpontos előnyre is szert tehetnek a hétvége végére, amennyiben mindkét madridi csapat pontot veszít. A Barca négy győzelemmel a háta mögött vezeti a tabellát, és papíron könnyebb feladat vár rá a középmezőnyben tanyázó vendégek ellen.

A forduló további meccsei:

Anglia: Tyne-Wear derbi és élcsaták

Az angol élvonalban vasárnap 13:00-kor rendezik az egyik legparázslóbb helyi rivalizálást: a Newcastle United a St James' Parkban fogadja a Sunderlandet. A Tyne-Wear derbi mindig túlmutat a puszta sporton, idén pedig különösen pikáns, hiszen legutóbb a Sunderland hazai pályán 1-0-ra győzött. A Newcastle a kilencedik helyen áll 42 ponttal, a Sunderland pedig 40 ponttal a tizenharmadik. Mindkét csapat formája hullámzó, így bármi megtörténhet.

Szombaton 13:30-kor az ötödik helyen álló Liverpool a Brightonhoz látogat. A vörösök számára létfontosságú a győzelem, ha tartani akarják a lépést az előttük álló trióval: az Arsenal 70, a Manchester City 61, a Manchester United pedig 54 ponttal rendelkezik. A Liverpool formája vegyes, legutóbb döntetlent játszottak, előtte pedig vereséget szenvedtek.

A forduló további meccsei:

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
70
2.
Manchester City
61
3.
Manchester United
54
4.
Aston Villa
51
5.
Liverpool
49
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
22
2.
Igor Thiago
(Brentford)
19
3.
Antoine Semenyo
(Manchester City)
15
4.
João Pedro
(Chelsea)
14
5.
Hugo Ekitiké
(Liverpool)
11
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.03.18.

Az Inter Firenzében vizsgázik

Az olasz bajnokság legizgalmasabb mérkőzésére vasárnap 20:45-kor kerül sor, amikor a Fiorentina a listavezető Intert fogadja. A nerazzurrók 68 ponttal magabiztosan vezetik a tabellát, de legutóbbi formájuk nem hibátlan: az elmúlt öt meccsükből egyet elveszítettek, egy pedig döntetlennel zárult. A Fiorentina a tizenhatodik helyen küzd a bennmaradásért, mindössze 28 ponttal, így számukra ez igazi sorsdöntő találkozó.

Szombaton 20:45-kor a Juventus a Sassuolót fogadja Torinóban. Az Öreg Hölgy az ötödik helyről szeretne feljebb kapaszkodni, ehhez pedig kötelező lenne a győzelem. A Juve teljesítménye ingadozó: két győzelmet egy döntetlen, majd két vereség követett.

A forduló további meccsei:

Bundesliga: folytatja menetelését a Bayern?

A német bajnokságban szombaton 15:30-kor a Bayern München a Union Berlint fogadja az Allianz Arenában. A bajorok 67 ponttal toronymagasan vezetik a tabellát, és hazai pályán szinte verhetetlenek. Az Union a kilencedik helyen áll 31 ponttal, legutóbb ugyan nyertek, de azt két vereség előzte meg.

A szombat esti, 18:30-kor kezdődő slágermeccsen a második helyezett Borussia Dortmund a Hamburger SV-t látja vendégül. A BVB kilencpontos hátrányból próbálja nyomás alatt tartani a Bayernt, ehhez pedig elengedhetetlen a hazai győzelem. A Hamburg a középmezőnyben áll, 30 ponttal a tizenegyedik pozícióban.

A forduló további meccsei:

A PSG Nizzában próbálkozik

A francia élvonalban szombaton 21:00-kor a Nizza fogadja a listavezető Paris Saint-Germaint. A párizsiak 57 ponttal vezetik a tabellát, ám legutóbbi bajnokijukat elveszítették. A Nice gyenge szezont fut, mindössze a tizenötödik helyen áll 27 ponttal, ugyanakkor hazai pályán képes lehet meglepetést okozni.

Vasárnap 15:00-kor izgalmas összecsapást rendeznek Lyon és az AS Monaco között. A Monaco az utóbbi hetekben lenyűgöző formát mutat: öt győzelemmel a háta mögött érkezik, és a hatodik helyről a dobogót célozza meg. A Lyon a negyedik pozícióban áll 47 ponttal, és januárban hazai pályán 3-1-re legyőzte a monacóiakat.

A forduló további meccsei:
