Lángol a hétvége: madridi derbi és észak-angliai csata vár a szurkolókra

A márciusi hétvége igazi csemegéket tartogat a futballrajongóknak: a La Ligában összecsap a Real Madrid és az Atletico Madrid, míg a Premier League-ben a Newcastle és a Sunderland vívja meg hagyományos derbijét. A topbajnokságok éllovasai is pályára lépnek, így péntektől vasárnapig garantált a feszültség.

A hétvégi forduló valamennyi európai élvonalbeli bajnokságban izgalmas összecsapásokat ígér. Spanyolországban a bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú madridi rangadóra kerül sor, ahol a második helyezett Real Madrid fogadja a harmadik Atletico Madridot.

Angliában a Tyne-Wear derbi köti le a szurkolók figyelmét, de a Liverpool és a Manchester United is fontos meccseket játszik. Olaszországban az éllovas Inter a kiesés ellen küzdő Fiorentinához látogat, míg Németországban a Bayern München folytathatja menetelését. Franciaországban a PSG a Nice vendégeként léphet közelebb a címvédéshez, miközben a rendkívül szoros tabella tovább fokozza a harcot a dobogós helyekért.

A főváros lángol: Real-Atleti

A spanyol hétvége csúcspontja vasárnap 21:00-kor érkezik, amikor a Santiago Bernabéuban összecsap a két madridi óriás. A Real Madrid jelenleg a második helyen áll 66 ponttal, mindössze négy egységgel lemaradva a listavezető Barcelonától. Az Atletico Madrid 57 ponttal szorosan tartja a lépést, így a rangadó akár a bajnoki címért folyó küzdelem egyik fordulópontja is lehet.

A Real remek formában várja az összecsapást: legutóbbi öt meccsükből hármat megnyertek, és januárban idegenben 2-1-re legyőzték városi riválisukat. Diego Simeone együttese szintén magabiztosan érkezik, hiszen az utóbbi öt bajnokijukból négyet megnyertek. A derbi minden pillanata élőben követhető lesz a Sportonline La Liga rovatában: https://www.penzcentrum.hu/sporteredmenyek/spanish-la-liga/2025-2026.

A listavezető FC Barcelona vasárnap 14:00-kor a Rayo Vallecanót fogadja. A katalánok akár nyolcpontos előnyre is szert tehetnek a hétvége végére, amennyiben mindkét madridi csapat pontot veszít. A Barca négy győzelemmel a háta mögött vezeti a tabellát, és papíron könnyebb feladat vár rá a középmezőnyben tanyázó vendégek ellen.

Anglia: Tyne-Wear derbi és élcsaták

Az angol élvonalban vasárnap 13:00-kor rendezik az egyik legparázslóbb helyi rivalizálást: a Newcastle United a St James' Parkban fogadja a Sunderlandet. A Tyne-Wear derbi mindig túlmutat a puszta sporton, idén pedig különösen pikáns, hiszen legutóbb a Sunderland hazai pályán 1-0-ra győzött. A Newcastle a kilencedik helyen áll 42 ponttal, a Sunderland pedig 40 ponttal a tizenharmadik. Mindkét csapat formája hullámzó, így bármi megtörténhet.

Szombaton 13:30-kor az ötödik helyen álló Liverpool a Brightonhoz látogat. A vörösök számára létfontosságú a győzelem, ha tartani akarják a lépést az előttük álló trióval: az Arsenal 70, a Manchester City 61, a Manchester United pedig 54 ponttal rendelkezik. A Liverpool formája vegyes, legutóbb döntetlent játszottak, előtte pedig vereséget szenvedtek.

Az Inter Firenzében vizsgázik

Az olasz bajnokság legizgalmasabb mérkőzésére vasárnap 20:45-kor kerül sor, amikor a Fiorentina a listavezető Intert fogadja. A nerazzurrók 68 ponttal magabiztosan vezetik a tabellát, de legutóbbi formájuk nem hibátlan: az elmúlt öt meccsükből egyet elveszítettek, egy pedig döntetlennel zárult. A Fiorentina a tizenhatodik helyen küzd a bennmaradásért, mindössze 28 ponttal, így számukra ez igazi sorsdöntő találkozó.

Szombaton 20:45-kor a Juventus a Sassuolót fogadja Torinóban. Az Öreg Hölgy az ötödik helyről szeretne feljebb kapaszkodni, ehhez pedig kötelező lenne a győzelem. A Juve teljesítménye ingadozó: két győzelmet egy döntetlen, majd két vereség követett.

Bundesliga: folytatja menetelését a Bayern?

A német bajnokságban szombaton 15:30-kor a Bayern München a Union Berlint fogadja az Allianz Arenában. A bajorok 67 ponttal toronymagasan vezetik a tabellát, és hazai pályán szinte verhetetlenek. Az Union a kilencedik helyen áll 31 ponttal, legutóbb ugyan nyertek, de azt két vereség előzte meg.

A szombat esti, 18:30-kor kezdődő slágermeccsen a második helyezett Borussia Dortmund a Hamburger SV-t látja vendégül. A BVB kilencpontos hátrányból próbálja nyomás alatt tartani a Bayernt, ehhez pedig elengedhetetlen a hazai győzelem. A Hamburg a középmezőnyben áll, 30 ponttal a tizenegyedik pozícióban.

A PSG Nizzában próbálkozik

A francia élvonalban szombaton 21:00-kor a Nizza fogadja a listavezető Paris Saint-Germaint. A párizsiak 57 ponttal vezetik a tabellát, ám legutóbbi bajnokijukat elveszítették. A Nice gyenge szezont fut, mindössze a tizenötödik helyen áll 27 ponttal, ugyanakkor hazai pályán képes lehet meglepetést okozni.

Vasárnap 15:00-kor izgalmas összecsapást rendeznek Lyon és az AS Monaco között. A Monaco az utóbbi hetekben lenyűgöző formát mutat: öt győzelemmel a háta mögött érkezik, és a hatodik helyről a dobogót célozza meg. A Lyon a negyedik pozícióban áll 47 ponttal, és januárban hazai pályán 3-1-re legyőzte a monacóiakat.

