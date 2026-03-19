A Fizz Liga 26. fordulójában a bajnoki címre hajtó Győri ETO FC és Ferencváros kulcsfontosságú idegenbeli mérkőzéseket vív.
Lángol a hétvége: madridi derbi és észak-angliai csata vár a szurkolókra
A márciusi hétvége igazi csemegéket tartogat a futballrajongóknak: a La Ligában összecsap a Real Madrid és az Atletico Madrid, míg a Premier League-ben a Newcastle és a Sunderland vívja meg hagyományos derbijét. A topbajnokságok éllovasai is pályára lépnek, így péntektől vasárnapig garantált a feszültség.
A hétvégi forduló valamennyi európai élvonalbeli bajnokságban izgalmas összecsapásokat ígér. Spanyolországban a bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú madridi rangadóra kerül sor, ahol a második helyezett Real Madrid fogadja a harmadik Atletico Madridot.
Angliában a Tyne-Wear derbi köti le a szurkolók figyelmét, de a Liverpool és a Manchester United is fontos meccseket játszik. Olaszországban az éllovas Inter a kiesés ellen küzdő Fiorentinához látogat, míg Németországban a Bayern München folytathatja menetelését. Franciaországban a PSG a Nice vendégeként léphet közelebb a címvédéshez, miközben a rendkívül szoros tabella tovább fokozza a harcot a dobogós helyekért.
A főváros lángol: Real-Atleti
A spanyol hétvége csúcspontja vasárnap 21:00-kor érkezik, amikor a Santiago Bernabéuban összecsap a két madridi óriás. A Real Madrid jelenleg a második helyen áll 66 ponttal, mindössze négy egységgel lemaradva a listavezető Barcelonától. Az Atletico Madrid 57 ponttal szorosan tartja a lépést, így a rangadó akár a bajnoki címért folyó küzdelem egyik fordulópontja is lehet.
A Real remek formában várja az összecsapást: legutóbbi öt meccsükből hármat megnyertek, és januárban idegenben 2-1-re legyőzték városi riválisukat. Diego Simeone együttese szintén magabiztosan érkezik, hiszen az utóbbi öt bajnokijukból négyet megnyertek. A derbi minden pillanata élőben követhető lesz a Sportonline La Liga rovatában: https://www.penzcentrum.hu/sporteredmenyek/spanish-la-liga/2025-2026.
A listavezető FC Barcelona vasárnap 14:00-kor a Rayo Vallecanót fogadja. A katalánok akár nyolcpontos előnyre is szert tehetnek a hétvége végére, amennyiben mindkét madridi csapat pontot veszít. A Barca négy győzelemmel a háta mögött vezeti a tabellát, és papíron könnyebb feladat vár rá a középmezőnyben tanyázó vendégek ellen.
A forduló további meccsei:
- Elche - RCD Mallorca (14:00)
- Espanyol - Getafe (16:15)
- Levante - Real Oviedo (18:30)
- CA Osasuna - Girona FC (18:30)
- Sevilla FC - Valencia CF (21:00)
- RC Celta - Deportivo Alavés (16:15)
- Athletic Club - Real Betis (18:30)
- Villarreal CF - Real Sociedad (21:00, péntek)
Anglia: Tyne-Wear derbi és élcsaták
Az angol élvonalban vasárnap 13:00-kor rendezik az egyik legparázslóbb helyi rivalizálást: a Newcastle United a St James' Parkban fogadja a Sunderlandet. A Tyne-Wear derbi mindig túlmutat a puszta sporton, idén pedig különösen pikáns, hiszen legutóbb a Sunderland hazai pályán 1-0-ra győzött. A Newcastle a kilencedik helyen áll 42 ponttal, a Sunderland pedig 40 ponttal a tizenharmadik. Mindkét csapat formája hullámzó, így bármi megtörténhet.
Szombaton 13:30-kor az ötödik helyen álló Liverpool a Brightonhoz látogat. A vörösök számára létfontosságú a győzelem, ha tartani akarják a lépést az előttük álló trióval: az Arsenal 70, a Manchester City 61, a Manchester United pedig 54 ponttal rendelkezik. A Liverpool formája vegyes, legutóbb döntetlent játszottak, előtte pedig vereséget szenvedtek.
A forduló további meccsei:
- Bournemouth AFC - Manchester United (21:00, péntek)
- Fulham - Burnley (16:00)
- Manchester City - Crystal Palace (16:00)
- Everton - Chelsea (18:30)
- Leeds United - Brentford (21:00)
- Aston Villa - West Ham United (15:15)
- Tottenham Hotspur - Nottingham Forest (15:15)
Az Inter Firenzében vizsgázik
Az olasz bajnokság legizgalmasabb mérkőzésére vasárnap 20:45-kor kerül sor, amikor a Fiorentina a listavezető Intert fogadja. A nerazzurrók 68 ponttal magabiztosan vezetik a tabellát, de legutóbbi formájuk nem hibátlan: az elmúlt öt meccsükből egyet elveszítettek, egy pedig döntetlennel zárult. A Fiorentina a tizenhatodik helyen küzd a bennmaradásért, mindössze 28 ponttal, így számukra ez igazi sorsdöntő találkozó.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Szombaton 20:45-kor a Juventus a Sassuolót fogadja Torinóban. Az Öreg Hölgy az ötödik helyről szeretne feljebb kapaszkodni, ehhez pedig kötelező lenne a győzelem. A Juve teljesítménye ingadozó: két győzelmet egy döntetlen, majd két vereség követett.
A forduló további meccsei:
- Cagliari - Napoli (18:30, péntek)
- Genoa - Udinese (20:45, péntek)
- Parma - Cremonese (15:00)
- AC Milan - Torino (18:00)
- Como - Pisa (12:30)
- Atalanta - Hellas Verona (15:00)
- Bologna - Lazio (15:00)
- AS Roma - Lecce (18:00)
Bundesliga: folytatja menetelését a Bayern?
A német bajnokságban szombaton 15:30-kor a Bayern München a Union Berlint fogadja az Allianz Arenában. A bajorok 67 ponttal toronymagasan vezetik a tabellát, és hazai pályán szinte verhetetlenek. Az Union a kilencedik helyen áll 31 ponttal, legutóbb ugyan nyertek, de azt két vereség előzte meg.
A szombat esti, 18:30-kor kezdődő slágermeccsen a második helyezett Borussia Dortmund a Hamburger SV-t látja vendégül. A BVB kilencpontos hátrányból próbálja nyomás alatt tartani a Bayernt, ehhez pedig elengedhetetlen a hazai győzelem. A Hamburg a középmezőnyben áll, 30 ponttal a tizenegyedik pozícióban.
A forduló további meccsei:
- RB Leipzig - TSG Hoffenheim (20:30, péntek)
- FC Köln - Mönchengladbach (15:30)
- FC Heidenheim - Bayer Leverkusen (15:30)
- VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen (15:30)
- 1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt (15:30)
- FC St. Pauli - SC Freiburg (17:30)
- FC Augsburg - VfB Stuttgart (19:30)
A PSG Nizzában próbálkozik
A francia élvonalban szombaton 21:00-kor a Nizza fogadja a listavezető Paris Saint-Germaint. A párizsiak 57 ponttal vezetik a tabellát, ám legutóbbi bajnokijukat elveszítették. A Nice gyenge szezont fut, mindössze a tizenötödik helyen áll 27 ponttal, ugyanakkor hazai pályán képes lehet meglepetést okozni.
Vasárnap 15:00-kor izgalmas összecsapást rendeznek Lyon és az AS Monaco között. A Monaco az utóbbi hetekben lenyűgöző formát mutat: öt győzelemmel a háta mögött érkezik, és a hatodik helyről a dobogót célozza meg. A Lyon a negyedik pozícióban áll 47 ponttal, és januárban hazai pályán 3-1-re legyőzte a monacóiakat.
A forduló további meccsei:
- RC Lens - Angers SCO (20:45, péntek)
- Toulouse FC - Lorient (17:00)
- AJ Auxerre - Stade Brestois 29 (19:00)
- Paris FC - Havre Athletic Club (17:15)
- Stade Rennais FC - Metz (17:15)
- Marseille - LOSC Lille (17:15)
- FC Nantes - RC Strasbourg (20:45)
-
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
-
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
-
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.