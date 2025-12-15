Megint kifakadt Rubén Amorim: ezzel nagyon elégedetlen a United vezetőedzője

A Manchester United alulteljesít, teljesen jogosak a kritikák a klub korábbi legendáitól - mondta Rubén Amorim vezetőedző.

A Manchester United vezetőedzője szerint természetes, hogy a klub korábbi legendás játékosai kritizálják őt, mivel a csapat jelenleg nem teljesíti az elvárásokat. A United a Bournemouth elleni ma esti mérkőzésen győzelemmel biztosíthatja helyét a tabella első hat helyezettje között - erről ír a BBC Sport.

"Tény, hogy a Manchester United menedzsereként alulteljesítek. Több pontunk kellene, hogy legyen, különösen ebben a szezonban." - nyilatkozta Amorim, aki szerint a korábbi játékosok nehezen fogadják el, hogy a klub nem a régi, folyamatosan győztes állapotában van.

A portugál szakember határozottan elutasította azt a felvetést, hogy a kritikák megnehezítenék a munkáját. "Nem. A probléma az, hogy nem nyerünk. Tény, hogy edzőként nem végzem elég jól a munkámat, és ezt el tudom fogadni. Az egyetlen gond számukra az, hogy a Manchester United nem nyer, és nem azon a pozíción áll, ahol kellene. Ha nyersz, nincs probléma" - fogalmazott.

Anglia Manchester United Piaci érték: 719,15M € Edző: Ruben Amorim Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #8 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 7. Sunderland 16 7 5 4 19 17 2 26 8. Manchester United 15 7 4 4 26 22 4 25 9. Everton 16 7 3 6 18 19 -1 24 Adatlap létrehozva: 2025.12.15.

Amorim korábban utalt arra, hogy a fiatalabb játékosok színvonala nem volt megfelelő a feladathoz. A jelenlegi sérüléshullám miatt valószínűleg a 20 éves Leny Yoro és a 19 éves Ayden Heaven is szerepet kap majd a háromfős védelemben a következő hetekben.

Közben Kobbie Mainoo, a 20 éves középpályás, aki még nem kezdett Premier League mérkőzést ebben a szezonban, kölcsönbe szeretne távozni januárban. Amorim nyáron még elutasította ezt az ötletet, amikor a játékosnak a bajnok Napolival volt megállapodása, de most nyitottnak mutatkozik a beszélgetésre.

"Örülnék, ha Kobbie beszélne velem erről. Azt szeretném, hogy a játékosaim boldogok legyenek. Megértem, hogy mindenkinek megvannak a saját céljai, és a frusztráció senkinek sem segít. Teljesen nyitott vagyok, ez egyértelmű. Megvannak a saját elképzeléseim, és ez is egyértelmű. Nem fogok változtatni, ha nem hiszek benne, de kész vagyok beszélni bármelyik játékossal" - mondta a tréner.