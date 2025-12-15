2025. december 15. hétfő Valér
Manchester, Egyesült Királyság - 2018. május 19: Sir Alex Ferguson bronzszobra az Alex Ferguson lelátó előtt az Old Trafford stadionban, a Manchester United otthonában.
Sport

Megint kifakadt Rubén Amorim: ezzel nagyon elégedetlen a United vezetőedzője

Pénzcentrum
2025. december 15. 13:13

A Manchester United alulteljesít, teljesen jogosak a kritikák a klub korábbi legendáitól - mondta Rubén Amorim vezetőedző.

A Manchester United vezetőedzője szerint természetes, hogy a klub korábbi legendás játékosai kritizálják őt, mivel a csapat jelenleg nem teljesíti az elvárásokat. A United a Bournemouth elleni ma esti mérkőzésen győzelemmel biztosíthatja helyét a tabella első hat helyezettje között - erről ír a BBC Sport

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Tény, hogy a Manchester United menedzsereként alulteljesítek. Több pontunk kellene, hogy legyen, különösen ebben a szezonban." - nyilatkozta Amorim, aki szerint a korábbi játékosok nehezen fogadják el, hogy a klub nem a régi, folyamatosan győztes állapotában van.

A portugál szakember határozottan elutasította azt a felvetést, hogy a kritikák megnehezítenék a munkáját. "Nem. A probléma az, hogy nem nyerünk. Tény, hogy edzőként nem végzem elég jól a munkámat, és ezt el tudom fogadni. Az egyetlen gond számukra az, hogy a Manchester United nem nyer, és nem azon a pozíción áll, ahol kellene. Ha nyersz, nincs probléma" - fogalmazott.

Anglia
Manchester United
Piaci érték: 719,15M €
Edző: Ruben Amorim
Jelenlegi helyezés: #8
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
7.
Sunderland
16
7
5
4
19
17
2
26
8.
Manchester United
15
7
4
4
26
22
4
25
9.
Everton
16
7
3
6
18
19
-1
24
Adatlap létrehozva: 2025.12.15.

Amorim korábban utalt arra, hogy a fiatalabb játékosok színvonala nem volt megfelelő a feladathoz. A jelenlegi sérüléshullám miatt valószínűleg a 20 éves Leny Yoro és a 19 éves Ayden Heaven is szerepet kap majd a háromfős védelemben a következő hetekben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Közben Kobbie Mainoo, a 20 éves középpályás, aki még nem kezdett Premier League mérkőzést ebben a szezonban, kölcsönbe szeretne távozni januárban. Amorim nyáron még elutasította ezt az ötletet, amikor a játékosnak a bajnok Napolival volt megállapodása, de most nyitottnak mutatkozik a beszélgetésre.

"Örülnék, ha Kobbie beszélne velem erről. Azt szeretném, hogy a játékosaim boldogok legyenek. Megértem, hogy mindenkinek megvannak a saját céljai, és a frusztráció senkinek sem segít. Teljesen nyitott vagyok, ez egyértelmű. Megvannak a saját elképzeléseim, és ez is egyértelmű. Nem fogok változtatni, ha nem hiszek benne, de kész vagyok beszélni bármelyik játékossal" - mondta a tréner.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #manchester united #premier league #angol foci #ruben amorim #angol bajnokság #vezetőedző #edzőváltás

