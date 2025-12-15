A Kansas City Chiefs lemaradása a rájátszásból a 14. NFL-forduló legmegdöbbentőbb eseménye volt
Megint kifakadt Rubén Amorim: ezzel nagyon elégedetlen a United vezetőedzője
A Manchester United alulteljesít, teljesen jogosak a kritikák a klub korábbi legendáitól - mondta Rubén Amorim vezetőedző.
A Manchester United vezetőedzője szerint természetes, hogy a klub korábbi legendás játékosai kritizálják őt, mivel a csapat jelenleg nem teljesíti az elvárásokat. A United a Bournemouth elleni ma esti mérkőzésen győzelemmel biztosíthatja helyét a tabella első hat helyezettje között - erről ír a BBC Sport.
"Tény, hogy a Manchester United menedzsereként alulteljesítek. Több pontunk kellene, hogy legyen, különösen ebben a szezonban." - nyilatkozta Amorim, aki szerint a korábbi játékosok nehezen fogadják el, hogy a klub nem a régi, folyamatosan győztes állapotában van.
A portugál szakember határozottan elutasította azt a felvetést, hogy a kritikák megnehezítenék a munkáját. "Nem. A probléma az, hogy nem nyerünk. Tény, hogy edzőként nem végzem elég jól a munkámat, és ezt el tudom fogadni. Az egyetlen gond számukra az, hogy a Manchester United nem nyer, és nem azon a pozíción áll, ahol kellene. Ha nyersz, nincs probléma" - fogalmazott.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
7.
Sunderland
|
16
|
7
|
5
|
4
|
19
|
17
|
2
|
26
|
8.
Manchester United
|
15
|
7
|
4
|
4
|
26
|
22
|
4
|
25
|
9.
Everton
|
16
|
7
|
3
|
6
|
18
|
19
|
-1
|
24
Amorim korábban utalt arra, hogy a fiatalabb játékosok színvonala nem volt megfelelő a feladathoz. A jelenlegi sérüléshullám miatt valószínűleg a 20 éves Leny Yoro és a 19 éves Ayden Heaven is szerepet kap majd a háromfős védelemben a következő hetekben.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Közben Kobbie Mainoo, a 20 éves középpályás, aki még nem kezdett Premier League mérkőzést ebben a szezonban, kölcsönbe szeretne távozni januárban. Amorim nyáron még elutasította ezt az ötletet, amikor a játékosnak a bajnok Napolival volt megállapodása, de most nyitottnak mutatkozik a beszélgetésre.
"Örülnék, ha Kobbie beszélne velem erről. Azt szeretném, hogy a játékosaim boldogok legyenek. Megértem, hogy mindenkinek megvannak a saját céljai, és a frusztráció senkinek sem segít. Teljesen nyitott vagyok, ez egyértelmű. Megvannak a saját elképzeléseim, és ez is egyértelmű. Nem fogok változtatni, ha nem hiszek benne, de kész vagyok beszélni bármelyik játékossal" - mondta a tréner.
Az amerikai popsztár, Mariah Carey fellép a milánói-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén - ezt ma közölték a szervezők.
Kemény üzenet a doppingellenes harc vezérétől: túl sok csaló sportoló le sem bukik, rossz az egész rendszer
A globális doppingellenes küzdelem egyik vezető alakja szerint túl sok csaló sportoló kerüli el a lebukást.
Keményet nyilatkozott a háromszoros dartsvilágbajnok, Michael van Gerwen: "szeretem a dartsot, de..."
Michael van Gerwen, a háromszoros darts világbajnok optimistán tekint a jövőbe egy rendkívül nehéz év után.
Káoszba fulladt Lionel Messi indiai látogatásának első állomása, amikor a szurkolók székeket téptek ki és dobáltak a pályára a kolkatai Salt Lake Stadionban.
A vitatott küzdősport egyre növekvő népszerűségnek örvend, miközben szakértők és kritikusok között folyamatos vita zajlik annak biztonságáról.
Jason Collins, az NBA korábbi játékosa az első nyíltan meleg férfi volt egy amerikai profi sportligában.
Sherrone Moore, a Michigan Egyetem pár napja menesztett vezetőedzője ellen lakásbetörés, valamint zaklatás vétségének vádjával emeltek vádat.
Lindsey Vonn 41 évesen történelmet írt, amikor a San Moritz-i világkupa-futamon győzött, ezzel ő lett minden idők legidősebb világkupa-győztese.
Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnök elárulta, szerinte miért bocsátották el Christian Hornert a Red Bull Formula 1-es csapatától.
Snoop Dogg 'tiszteletbeli edzőként' csatlakozik az amerikai olimpiai csapathoz a 2025-ös téli játékokon, ahol motivációs szerepet tölt majd be a sportolók mellett.
Mohammed Ben Sulayem újabb négy évre a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke marad.
Wayne Rooney-t halálosan megfenyegették, amikor az Evertontól a Manchester Unitedhez igazolt még 2004-ben.
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője szerint nincs ok arra, hogy Mohamed Salah ne maradjon a klubnál, és ma további megbeszéléseket folytat az egyiptomi támadóval a...
A FIFA súlyos kritikákat kap a 2026-os világbajnokság jegyárai miatt, miután kiderült, hogy a döntőre szóló legolcsóbb belépők is több mint 3000 fontba kerülnek.
Luke Littler, a darts legfiatalabb világbajnoka visszatér az Alexandra Palace-ba, hogy megvédje világbajnoki címét - vajon sikerül neki?
Ennyi volt, már a télen távozhat Mo Salah Liverpoolból: komoly kérő jelentkezett, a világ kincsét kifizetnék érte
A szaúdi labdarúgó-bajnokság hivatalosan is megerősítette érdeklődését Mohamed Salah iránt, miután a Liverpool csatára és vezetőedzője között nyilvános konfliktus alakult ki.
Átfogó nyomozás zajlik a török labdarúgásban a fogadási botrány miatt, amely játékosok, klubtulajdonosok és játékvezetők százait érinti.
Egy angol szurkoló számára a 2026-os labdarúgó világbajnokság három csoportmérkőzésének megtekintése közel 10 ezer fontba kerülhet.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.