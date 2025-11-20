A budapesti tél ikonikus helyszíne újra várja a korcsolyázókat, az online jegyvásárlás pedig hamarosan indul.
Vb 2026: Itt vannak a pótselejtező párjai, erős meccsek lesznek a kijutásért
Erős párosítások alakultak ki az európai vb-pótselejtezőkben, és az is kiderült, kik kezdhetnek hazai pályán.
A magyar csapatot drámai körülmények között 3-2-re legyőző és így a csoportban második ír labdarúgó-válogatott az európai vb-pótselejtező elődöntőjében Csehországban lép pályára a csütörtöki sorsolás alapján. A párharc továbbjutója aztán hazai pályán a dán-északmacedón meccs továbbjutóját fogadja a vb-kijutásért.
Az európai pótselejtezők elődöntőit március 26-án, míg a részvételről határozó finálékat öt nappal később rendezik. Az interkontinentális pótselejtezőknek pedig az egyik vb-házigazda, Mexikó ad otthont március végén.
Európai vb-pótselejtezők:
- A ág, elődöntő:
Olaszország - Észak-Írország Wales - Bosznia-Hercegovina - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája
- B ág, elődöntő:
Ukrajna-Svédország - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája
Lengyelország-Albánia
- C ág, elődöntő:
Törökország-Románia
Szlovákia-Koszovó - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája
- D ág, elődöntő:
Dánia - Észak-Macedónia
Csehország-Írország - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája
Interkontinentális vb-pótselejtezők:
- 1-es ág:
döntőbe jutásért: Új-Kaledónia - Jamaica
döntős: Kongói DK
- 2-es ág:
döntőbe jutásért: Bolívia-Suriname
döntős: Irak
