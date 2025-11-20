Vb 2026: Itt vannak a pótselejtező párjai, erős meccsek lesznek a kijutásért

Erős párosítások alakultak ki az európai vb-pótselejtezőkben, és az is kiderült, kik kezdhetnek hazai pályán.

A magyar csapatot drámai körülmények között 3-2-re legyőző és így a csoportban második ír labdarúgó-válogatott az európai vb-pótselejtező elődöntőjében Csehországban lép pályára a csütörtöki sorsolás alapján. A párharc továbbjutója aztán hazai pályán a dán-északmacedón meccs továbbjutóját fogadja a vb-kijutásért.

Az európai pótselejtezők elődöntőit március 26-án, míg a részvételről határozó finálékat öt nappal később rendezik. Az interkontinentális pótselejtezőknek pedig az egyik vb-házigazda, Mexikó ad otthont március végén.

Európai vb-pótselejtezők:

A ág, elődöntő:

Olaszország - Észak-Írország Wales - Bosznia-Hercegovina - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

B ág, elődöntő:

Ukrajna-Svédország - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

Lengyelország-Albánia

C ág, elődöntő:

Törökország-Románia

Szlovákia-Koszovó - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

D ág, elődöntő:

Dánia - Észak-Macedónia

Csehország-Írország - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

Interkontinentális vb-pótselejtezők:

1-es ág:

döntőbe jutásért: Új-Kaledónia - Jamaica

döntős: Kongói DK

2-es ág:

döntőbe jutásért: Bolívia-Suriname

döntős: Irak