2025. november 20. csütörtök Jolán
7 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
foci, futball, labdarúgás, labda, labda, focilabda
Sport

Vb 2026: Itt vannak a pótselejtező párjai, erős meccsek lesznek a kijutásért

MTI
2025. november 20. 14:23

Erős párosítások alakultak ki az európai vb-pótselejtezőkben, és az is kiderült, kik kezdhetnek hazai pályán.

A magyar csapatot drámai körülmények között 3-2-re legyőző és így a csoportban második ír labdarúgó-válogatott az európai vb-pótselejtező elődöntőjében Csehországban lép pályára a csütörtöki sorsolás alapján. A párharc továbbjutója aztán hazai pályán a dán-északmacedón meccs továbbjutóját fogadja a vb-kijutásért.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az európai pótselejtezők elődöntőit március 26-án, míg a részvételről határozó finálékat öt nappal később rendezik. Az interkontinentális pótselejtezőknek pedig az egyik vb-házigazda, Mexikó ad otthont március végén.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Spain
0
2.
Argentina
0
3.
France
0
4.
England
0
5.
Portugal
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2025.11.20.

Európai vb-pótselejtezők:

  • A ág, elődöntő:

Olaszország - Észak-Írország Wales - Bosznia-Hercegovina - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

  • B ág, elődöntő:

Ukrajna-Svédország - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

Lengyelország-Albánia

  • C ág, elődöntő:

Törökország-Románia

Szlovákia-Koszovó - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

  • D ág, elődöntő:

Dánia - Észak-Macedónia

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Csehország-Írország - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

Interkontinentális vb-pótselejtezők:

  • 1-es ág:

döntőbe jutásért: Új-Kaledónia - Jamaica

döntős: Kongói DK

  • 2-es ág:

döntőbe jutásért: Bolívia-Suriname

döntős: Irak
Címlapkép: Getty Images
#sorsolás #foci #sport #csehország #labdarúgás #magyar válogatott #vb #dánia #vb-selejtezők #pótselejtező #írország

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:52
14:45
14:32
14:23
14:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 20.
Ezért kerülik el messzire a luxusturisták Budapestet: évtizedekre vagyunk Bécstől, Prágától
2025. november 19.
Sokszázezer magyar retteg 2026-tól: kilátásban az anyagi csőd, nem is tudják, van-e innen kiút
2025. november 20.
Egy logisztikai ügyintéző tanfolyammal bárki megindulhat a milliós fizuért: pár hónap alatt is összejöhet a képesítés
2025. november 20.
Soha nem volt még ilyen olcsó sok magyar álomországa: most érdemes utazást foglalni
2025. november 19.
Rettegett betegség tizedeli az idős magyarokat: duplázódik az esetszám, ezek az első tünetei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 20. csütörtök
Jolán
47. hét
November 20.
A filozófia világnapja
November 20.
Füstmentes nap / Dohányzásmentes nap
November 20.
A gyermekek jogainak világnapja
November 20.
Az ifjú zenebarátok világnapja
November 20.
A transzneműek emléknapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Minden készen áll: épülhet az új gigastadion, minden engedély megvan
2
1 hete
Eddig nem látott videó került elő Michael Schumacher tragikus síbalesetéről
3
2 hete
Teszten a Decathlon NBA-s cipői: itthon is kapható, vajon megéri megvenni?
4
2 hete
Rendkívüli nyilatkozatott tett Szoboszlai Dominik: minden ezen múlik, a pályafutását érinti
5
1 hete
Azonnali hatállyal kirúgta edzőjét a küszködő Újpest: a pletykák szerint, nagy név lehet Krznar utódja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beruházás
A tárgyi eszköz beszerzését, létesítését, saját vállalkozásban történő előállítását jelenti továbbá a meglévő tárgyi eszköz bővítését, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 20. 14:32
Hivatalos, ennyiért árulja a karácsonyfát az IKEA 2025-ben: nemsokára indul az akció, óriási roham várható
Pénzcentrum  |  2025. november 20. 13:45
Megvan az időpont! Ekkor nyit Városligeti Műjégpálya a 2025/2026-os szezonban
Agrárszektor  |  2025. november 20. 14:28
Indul a havazás itthon: mutatjuk, hol boríthat be hamarosan mindent a hó