Cserepes növények és kertészeti felszerelés egy kisvállalkozás virágüzletében lévő asztalon, hátsó megvilágításban
Vállalkozás

Kifakadt a legmenőbb pesti virágboltos: ezért árasztja el a kínai dömping Magyarországot

Pénzcentrum
2025. december 16. 17:29

Olcsóbb Kínából rendelni, mint itthon beszerezni” – fakadt ki egy hazai kisvállalkozó, aki keserű Facebook-posztban írta le, hogyan szorítja sarokba a globális import és a hazai piaci viszonyok. A bejegyzés szerint a papírtáska, a selyempapír vagy akár a doboz mind fele annyiba kerül Kínából, jobb minőségben, miközben a magyar beszállítók drágábbak és rugalmatlanabbak.

A közösségi médiában jelent meg a Moai Jungle bejegyzése, amely élesen rávilágít arra, milyen nehézségekkel küzdenek a hazai kisvállalkozók, amikor alapanyagokat, csomagolóeszközöket vagy szolgáltatásokat próbálnak beszerezni. A poszt szerzője környezetvédelemet tanult, gyermeke jövőjére is figyelni szeretne, mégis szembesül azzal, hogy a magyar piacon sokszor drágább és rosszabb minőségű termékekhez jut, mint ha Kínából rendelne.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Papírtáska: olcsóbb Kínából hozatni egy saját mintára nyomtatott szatyrot, mint itthon a simát megvenni rosszabb minőségben” – írja. Hasonló példát hoz a selyempapírra, borítékra és dobozokra is: a kínai gyártók nemcsak olcsóbban, hanem sokszor jobb minőségben kínálják a termékeket, mint a hazai beszállítók.

A legnagyobb felháborodást azonban a szállítási költségek okozták. „Kína 700 dollárért küldené, mondom egye fene kérek itthonról is ajánlatot. Figyelj!!! 2500 USD + biztosítás + vám + ecerepecere…” – fakad ki a bejegyzésben.

A poszt keserű összegzése szerint a kisvállalkozók „duplán is ki vannak szolgáltatva”: egyrészt a vevőknek, akik egyetlen rossz tapasztalat miatt pillanatok alatt lerombolhatják a bolt hírnevét, másrészt a nagykereskedőknek, akik gyakran közönyösen viszonyulnak a kisebb szereplőkhöz. „Tök mindegy, hogy magyar, holland, lengyel, szlovák… nagy többségében sz*rnak a vevőre, vagyis ránk. Nem tetszik? Menj máshoz” – írja.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A bejegyzés jól mutatja, hogy a globális ellátási láncok és a hazai piaci viszonyok között vergődő kisvállalkozók milyen dilemmákkal szembesülnek: környezetvédelem, minőség, ár és fenntarthatóság egyszerre kerülnek konfliktusba. A kérdés nyitva marad: hogyan lehetne olyan hazai környezetet teremteni, ahol a vállalkozók nem érzik magukat kiszolgáltatottnak, és valóban versenyképes alternatívát kínálhatnak a kínai importtal szemben?

Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #virágbolt #költségek #virág #kína #vállalkozó #kisvállalat #beszállító #ellátási lánc

