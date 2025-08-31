Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!

Jó harminc méterről vágott iszonyatosan nagy gólt a Liverpool magyar középpályása, csapata így továbbra is hibátlan a Premier League-ben.

Nagyon sokáig fogjuk még ismétlésben látni azt a gólt, amit a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik szerzett a Premier League szuperrangadóján, a Liverpool-Arsenal meccsen.

A magyar középpályás - aki kényszerűségbúl egyébként ma is jobbhátvédet játszott - a 82. percben állt oda egy szabadrúgáshoz, amit az általa igen szeretett szögből végezhetett el, körülbelül harminc méterről. Szoboszlai nem is gondolkodott sokat: egy hihetetlen rakétát eresztett el, ami védhetetlenül csapódott a felső sarokba.

A gólt - magyar kommentárral - itt nézheted meg videón:

Több gól ezután nem is született az első idei szuperrangadón, így Szoboszlai Dominik góljával 1-0-ra győzött a Liverpool, és három forduló után továbbra is hibátlan a bajnokságban. Az Arsenal azonban elszenvedte első idei vereségét, Mikel Arteta tehát biztosan nem pihenéssel tölti a most következő válogatott szünetet.

