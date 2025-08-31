2025. augusztus 31. vasárnap Erika, Bella
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Telki, 2024. szeptember 9.Szoboszlai Dominik a magyar válogatott sajtótájékoztatóján a telki edzõközpontban 2024. szeptember 9-én. A magyar válogatott a következõ napon Bosznia-Hercegovina csapatát fogadja a Puskás Arénában a Nemzete
Sport

Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!

Pénzcentrum
2025. augusztus 31. 19:26

Jó harminc méterről vágott iszonyatosan nagy gólt a Liverpool magyar középpályása, csapata így továbbra is hibátlan a Premier League-ben.

Nagyon sokáig fogjuk még ismétlésben látni azt a gólt, amit a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik szerzett a Premier League szuperrangadóján, a Liverpool-Arsenal meccsen.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyar középpályás - aki kényszerűségbúl egyébként ma is jobbhátvédet játszott - a 82. percben állt oda egy szabadrúgáshoz, amit az általa igen szeretett szögből végezhetett el, körülbelül harminc méterről. Szoboszlai nem is gondolkodott sokat: egy hihetetlen rakétát eresztett el, ami védhetetlenül csapódott a felső sarokba. 

KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

A gólt - magyar kommentárral - itt nézheted meg videón:

Több gól ezután nem is született az első idei szuperrangadón, így Szoboszlai Dominik góljával 1-0-ra győzött a Liverpool, és három forduló után továbbra is hibátlan a bajnokságban. Az Arsenal azonban elszenvedte első idei vereségét, Mikel Arteta tehát biztosan nem pihenéssel tölti a most következő válogatott szünetet. 

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA 

 
#magyarok #szoboszlai dominik #premier league #liverpool #válogatott #Arsenal #gól #angol foci #szoboszlai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:24
20:03
19:33
19:26
18:56
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 31.
Ezek a magyar családok az iskolakezdés legnagyobb áldozatai: félmillió gyerek érintett
2025. augusztus 30.
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2025. augusztus 31.
Újabb korlátozás a vidéki Magyarországon: milliós betelepülési hozzájárulást vezetnek be
2025. augusztus 31.
Bevásárlótúra 2025: vajon az osztrák, a szlovák vagy a magyar Lidl a legolcsóbb?
2025. augusztus 30.
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 31. vasárnap
Erika, Bella
35. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Elhunyt a legendás sportkommentátor: megrendült a sportvilág, hatalmas űr marad utána
2
7 napja
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
3
3 napja
Itt vannak a Bajnokok Ligája meccsei: nem fogod elhinni, kik ellen játszik a Liverpool
4
2 hete
Atyaég, mekkora gól! Meg is van a Puskás-díjas találat: Skóciában esett
5
2 napja
Bikiniben pózol a szépséges magyar úszó: ettől még csodásabb a nyárvégi Balaton
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fedezettel biztosított hitel
Ebben az esetben a hitelező zálogjogot szerez az adós valamely ingó vagy ingatlan (ebben az esetben jelzálognak hívjuk) tulajdonára. Ha az adós nem fizet, akkor a hitelező érvényesítheti a zálogjogot a vagyontárgyra. A vagyontárgy lehet ház, autó, gép, stb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 31. 20:24
Rendkívüli! Megszólalt az orosz olajról való leválásról Hernádi Zsolt
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 31. 19:33
Újabb korlátozás a vidéki Magyarországon: milliós betelepülési hozzájárulást vezetnek be
Agrárszektor  |  2025. augusztus 31. 19:27
Vannak bajok a hagymapiacon: erről minden magyarnak tudnia kell