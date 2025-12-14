A szívbaj jött mindenkire: fejbe rúgták az újpesti védőt, eszméletlenül terült el a pályán

A fiatal védő elterült a gyepen, a stadion pedig egy emberként aggódott azért, hogy vajon magához tér-e. Szerencsére mint kiderült, komoly baj nincs.

Nagyon ijesztő jeleneteket láthatott, aki a helyszínen, valamint a tévéből követte a szombat esti MTK-Újpest rangadót, melyet a vendégek igen fordulatos játék után 4-3-ra megnyertek.

Már a hosszabbításban járt a mérkőzés, mikor az Újpest 19 éves védőjét, Kaczvinszki Dominikot fejbe rúgta az ellenfele - természetesen nem szándékosan, hiszen akkor sárga helyett azonnali piros lapot kapott volna. Kaczvinszki percekig eszméletlen volt, és mentő vitte kórházba a pályáról.

Szerencsére a védő jól van: mint saját maga is közölte Instagram-oldalán, pár napig megfigyelik a kórházban, így vélhetően kihagyja a lilák idei utolsó, Kazincbarcika elleni bajnokiját jövő vasárnap. Állapotáról a klub is kiadott egy közleményt: ebben azt írták, hogy állapota stabil és kielégítő.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA