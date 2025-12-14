2025. december 14. vasárnap Szilárda
4 °C Budapest
Budapest, 2025. december 13.Az Újpest játékosainak gólöröme a labdarúgó Fizz Liga 17. fordulójában játszott MTK Budapest - Újpest FC mérkőzésen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2025. december 13-án. Az Újpest 4-3-ra nyert.MTI/Bodn
Sport

A szívbaj jött mindenkire: fejbe rúgták az újpesti védőt, eszméletlenül terült el a pályán

Pénzcentrum
2025. december 14. 15:17

A fiatal védő elterült a gyepen, a stadion pedig egy emberként aggódott azért, hogy vajon magához tér-e. Szerencsére mint kiderült, komoly baj nincs.

Nagyon ijesztő jeleneteket láthatott, aki a helyszínen, valamint a tévéből követte a szombat esti MTK-Újpest rangadót, melyet a vendégek igen fordulatos játék után 4-3-ra megnyertek.

Már a hosszabbításban járt a mérkőzés, mikor az Újpest 19 éves védőjét, Kaczvinszki Dominikot fejbe rúgta az ellenfele - természetesen nem szándékosan, hiszen akkor sárga helyett azonnali piros lapot kapott volna. Kaczvinszki percekig eszméletlen volt, és mentő vitte kórházba a pályáról.

Dominik Kaczvinszki
Csapata: Újpest FC
Posztja: védő
Nemzetisége: magyar
Életkora: 20 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 0,25M €
Adatlap létrehozva: 2025.12.14.

Szerencsére a védő jól van: mint saját maga is közölte Instagram-oldalán, pár napig megfigyelik a kórházban, így vélhetően kihagyja a lilák idei utolsó, Kazincbarcika elleni bajnokiját jövő vasárnap. Állapotáról a klub is kiadott egy közleményt: ebben azt írták, hogy állapota stabil és kielégítő.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
#kórház #baleset #sport #labdarúgás #sérülés #mtk #magyar labdarúgás #magyar foci #újpest #NB I #Fizz liga

Erről ne maradj le!
