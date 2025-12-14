John Cena 23 éves WWE karrierje szimbolikus vereséggel zárult, amikor a legendás pankrátor feladta utolsó mérkőzését Gunther ellen.
A szívbaj jött mindenkire: fejbe rúgták az újpesti védőt, eszméletlenül terült el a pályán
A fiatal védő elterült a gyepen, a stadion pedig egy emberként aggódott azért, hogy vajon magához tér-e. Szerencsére mint kiderült, komoly baj nincs.
Nagyon ijesztő jeleneteket láthatott, aki a helyszínen, valamint a tévéből követte a szombat esti MTK-Újpest rangadót, melyet a vendégek igen fordulatos játék után 4-3-ra megnyertek.
Már a hosszabbításban járt a mérkőzés, mikor az Újpest 19 éves védőjét, Kaczvinszki Dominikot fejbe rúgta az ellenfele - természetesen nem szándékosan, hiszen akkor sárga helyett azonnali piros lapot kapott volna. Kaczvinszki percekig eszméletlen volt, és mentő vitte kórházba a pályáról.
Szerencsére a védő jól van: mint saját maga is közölte Instagram-oldalán, pár napig megfigyelik a kórházban, így vélhetően kihagyja a lilák idei utolsó, Kazincbarcika elleni bajnokiját jövő vasárnap. Állapotáról a klub is kiadott egy közleményt: ebben azt írták, hogy állapota stabil és kielégítő.
címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
Káoszba fulladt Lionel Messi indiai látogatásának első állomása, amikor a szurkolók székeket téptek ki és dobáltak a pályára a kolkatai Salt Lake Stadionban.
A vitatott küzdősport egyre növekvő népszerűségnek örvend, miközben szakértők és kritikusok között folyamatos vita zajlik annak biztonságáról.
Jason Collins, az NBA korábbi játékosa az első nyíltan meleg férfi volt egy amerikai profi sportligában.
Sherrone Moore, a Michigan Egyetem pár napja menesztett vezetőedzője ellen lakásbetörés, valamint zaklatás vétségének vádjával emeltek vádat.
Lindsey Vonn 41 évesen történelmet írt, amikor a San Moritz-i világkupa-futamon győzött, ezzel ő lett minden idők legidősebb világkupa-győztese.
Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnök elárulta, szerinte miért bocsátották el Christian Hornert a Red Bull Formula 1-es csapatától.
Snoop Dogg 'tiszteletbeli edzőként' csatlakozik az amerikai olimpiai csapathoz a 2025-ös téli játékokon, ahol motivációs szerepet tölt majd be a sportolók mellett.
Mohammed Ben Sulayem újabb négy évre a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke marad.
Wayne Rooney-t halálosan megfenyegették, amikor az Evertontól a Manchester Unitedhez igazolt még 2004-ben.
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője szerint nincs ok arra, hogy Mohamed Salah ne maradjon a klubnál, és ma további megbeszéléseket folytat az egyiptomi támadóval a...
A FIFA súlyos kritikákat kap a 2026-os világbajnokság jegyárai miatt, miután kiderült, hogy a döntőre szóló legolcsóbb belépők is több mint 3000 fontba kerülnek.
Luke Littler, a darts legfiatalabb világbajnoka visszatér az Alexandra Palace-ba, hogy megvédje világbajnoki címét - vajon sikerül neki?
Ennyi volt, már a télen távozhat Mo Salah Liverpoolból: komoly kérő jelentkezett, a világ kincsét kifizetnék érte
A szaúdi labdarúgó-bajnokság hivatalosan is megerősítette érdeklődését Mohamed Salah iránt, miután a Liverpool csatára és vezetőedzője között nyilvános konfliktus alakult ki.
Átfogó nyomozás zajlik a török labdarúgásban a fogadási botrány miatt, amely játékosok, klubtulajdonosok és játékvezetők százait érinti.
Egy angol szurkoló számára a 2026-os labdarúgó világbajnokság három csoportmérkőzésének megtekintése közel 10 ezer fontba kerülhet.
Az MLSZ jelentése szerint a magyar első osztályú labdarúgó-bajnokságban kapták a legkevesebb játékpercet a fiatal játékosok.
Mikel Arteta a sérüléshullám ellenére is határozottan cáfolja, hogy túledzené az Arsenal játékosait.
A Forma-1-es pilóták fizetése jelentősen emelkedett 2025-ben, a tíz legjobban kereső versenyző összesen 363 millió dollárt vitt haza, ami 15%-kal több, mint az előző évben.
