Alan Shearer szerint a Unitednek már ezen a hétvégén meg kell kezdenie a győzelmek gyártását, mert később ez mind nehezebb lesz.
Minden, amit a válogatott újoncairól tudni kell: ki az a Molnár Zsombor, Tóth Barna, Lukács Dániel, Ötvös Bence?
Molnár Rajmund, Ötvös Bence, Tóth Barna és Lukács Dániel egyaránt komoly teljesítményt raktak le az asztalra, ami válogatott meghívót ért a szeptemberi selejtezők előtt. Megnéztük a statisztikáikat, megmutatjuk a góljaikat is, hogy kiderüljön: vajon mekkora hasznot hozhatnak az írek és a portugálok elleni, egyaránt nagyon fontos vb-selejtezőkön?
Nem okozott meglepetést Marco Rossi, amikor a keddi kerethirdetésen bejelentette, hogy a magyar labdarúgó-válogatott négy újoncot is a soraiban fog tudni a következő két világbajnoki selejtezőn. A válogatottba először kapott meghívót Molnár Rajmund, Ötvös Bence, Lukács Dániel és Tóth Barna: mind a négyen az NB I-ben szerepelnek, és ebben a szezonban már mindannyian komolyan bizonyítottak, tehát a szakma szerint is kiérdemelték a válogatott meghívót.
A négy játékos közül egy, Molnár Rajmund lehet, hogy nem is sokáig lesz már NB I-es játékos, ugyanis a Nemzeti Sport információi szerint jelenlegi klubja, az MTK mindenben megegyezett a lengyel Cracoviával, és a fiatal játékos még a nyáron elhagyhatja a Hungária körutat. Addig is lássuk a négy játékos eddigi statisztikáit és nagy megmozdulásait - vajon mindannyiuk esetében jól döntött Marco Rossi?
KATTINTS a friss hírekért, statisztikákért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!
Felcsútról a válogatottba: komoly fegyvert kap a támadósor Lukács Dániellel
Lukács Dániel még tavaly igazolt Kecskemétről a Puskás Akadémiához, és ebben a szezonban már alapembernek számít a felcsútiaknál. A Fizz Liga eddigi öt meccsén mindannyiszor kezdőként kapott lehetőséget, és szerzett négy gólt is - az utolsó egészen parádésra sikerült, a múlt hétvégi forduló legszebbjének járó címet is kiérdemelte. Itt van róla egy videó:
Lukács Dánielt tartani sem egyszerű az ellenfeleknek, a statisztikái közül kitűnik, hogy sokat szabálytalankodnak ellene, amellett beadásainak száma is impozáns. A Sportonline statisztikáiból az is kiderül, hogy sokat lő kapura. Lukács egyébként a kerethirdetés után úgy nyilatkozott: komolyan elérzékenyült, amikor megtudta, hogy Marco Rossi kerettagként számít rá a válogatottban.
Fiatal lesipuskás középen: mit tud Molnár Rajmund?
Szintén komoly gólgyártással indította a szezont Molnár Rajmund, az - jelenleg még legalábbis - MTK fiatal középpályása. A huszonharmadik születésnapját éppen holnap ünneplő játékos szintén minden bajnokin kezdett idén eddig, és ő már öt gólt szerzett a Fizz Ligában - Lukácshoz hasonlóan ráadásul ő is egy szépségdíjas találatot is mondhat a magáénak ezek közül, nézzük csak meg:
Molnár Rajmund statisztikái közül két dolog foghatja meg a tekintetünket - igaz, nem mindkettő jó értelemben. Az egyik a passzpontossága: 105 passzból több mint 70 volt sikeres, százalékban tehát nem áll annyira rosszul. Szembetűnő azonban az is, hogy meccsenként eddig átlagosan 10 labdavesztése van, amin dolgozni kellene.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Ötvös középen zavarhatja a világsztárokat
Két hónappal ezelőtt írt alá a Ferencvároshoz a kupagyőztes, tavaly bajnoki bronzérmes Ötvös Bence, aki egy éven át erősítette a Paksi FC-t. Molnártól és Lukácstól eltérően ő nem számít klubjában alapembernek - tekintetbe véve, mennyi légiós van a Fradiban, ez nem is akkora csoda - de amikor lehetőséget kap, azzal él is. A bajnokságban bár nem mindig lépett pályára, Robbie Keane számolt vele a BL-selejtezők során, ahol megszolgálta a bizalmat.
Statisztikái közül feltűnő, hogy a bajnokságban 112 passzkísérletéből 105 volt sikeres, tehát a labdakihozataloknál igen komoly fegyvertény a pontosságra való hajlama. Védekező középpályás létére pedig kimondottan tisztán játszik, egyetlen szabálytalanságot követett csak el eddig a bajnokságban, de még a selejtezősorozatban is csak ötöt.
Tóth Barna: a nyugodt erő, aki főszerepet is kaphat
Komoly elismerés a paksi Tóth Barna karrierjében is, hogy meghívót kapott Rossitól a válogatott csapatba. Őt a mester a kerethirdetésen külön kiemelte: mint az olasz mester elmondta, Tóth igen komoly fegyvertény lehet, ha valamilyen okból a válogatott első számú csatárát, Varga Barnabást le kell cserélni.
Elnézve Tóth idei statisztikáit, meg kell állapítani, hogy Marco Rossi megint nem beszélt mellé. Az EKL-selejtezőkben a Paks bár nem jutott el a playoffig, a 31 éves támadón ez igazán nem múlott. Négy meccsen egy gólt és gólpasszt is beírhattak a neve mellé, hajtott, amíg a pályán volt, és a bajnokságban is rendre számíthat rá Bognár György vezetőedző.
A magyar válogatott szeptember hatodikán Dublinban Írország ellen, három nappal később pedig Budapesten, a világsztár portugálok ellenében kezdi a selejtezőket a 2026-os vébére. Ha a most behívott újoncok közül akár egy, akár több is komolyabban teszi a névjegyét, talán kevesebb okunk lesz félteni a csapatot a nehéz selejtezőcsoportban.
A legendás sportkommentátor hét világbajnokságot közvetített pályafutása során, emellett rengeteg angol klubnál, valamint a tévéből is jól ismerték.
A Tampa Bay Buccaneers kivágta a csapatból Desmond Watsont, az NFL történetének legnehezebbként számon tartott játékosát, miután nem tudott megfelelő mértékben lefogyni.
Az NFL-sztár és a világ talán legnépszerűbb énekesnője két éve járnak, az esküvő dátuma még nem ismert.
A 20 éves középpályás idén még egyetlen percet sem játszott a csapatban, ezért távozni szeretne Manchesterből.
Gera Zoltánt két év alatt másodszor rúgja ki másodosztályban szereplő klub, ezúttal Kecskeméten köszönték meg a munkáját.
A Cadillac Forma–1-es csapata bejelentette, hogy 2026-ban Valtteri Bottas és Sergio Pérez ül majd a versenyautóikba
Marco Rossi természetesen most is számít Szoboszlaira, Kerkezre és Dibusz Dénesre is, amikor Írország és Portugália ellen igyekszünk lépni kettőt a világbajnoki részvétel felé.
David Gaudu meglepetésszerű győzelmet aratott a Vuelta a Espana harmadik szakaszán, miközben Jonas Vingegaard megőrizte összetett vezetői pozícióját
Carlos Alcaraz és Jannik Sinner párharca meghatározhatja a férfi tenisz következő korszakát.
Adrien Rabiot és Jonathan Rowe vesztes meccs után mentek egymásnak az öltözőben, a csapat pedig egy percig nem gondolkodott a büntetés mértékén.
Frank Ilett egy éve fogadta meg, hogy addig nem vághatják le haját, amíg csapata nem nyer zsinórban öt meccset. Az eredmény pedig szemmel messziről is...
A Puskás Akadémia a Vasas, a Nyíregyháza a Békéscsaba otthonában lép majd pályára.
Lecserélték a játékost, apja berontott az öltőzőbe: nem megyekettőben, Bundesligában történt az eset
A Borussia Dortmund egy komoly incidens miatt megtiltotta a játékosok családtagjainak a belépést az öltözőbe
A Jagelloniában játszó csatárért komoly ajánlatot tehetett a Fradi, de állítólag akkor is nagyon szeretnék Budapestre hozni, ha Varga mégsem távozik.
Megint egy keleti rangadón voltak a legtöbben a hétvégén, a kupacsapatok miatt pedig most csonka fordulót rendeztek.
Rekordáron kelt el egy Michael Jordan és Kobe Bryant aláírásával ellátott kosárlabdakártya: 12,9 millió dollárt fizettek érte egy árverésen.
Novak Djokovic fizikai nehézségekkel küzdött az US Open első fordulójában aratott győzelme során
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.