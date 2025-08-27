Minden, amit a válogatott újoncairól tudni kell: ki az a Molnár Zsombor, Tóth Barna, Lukács Dániel, Ötvös Bence?

Molnár Rajmund, Ötvös Bence, Tóth Barna és Lukács Dániel egyaránt komoly teljesítményt raktak le az asztalra, ami válogatott meghívót ért a szeptemberi selejtezők előtt. Megnéztük a statisztikáikat, megmutatjuk a góljaikat is, hogy kiderüljön: vajon mekkora hasznot hozhatnak az írek és a portugálok elleni, egyaránt nagyon fontos vb-selejtezőkön?

Nem okozott meglepetést Marco Rossi, amikor a keddi kerethirdetésen bejelentette, hogy a magyar labdarúgó-válogatott négy újoncot is a soraiban fog tudni a következő két világbajnoki selejtezőn. A válogatottba először kapott meghívót Molnár Rajmund, Ötvös Bence, Lukács Dániel és Tóth Barna: mind a négyen az NB I-ben szerepelnek, és ebben a szezonban már mindannyian komolyan bizonyítottak, tehát a szakma szerint is kiérdemelték a válogatott meghívót.

A négy játékos közül egy, Molnár Rajmund lehet, hogy nem is sokáig lesz már NB I-es játékos, ugyanis a Nemzeti Sport információi szerint jelenlegi klubja, az MTK mindenben megegyezett a lengyel Cracoviával, és a fiatal játékos még a nyáron elhagyhatja a Hungária körutat. Addig is lássuk a négy játékos eddigi statisztikáit és nagy megmozdulásait - vajon mindannyiuk esetében jól döntött Marco Rossi?

Felcsútról a válogatottba: komoly fegyvert kap a támadósor Lukács Dániellel

Lukács Dániel még tavaly igazolt Kecskemétről a Puskás Akadémiához, és ebben a szezonban már alapembernek számít a felcsútiaknál. A Fizz Liga eddigi öt meccsén mindannyiszor kezdőként kapott lehetőséget, és szerzett négy gólt is - az utolsó egészen parádésra sikerült, a múlt hétvégi forduló legszebbjének járó címet is kiérdemelte. Itt van róla egy videó:

Lukács Dánielt tartani sem egyszerű az ellenfeleknek, a statisztikái közül kitűnik, hogy sokat szabálytalankodnak ellene, amellett beadásainak száma is impozáns. A Sportonline statisztikáiból az is kiderül, hogy sokat lő kapura. Lukács egyébként a kerethirdetés után úgy nyilatkozott: komolyan elérzékenyült, amikor megtudta, hogy Marco Rossi kerettagként számít rá a válogatottban.

Fiatal lesipuskás középen: mit tud Molnár Rajmund?

Szintén komoly gólgyártással indította a szezont Molnár Rajmund, az - jelenleg még legalábbis - MTK fiatal középpályása. A huszonharmadik születésnapját éppen holnap ünneplő játékos szintén minden bajnokin kezdett idén eddig, és ő már öt gólt szerzett a Fizz Ligában - Lukácshoz hasonlóan ráadásul ő is egy szépségdíjas találatot is mondhat a magáénak ezek közül, nézzük csak meg:

Molnár Rajmund statisztikái közül két dolog foghatja meg a tekintetünket - igaz, nem mindkettő jó értelemben. Az egyik a passzpontossága: 105 passzból több mint 70 volt sikeres, százalékban tehát nem áll annyira rosszul. Szembetűnő azonban az is, hogy meccsenként eddig átlagosan 10 labdavesztése van, amin dolgozni kellene.

Ötvös középen zavarhatja a világsztárokat

Két hónappal ezelőtt írt alá a Ferencvároshoz a kupagyőztes, tavaly bajnoki bronzérmes Ötvös Bence, aki egy éven át erősítette a Paksi FC-t. Molnártól és Lukácstól eltérően ő nem számít klubjában alapembernek - tekintetbe véve, mennyi légiós van a Fradiban, ez nem is akkora csoda - de amikor lehetőséget kap, azzal él is. A bajnokságban bár nem mindig lépett pályára, Robbie Keane számolt vele a BL-selejtezők során, ahol megszolgálta a bizalmat.

Statisztikái közül feltűnő, hogy a bajnokságban 112 passzkísérletéből 105 volt sikeres, tehát a labdakihozataloknál igen komoly fegyvertény a pontosságra való hajlama. Védekező középpályás létére pedig kimondottan tisztán játszik, egyetlen szabálytalanságot követett csak el eddig a bajnokságban, de még a selejtezősorozatban is csak ötöt.

Tóth Barna: a nyugodt erő, aki főszerepet is kaphat

Komoly elismerés a paksi Tóth Barna karrierjében is, hogy meghívót kapott Rossitól a válogatott csapatba. Őt a mester a kerethirdetésen külön kiemelte: mint az olasz mester elmondta, Tóth igen komoly fegyvertény lehet, ha valamilyen okból a válogatott első számú csatárát, Varga Barnabást le kell cserélni.

Elnézve Tóth idei statisztikáit, meg kell állapítani, hogy Marco Rossi megint nem beszélt mellé. Az EKL-selejtezőkben a Paks bár nem jutott el a playoffig, a 31 éves támadón ez igazán nem múlott. Négy meccsen egy gólt és gólpasszt is beírhattak a neve mellé, hajtott, amíg a pályán volt, és a bajnokságban is rendre számíthat rá Bognár György vezetőedző.

A magyar válogatott szeptember hatodikán Dublinban Írország ellen, három nappal később pedig Budapesten, a világsztár portugálok ellenében kezdi a selejtezőket a 2026-os vébére. Ha a most behívott újoncok közül akár egy, akár több is komolyabban teszi a névjegyét, talán kevesebb okunk lesz félteni a csapatot a nehéz selejtezőcsoportban.