Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Budapest, 2025. április 20.Szabó István, a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzője a labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. áplilis 20-án.MTI
Sport

Edzőt váltott az NB I utolsója: kirúgták a Szpari edzőjét

Pénzcentrum
2025. október 28. 19:14

A nyírségi csapat úgy rúgta ki Szabó Istvánt, hogy még a mai edzést is ő tartotta meg - azt még nem tudni, hogy ki lesz az utódja.

A bajnokság első harmadánál nem az utolsó helyen akartak állni előzetesen, így megköszönték Nyíregyházán Szabó István vezetőedző munkáját - ezt a klub hivatalos felületein közölte kedden este. 

Mint írják, egyértelműen látszik, hogy új irányra van szükség, és minél hamarabb szeretnének elkerülni a kiesőzónából, ezért is döntöttek a váltás mellett.

Szabó István tavasszal érkezett klubunkhoz, az előző idény végén hét mérkőzésen irányította a Szparit, melyből hármat megnyertünk, háromszor pedig döntetlent játszottunk, ezzel az együttes kivívta az élvonalban maradást, és a 8. helyen végzett. A nyári felkészülést már vele kezdte csapatunk, mely a Fizz Ligában az eddigi 11 mérkőzésből kettőt nyert meg, háromszor játszott döntetlent, hatszor vereséget szenvedett. Szabó Istvánnak köszönjük amit a Nyíregyháza Spartacusért tett, további pályafutásához sok sikert kívánunk!

- írták a közleményben a nyíregyháziak.

A Szpari következő mérkőzését e hét pénteken játssza majd Kisvárdán - azt egyelőre nem közölték, hogy van-e már döntés az új vezetőedző személyéről, de az egyeztetések zajlanak.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
