Edzőt váltott az NB I utolsója: kirúgták a Szpari edzőjét

A nyírségi csapat úgy rúgta ki Szabó Istvánt, hogy még a mai edzést is ő tartotta meg - azt még nem tudni, hogy ki lesz az utódja.

A bajnokság első harmadánál nem az utolsó helyen akartak állni előzetesen, így megköszönték Nyíregyházán Szabó István vezetőedző munkáját - ezt a klub hivatalos felületein közölte kedden este.

Mint írják, egyértelműen látszik, hogy új irányra van szükség, és minél hamarabb szeretnének elkerülni a kiesőzónából, ezért is döntöttek a váltás mellett.

Szabó István tavasszal érkezett klubunkhoz, az előző idény végén hét mérkőzésen irányította a Szparit, melyből hármat megnyertünk, háromszor pedig döntetlent játszottunk, ezzel az együttes kivívta az élvonalban maradást, és a 8. helyen végzett. A nyári felkészülést már vele kezdte csapatunk, mely a Fizz Ligában az eddigi 11 mérkőzésből kettőt nyert meg, háromszor játszott döntetlent, hatszor vereséget szenvedett. Szabó Istvánnak köszönjük amit a Nyíregyháza Spartacusért tett, további pályafutásához sok sikert kívánunk!

- írták a közleményben a nyíregyháziak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Szpari következő mérkőzését e hét pénteken játssza majd Kisvárdán - azt egyelőre nem közölték, hogy van-e már döntés az új vezetőedző személyéről, de az egyeztetések zajlanak.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA