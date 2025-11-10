Budapest XVIII. kerületében kilenc új trafiboxot telepít az önkormányzat, Újpesten három csomópontban építik ki a rendszert.
Azonnali hatállyal kirúgta edzőjét a küszködő Újpest: a pletykák szerint, nagy név lehet Krznar utódja
Az Újpest FC menesztette Damir Krznar vezetőedzőt. Az együttes szombaton hazai pályán kapott ki 3-0-ra Győrtől és 13 forduló után csupán két pont az előnye az utolsó előtti Nyíregyháza és három a sereghajtó Kazincbarcika előtt. Már több lehetséges név is felmerült, de a klub hivatalosan nem kommunikált az utódról.
A labdarúgó Fizz Ligában kilencedik helyen álló Újpest FC menesztette Damir Krznar vezetőedzőt.
A lila-fehérek vasárnap esti közleménye szerint a klub vezetősége felmentette a munkavégzés alól a horvát szakembert, egyúttal közölte, hogy az első csapat felkészítését a továbbiakban ideiglenesen Bodor Boldizsár vezeti - a szakember korábban a klub U19-es csapatát irányította, szeptember végén az NB III-as csapat vezetőedzője lett.
Az 53 éves horvát szakember az előző szezon hajrájában, május 5-én váltotta az újpesti kispadon Bartosz Grzelakot. Az együttes a mostani kiírásban visszafogottan teljesít, szombaton hazai pályán kapott ki 3-0-ra Győrtől és 13 forduló után csupán két pont az előnye az utolsó előtti Nyíregyháza és három a sereghajtó Kazincbarcika előtt.
Az Újpest egyelőre nem nevezte meg Krznar utódját, de a pletykák szerint a korábban a Debrecen kispadján ülő, legutóbb a szerb elsőosztályban szereplő Partizan Belgradot irányító Srdjan Blagojevic neve is felmerült az Újpest kispadjára, valamint a korábbi szövetségi kapitányt Bernd Storckot is hallani, mint lehetséges edző, aki legutóbb a most a belga bajnokságban utolsó előtti Cercle Brugge edzője volt. Jelenleg egyik szakembernek sincs klubja.
