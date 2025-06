Kiborult az egykori fehérvári tréner: "fáj, hogy meg sem kerestek..."

Horváth Ferenc szerint a modern futballban kevésbé számít, kinek milyen kötődése van egy adott klubhoz vagy városhoz, pedig szívesen vállalta volna a fehérvári kispadot.

Annak ellenére, hogy korábban éveket töltött mind játékosként, mind pedig edzőként a Videoton (másik nevén a Fehérvár) kötelékében, senki meg sem kereste Horváth Ferencet a felszabaduló kispad ügyében. Mint korábban mi is beszámoltunk róla, az NB II-be kiesett fehérváriak ma jelentették be hivatalosan, hogy Boér Gábor lett a klub vezetőedzője.

Horváth Ferenc a FEOL-nak adott interjújában nem is rejtette véka alá, mennyire csalódott a mellőzöttség miatt. Azt mondta, hogy bár kimondottan jó személyes kapcsolatban van a kinevezett Boérral, szerinte inkább a városhoz egy jobban kötődő térnert kellett volna a padra ültetni.

Tényleg, lehet, hogy én romantizálom túl a futballt, ami a mai modern labdarúgásban már annyira nincs meg, de ebben a helyzetben fehérvári gyökerekkel rendelkező edzőt kellene kinevezni. Nem tudom, hogy Kuttor Attilával például beszéltek-e, Bekő Balázsról konkrétan tudom, hogy vele sem beszélt senki. Ha más nem, akkor egy beszélgetés erejéig érdemes lett volna fölkeresni ilyen embereket, akiknek azon kívül, hogy egy lehetőség az NB II-ben bizonyítani, azon kívül lett volna más motivációjuk is erre az évre a Videotonnal kapcsolatban. Nem ítélem el ezt, mert ezt csak én gondolom, nekem ez a felfogásom a futballal kapcsolatban

- mondta az egykori fehérvári edző.

Hozzátette azt is: nem a pénz miatt szeretett volna újra Magyarországon munkát vállalni, hanem szeretett volna segíteni imádott csapatán.

Nem volt jó érzés látni a Debrecen elleni meccsen, hogy végül mi történt a klubbal, de sajnos ez van. A feleségemmel néztem azt az utolsó összecsapást, mondtam is neki: én nagyon szívesen segítenék a klubnak, ez számomra nem pénzkérdés, hanem érzelmi, hiszen hét éven át játszottam Fehérváron és edzőként is sikerült egy nemzetközi kupainduló gárdát összetennem. Úgy gondoltam, hogy ezek után szóba fog kerülni a nevem, mivel tényleg eléggé nagy a kötődésem a csapathoz és a városhoz is. Nyilván másképp döntöttek, mert semmiféle megkeresés nem érkezett

- mondta keresűen Horváth Ferenc, aki a tavalyi szezonban egy ciprusi akadémián dolgozott, ám most úgy döntött, végleg hazaköltözik Magyarországra.