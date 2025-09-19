Alan Shearer szerint a Manchester United vezetőedzője, Ruben Amorim akár már a Chelsea elleni hétvégi mérkőzés után elveszítheti állását.
Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti
Amint előre jelezték, a városban csak egyetlen évre vállalják a csapat működtetését, most elindult az új tulajdonos keresése.
Kétlépcsős pályáztatási eljárásról döntött pénteki ülésén Székesfehérvár közgyűlése és egy munkacsoportot is felállított a testület. A cél - ahogy azt a Videoton FCF átvételekor is megfogalmazta a város - az új tulajdonos megtalálása, aki hosszú távon biztosítja a fehérvári labdarúgóklub stabil működését.
"Eredeti vállalásunknak megfelelően, mely szerint a város egy szezonra, a működés stabilizálásának idejére veszi át a Videotont, a közgyűlés döntött a klub értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásának előzetes feltételeiről" - erősítette meg közösségi oldalán Cser-Palkovics András polgármester az Önkormányzati Kommunikációs Központ pénteki közlése alapján.
KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!
Székesfehérvár közgyűlése pénteki ülésén döntött a Fehérvár FC Kft. üzletrészének adásvételére vonatkozó pályázati eljárás előkészítésének megindításáról. A folyamat feladatainak koordinálására, a szükséges egyeztetések lebonyolítására háromfős munkacsoportot hozott létre a képviselőtestület. A közgyűlést követő nyilatkozatában Cser-Palkovics András hosszasan nyilatkozott a folyamat elindításáról:
Úgy ítéljük meg, hogy szerencsére van érdeklődés a Fehérvár FC Kft. irányában, látunk komoly és kevésbé körvonalazott hazai és nemzetközi jelölteket. Éppen ezért szeretnénk két lépcsőben végigvinni a kiválasztási folyamatot. Az első körben megszűrni, hogy kik azok, akik valóban komolyan gondolják, komoly tőkeerővel, szakmai elképzeléssel, jövőképpel rendelkeznek, és mi az, amit pedig tőlük elvárna egy sikeres pályázat esetében az önkormányzat. A sikeres lefolytatás érdekében be fogunk vonni olyan szakértői csapatot is, amely - akár a hazai, akár a nemzetközi érdeklődők tekintetében - tud nekünk a jogi, pénzügyi tanácsadásban segítséget nyújtani. Ez egy komplex feladat, egészen biztos, hogy több hónapig fog ez a pályáztatás tartani. Azért indítottuk el az előkészítést már szeptember közepén, hogy a kétkörös pályázat lebonyolítható legyen még ennek a bajnoki idénynek az időszakában. Bízunk abban, hogy sikeres és eredményes lesz a pályázat, és megtaláljuk a Vidi új tulajdonosát
- mondta a polgármester.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Garancsi István, a Fehérvár FC tulajdonosa május 26-án jelentette be, hogy egyforintos vételárért felajánlotta a klubot Székesfehérvár városának, a városi közgyűlés pedig júniusban hozott döntést arról, hogy készek átvenni és tovább vinni a fehérvári labdarúgás ügyét. A Videoton FC Fehérvár jelenleg a Merkantil Bank Ligában, azaz az NB II-ben szerepel.
címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
Hatalmas tettre készül két magyar hegymászó: a hetedik legmagasabb csúcsot támadja Klein Dávid és társa
Klein Dávid és Nagy Márton expedíciója a világ hetedik legmagasabb hegyére, a Dhaulagiri 8167 méteres csúcsára mászik fel, oxigénpalack és magashegyi teherhordók nélkül.
Oscar Piastri szerint ő és csapattársa, Lando Norris saját maguk irányítják sorsukat a Formula–1-es világbajnoki címért folytatott küzdelemben.
Anze Kopitar, a Los Angeles Kings csapatkapitánya bejelentette, hogy a 2025-26-os szezon végén visszavonul a profi jégkorongtól
Az írek elleni labdarúgó világbajnoki selejtezőn kiállított Sallai Roland két mérkőzésre szóló eltiltást kapott, így az örmények elleni, októberi meccsen sem játszhat.
Fegyvertartási engedély megszerzése 2025: mi a fegyvertartási engedély szerzés menete, kinek lehet fegyvertartási engedélye Magyarországon és melyek a fegyvertartás szabályai?
A portugál szakember kevesebb mint egy hónappal azután vállalt új munkát, hogy a Fenerbahçe menesztette.
Akár már két év múlva indulhat az NBA európai ligája, ahol a kontinens topcsapatai játszanának.
Leköphette az Atleti egyik stábtagja a szurkolókat a BL-meccsen: súlyos fegyelmi vétség miatt vizsgálódnak
Az UEFA vizsgálatot indított a tegnap esti eset után, amikor az Atletico Madrid vezetőedzője a vidók tanúsága szerint a Liverpool-szurkolók felé köpött.
Elhunyt Nagy Tibor, a Vác FC-Samsung legendás csapatkapitánya, aki 1994-ben bajnoki címet nyert a csapattal.
A 11-szeres Grand Slam-győztes önéletrajzában vallotta be betegségét, hangsúlyozva, hogy minden nap úgy fog küzdeni, "mintha egy wimbledoni döntő lenne".
Karina, az orosz strandröpis lány nagyon szexi szettben tett fel egy fontos kérdést követőinek.
A Manchester United rekordbevételt ért el a 2024-2025-ös pénzügyi évben, annak ellenére, hogy a csapat rendkívül gyenge teljesítményt nyújtott.
Thomas Partey, a korábbi Arsenal-játékos tagadja a vádakat, miszerint két nőt megerőszakolt és egy harmadikat szexuálisan zaklatott.
Ma is nagy meccsekre lehet számítani a Bajnokok Ligájában; mutatunk három találkozót, amit érdemes lehet figyelemmel kísérni.
A milánói városvezetés eladta az Internazionale és az AC Milan futballkluboknak a közös használatú San Siro Stadiont, amely 2031-ig jelentős felújításon esik át.
Szoboszlai Dominik világklasszis teljesítményt nyújtott eddig a számára szokatlan pozícióban Virgil van Dijk, a Liverpool labdarúgócsapatának középső védője szerint.
A Benfica menesztette Bruno Lage vezetőedzőt, miután a csapat hazai pályán kikapott a Qarabagtól a Bajnokok Ligájában. A klub elnöke José Mourinhót szeretné utódnak
Cristiano Ronaldo minden idők legértékesebb szerződését írta alá Szaúd-Arábiában, jelenleg ő a valaha volt legjobban fizetett labdarúgó.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.