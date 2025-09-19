2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
Székesfehérvár, 2025. május 24.A Fehérvár FC játékosai a labdarúgó OTP Bank Liga utolsó, 33. fordulójában játszott Fehérvár FC – Debreceni VSC mérkőzésen a székesfehérvári Sóstói Stadionban 2025. május 24-én. A Debrecen 3-0-r
Sport

Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti

Pénzcentrum
2025. szeptember 19. 19:18

Amint előre jelezték, a városban csak egyetlen évre vállalják a csapat működtetését, most elindult az új tulajdonos keresése.

Kétlépcsős pályáztatási eljárásról döntött pénteki ülésén Székesfehérvár közgyűlése és egy munkacsoportot is felállított a testület. A cél - ahogy azt a Videoton FCF átvételekor is megfogalmazta a város - az új tulajdonos megtalálása, aki hosszú távon biztosítja a fehérvári labdarúgóklub stabil működését.

"Eredeti vállalásunknak megfelelően, mely szerint a város egy szezonra, a működés stabilizálásának idejére veszi át a Videotont, a közgyűlés döntött a klub értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásának előzetes feltételeiről" - erősítette meg közösségi oldalán Cser-Palkovics András polgármester az Önkormányzati Kommunikációs Központ pénteki közlése alapján.

Székesfehérvár közgyűlése pénteki ülésén döntött a Fehérvár FC Kft. üzletrészének adásvételére vonatkozó pályázati eljárás előkészítésének megindításáról. A folyamat feladatainak koordinálására, a szükséges egyeztetések lebonyolítására háromfős munkacsoportot hozott létre a képviselőtestület. A közgyűlést követő nyilatkozatában Cser-Palkovics András hosszasan nyilatkozott a folyamat elindításáról:

Úgy ítéljük meg, hogy szerencsére van érdeklődés a Fehérvár FC Kft. irányában, látunk komoly és kevésbé körvonalazott hazai és nemzetközi jelölteket. Éppen ezért szeretnénk két lépcsőben végigvinni a kiválasztási folyamatot. Az első körben megszűrni, hogy kik azok, akik valóban komolyan gondolják, komoly tőkeerővel, szakmai elképzeléssel, jövőképpel rendelkeznek, és mi az, amit pedig tőlük elvárna egy sikeres pályázat esetében az önkormányzat. A sikeres lefolytatás érdekében be fogunk vonni olyan szakértői csapatot is, amely - akár a hazai, akár a nemzetközi érdeklődők tekintetében - tud nekünk a jogi, pénzügyi tanácsadásban segítséget nyújtani. Ez egy komplex feladat, egészen biztos, hogy több hónapig fog ez a pályáztatás tartani. Azért indítottuk el az előkészítést már szeptember közepén, hogy a kétkörös pályázat lebonyolítható legyen még ennek a bajnoki idénynek az időszakában. Bízunk abban, hogy sikeres és eredményes lesz a pályázat, és megtaláljuk a Vidi új tulajdonosát

 - mondta a polgármester.

Garancsi István, a Fehérvár FC tulajdonosa május 26-án jelentette be, hogy egyforintos vételárért felajánlotta a klubot Székesfehérvár városának, a városi közgyűlés pedig júniusban hozott döntést arról, hogy készek átvenni és tovább vinni a fehérvári labdarúgás ügyét. A Videoton FC Fehérvár jelenleg a Merkantil Bank Ligában, azaz az NB II-ben szerepel.

címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA 

 
#pályázat #sport #város #tulajdonos #székesfehérvár #közgyűlés #videoton #tulajdonosváltás #pályázatok #magyar labdarúgás #magyar foci #Fehérvár FC #sportgazdaság

