Csapatigazgató lett a korábbi Tour-győztes bringás: új szerepet talált magának

Geraint Thomas, a korábbi Tour de France és olimpiai bajnok kerékpáros az Ineos Grenadiers csapat versenyzési igazgatója lett visszavonulását követően - számolt be a BBC.

A 39 éves walesi sportoló 2025 nyarán fejezte be sikeres versenyzői pályafutását, és most új szerepkörben folytatja munkáját a csapatnál, amely egész profi karrierje során az otthona volt.

"Ez a csapat a kezdetektől fogva az otthonom volt, és ebbe a szerepbe lépni természetes következő lépésnek tűnik" - nyilatkozta Thomas. "Rengeteget tanultam a körülöttem lévő emberektől - csapattársaktól és a stábtól - és most szeretném folytatni a múltbeli hihetetlen sikereink továbbépítését a jövőben."

Sir David Brailsford, aki továbbra is befolyásos személy az Ineosnál, így méltatta: "Geraint megtestesíti, mit jelent Grenadiernek lenni. Egész karrierje során az elit teljesítményben élt és lélegzett. Mindig nagyon ambiciózus célokat tűzött ki maga elé, és rendszerint el is érte azokat."

Az Ineos 2025-ben 28 versenyt nyert, ami jelentős javulás a 2024-es 14 győzelemhez képest, de a csapat 2021 óta, Egan Bernal Giro d'Italia győzelme óta nem nyert Grand Tourt. Thomas, aki 2018-ban nyerte meg a Tour de France-t a csapattal - akkor még Team Sky néven -, három másik alkalommal is dobogóra állhatott Grand Tourokon. Emellett segítette Chris Froome-ot és Sir Bradley Wigginst is a francia körverseny megnyerésében, amikor a csapat dominálta a versenyt, 2012 és 2019 között hétszer nyerve meg azt.

Brailsford, aki idén visszatért az aktívabb szerepvállaláshoz az Ineosnál, miután korábban csökkentette részvételét a Manchester Unitednél betöltött pozíciója miatt, abban bízik, hogy Thomas segíthet feléleszteni a csapat szerencséjét.

"Ismeri a folyamatot, tudja, hogyan kell kezelni az elit sport hullámvölgyeit és csúcsait, és az a készsége, hogy ezt most megosztja és mentorál másokat, nagy érték a csapat számára" - tette hozzá a 61 éves szakember. "Az a tény, hogy alázatos maradt és mindig megőrizte nagyszerű humorérzékét, szintén kiváló tulajdonságok az új szerepéhez."

A korábbi Whitchurch High School diákja, Thomas a pályakerékpározásban is sikeres volt, olimpiai aranyat nyert Pekingben 2008-ban és Londonban 2012-ben. Emellett Wales színeiben a Nemzetközösségi Játékokon is sikereket ért el.

Az Ineos közleménye szerint Thomas "szorosan együttműködik majd Sir Dave Brailsforddal, Dr. Scott Drawerrel és a felsővezetői csapat többi tagjával, kulcsfontosságú inputot nyújtva a verseny stratégiához, a versenyzők toborzásához, fejlesztéséhez és versenyfelkészültségéhez". A csapat hozzátette: "Kinevezése tükrözi a csapat hosszú távú elkötelezettségét a belülről építkezés mellett, hasznosítva hatalmas sportági tudását és győzelmi tapasztalatait a Grenadierek javára."