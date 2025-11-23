2025. november 23. vasárnap Kelemen, Klementina
-3 °C Budapest
Sport
Sport

Így írt történelmet a kis ország: mi várhat a vébén Curacaora?

Pénzcentrum
2025. november 23. 19:32

Dick Advocaat vezetésével Curaçao történelmet írt: a mindössze 156 ezer lakosú szigetország kvalifikálta magát a labdarúgó-világbajnokságra, ezzel a legkisebb nemzet lesz, amely valaha részt vett a tornán - írja a The Guardian.

Advocaat kinevezése nem indult zökkenőmentesen, hiszen a szövetség pénzügyi problémái miatt csak 2024 januárjában kezdhette meg munkáját, miután rendezték a játékosok fizetését. Ez a késedelem azonban nem akadályt, hanem alapot jelentett a későbbi sikerhez.

A jamaicai 0-0-s döntetlennel Curaçao biztosította helyét a világbajnokságon, ezzel megelőzve a korábbi rekordtartó Izlandot, amelynek lakossága körülbelül 400 ezer fő. "Ez egy olyan lehetetlenség, ami lehetségessé vált" - nyilatkozta Kenji Gorré, a csapat szélsője a jamaicai csapatszállásról.

A 78 éves Advocaat maga kezdeményezte a kapcsolatfelvételt Curaçaóval, és ha a tornán is ő irányítja majd a csapatot, a világbajnokságok történetének legidősebb edzője lehet, megdöntve Otto Rehhagel 71 éves és 317 napos rekordját.

A holland szakember érkezésével professzionálisabbá tette a nemzeti csapat működését, és beléjük oltotta azt a mentalitást, hogy minden áron kerüljék el a vereséget. Ez már Advocaat tizedik megbízatása férfi válogatott élén, korábban többek között Hollandiát, Oroszországot és Belgiumot is irányította.

Advocaat stratégiájának fontos része volt a diaszpórában élő játékosok integrálása. A kezdőcsapat minden tagja Hollandiában született, sokan közülük holland korosztályos válogatottakban is szerepeltek. A keretben jelentős tapasztalattal rendelkező játékosok találhatók, mint például a PSV-vel Bajnokok Ligájában szereplő Armando Obispo, vagy a Premier League-ben is megfordult Bacuna testvérek.

Curacao
Curacao
Piaci érték: 26,30M €
Edző: Dick Advocaat
Adatlap létrehozva: 2025.11.21.

Curaçao, amely Venezuelától északra helyezkedik el, már nem gyarmat, de továbbra is a Holland Királyság része. Első nemzetközi mérkőzésüket 2011-ben játszották, miután a Holland Antillák felbomlott. A korábbi három világbajnoki selejtezősorozatban 18 mérkőzésből mindössze hatot nyertek meg.

A mostani kvalifikáció során az első csoportkörben százszázalékos teljesítményt nyújtottak, legyőzve többek között Haitit is. A harmadik körben olyan etablált nemzetek álltak útjukban, mint Jamaica és Trinidad és Tobago. A Jamaica elleni 2-0-s hazai győzelem, majd a Bermuda elleni 7-0-s siker után az utolsó mérkőzésen elért 0-0 elegendő volt a továbbjutáshoz.

A mérkőzés drámai végjátékot hozott: a hosszabbításban Jamaicának megítélt büntetőt a VAR-vizsgálat után visszavonták. "Minden érzelem felszínre tört. Amikor a játékvezető a VAR-hoz ment és azt mondta 'nincs büntető', a szívem megállt. Rájöttünk, hogy tényleg világbajnokságra megyünk. Ez a sors. Ennek így kellett lennie" - mondta Kenji Gorré.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #hollandia #labdarúgás #világbajnokság #vb 2026 #selejtező #jamaica

