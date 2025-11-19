Most jött a hír: hosszas várakozás után teljesülhet végre a siófokiak álma, a kormány megszavazta az új, négyévszakos siófoki tanuszoda megépítését.
Történelmet írt a kis szigetország: Curacao is ott lesz a vébén, rekordot állítottak fel
Az utolsó közép-amerikai selejtezős játéknapon még három válogatott biztosította be vébérészvételét: ketten sok év után térnak vissza, rekorder újonc is van.
Az észak- és közép-amerikai (CONCACAF) régióból Curacao, Panama és Haiti válogatottja jutott ki a jövő nyári labdarúgó-világbajnokságra. Előbbi csapat történelmet írt a kvalifikációval, ugyanis minden idők legkisebb népességű országaként vehet majd részt a tornán. Ehhez a selejtező zárófordulójában a curacaóiaknak elég volt egy 0-0-s döntetlen Jamaica vendégeként.
Az együttes még úgy is veretlenül kvalifikálta magát a vb-re, hogy az utolsó találkozón nélkülözniük kellett szövetségi kapitányukat, a 78 éves holland Dick Advocaatot, akinek múlt hétvégén családi okok miatt visszatért Hollandiába.
Curacaón a hivatalos kimutatások szerint 156 115-en laknak, az eddigi vb-csúcsot a 350 ezer lakosú Izland tartotta, amely a 2018-as, oroszországi tornán vehetett részt.
Panama 2018 után története során másodszor jutott ki a világbajnokságra, miután 3-0-ra legyőzte Salvadort. A panamaiak kijutása annak is köszönhető, hogy a csoportban az utolsó játéknapig éllovas Suriname 2-1-re kikapott Guatemalában.
A harmadik részvételt kiharcoló ország, Haiti az utolsó játéknapon Nicaraguát verte 2–0-ra, így az előzetesen favoritnak tartott Hondurast és Costa Ricát megelőzve készülhet a június 11-én kezdődő amerikai, kanadai és mexikói vb-re. Haiti eddig egyszer, 1974-ben játszhatott a világbajnokságon.Itt egy videó arról, mikor véglegessé vált, hogy utazhatnak a vébére:
@cbssportsgolazo ♬ Echo Sax Revival - Caleb Arredondo
A CONCACAF-zóna selejtezőjének lezárultával az is eldőlt, hogy a jövő márciusi, mexikói interkontinentális pótselejtezőn Irak, a Kongói DK, Jamaica, Suriname, Bolívia és Új-Kaledónia vesz majd részt, a hatból két csapat jut ki a 48 csapatos vb-re.
A Cincinnati Bengals elkapója, Ja'Marr Chase egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott, miután leköpte a Pittsburgh Steelers játékosát, Jalen Ramsey-t.
Carlos Alcaraz világelső teniszező sérülés miatt visszalépett a spanyol Davis Kupa-csapattól.
Augusztus 1. és 9. között Las Vegasban rendezik jövőre a Pro Handball USA elnevezésű kézilabdatornát, amelynek mezőnyében a Szeged férfi- és a Győr női csapata...
Az ukrán Olekszandr Uszik lemondott a Boksz Világszervezet (WBO) világbajnoki övéről, így már nem a profi ökölvívás vitathatatlan nehézsúlyú bajnoka.
Szoboszlai Dominiknek még mindig nagyon fáj az utolsó pillanatban kapott góllal történt kiesés, de azt mondta, a válogatott próbálja a pozitívumokat is megtalálni.
Még a dublini repülőtér is előtte tiszteleg, miután Troy Parrott mesterhármast rúgott a magyaroknak, ezzel pótselejtezőbe juttatva az ír válogatottat.
Anthony Joshua rekordösszegért lép ringbe Jake Paul ellen, a szakértők szerint azonban a pénz az egyetlen indok a mérkőzésre.
Az Egyesült Államok különleges vízumrendszert vezet be a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra szurkolók számára, amely gyorsított eljárást biztosít a jegytulajdonosoknak
Körkorlátozás lesz érvényben a gumiabroncsokra a másfél hét múlva sorra kerülő Forma-1-es Katari Nagydíjon, a szezon utolsó előtti versenyhétvégéjén.
Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) ingyenes tanácsadást és mentális támogatást nyújt a gyűlölet és diszkrimináció áldozatainak az amatőr labdarúgásban.
Ismert focihuligán nyerte a százmilliós lottófőnyereményt: "Nem érdemeltem meg, de az élet nem fair!"
Az egykor az ellenfél szurkolóit vígan püfölő focihuligán azt mondta: szerinte nem érdemelt ekkora pénzt, az életét viszont megváltoztatta.
Luke Littler 18 évesen a világranglista élére került, ezután megnyerte a Grand Slam of Darts tornát.
A női párosban négyszeres Grand Slam-bajnok Babos Tímea hétfőn bejelentette, hogy a januári Australian Open után visszalép a tenisztől, de a 2028-as Los Angeles-i olimpián...
Erling Haaland történelmi teljesítménnyel vezette Norvégiát a 2026-os világbajnokságra, miután nyolc selejtező mérkőzésen 16 gólt szerzett.
A Kongói DK válogatottja tizenegyespárbajban legyőzte Nigériát, így biztosította helyét a selejtezőben.
Az UEFA szavazása szerint a Fradi támadójának bombája lett a játéknap legnagyobb gólja.
Formula-1 las vegas-i nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Las Vegas, Nevada helyszínen
Jövő héten rendezik a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság egyik utolsó versenyhétvégéjét, a Forma 1 mezőnye ezúttal a kaszinók fővárosában, Las Vegasban feszül egymásnak.
Az MLSZ elnökét láthatóan megviselte a vereség, könnyek közt nyilatkozott az újságíróknak a fájdalmas eredmény után.
