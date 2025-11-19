Történelmet írt a kis szigetország: Curacao is ott lesz a vébén, rekordot állítottak fel

Az utolsó közép-amerikai selejtezős játéknapon még három válogatott biztosította be vébérészvételét: ketten sok év után térnak vissza, rekorder újonc is van.

Az észak- és közép-amerikai (CONCACAF) régióból Curacao, Panama és Haiti válogatottja jutott ki a jövő nyári labdarúgó-világbajnokságra. Előbbi csapat történelmet írt a kvalifikációval, ugyanis minden idők legkisebb népességű országaként vehet majd részt a tornán. Ehhez a selejtező zárófordulójában a curacaóiaknak elég volt egy 0-0-s döntetlen Jamaica vendégeként.

Az együttes még úgy is veretlenül kvalifikálta magát a vb-re, hogy az utolsó találkozón nélkülözniük kellett szövetségi kapitányukat, a 78 éves holland Dick Advocaatot, akinek múlt hétvégén családi okok miatt visszatért Hollandiába.

Curacaón a hivatalos kimutatások szerint 156 115-en laknak, az eddigi vb-csúcsot a 350 ezer lakosú Izland tartotta, amely a 2018-as, oroszországi tornán vehetett részt.

Panama 2018 után története során másodszor jutott ki a világbajnokságra, miután 3-0-ra legyőzte Salvadort. A panamaiak kijutása annak is köszönhető, hogy a csoportban az utolsó játéknapig éllovas Suriname 2-1-re kikapott Guatemalában.

A harmadik részvételt kiharcoló ország, Haiti az utolsó játéknapon Nicaraguát verte 2–0-ra, így az előzetesen favoritnak tartott Hondurast és Costa Ricát megelőzve készülhet a június 11-én kezdődő amerikai, kanadai és mexikói vb-re. Haiti eddig egyszer, 1974-ben játszhatott a világbajnokságon.Itt egy videó arról, mikor véglegessé vált, hogy utazhatnak a vébére:

A CONCACAF-zóna selejtezőjének lezárultával az is eldőlt, hogy a jövő márciusi, mexikói interkontinentális pótselejtezőn Irak, a Kongói DK, Jamaica, Suriname, Bolívia és Új-Kaledónia vesz majd részt, a hatból két csapat jut ki a 48 csapatos vb-re.