Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?

A Sheffield Wednesday tulajdonosa, Dejphon Chansiri kénytelen volt csődeljárás alá helyezni a klubot, miután a szurkolók sikeres bojkottja és az adóhatóság követelései sarokba szorították - írta a Mirror.

Dejphon Chansiri pénteken üres kézzel távozott a Sheffield Wednesday éléről. A thai üzletember, akit a jövőben az angol labdarúgás egyik legrosszabb tulajdonosaként fognak emlegetni, csődeljárás alá helyezte a klubot, miután az adóhatóság (HMRC) mintegy 1,7 millió font be nem fizetett adó miatt felszámolási kérelmet nyújtott be.

Bár Chansiri első tulajdonosi évében, a 2015-16-os szezonban egy mérkőzésre volt a Premier League-től a csapat, az azt követő évtizedben csak tiszteletlenséggel és megvetéssel kezelte a szurkolókat. Nárcizmusa odáig terjedt, hogy saját nevét helyeztette el a Hillsborough Stadion székeire, amelyeket el is kezdtek eltávolítani az Oxford United elleni mérkőzés előtt.

A szurkolók az elmúlt időszakban bojkottálták a stadionon belüli költéseket, a Szurkolói Egyesület pedig teljes vásárlási stopot hirdetett a klubboltban és a büfékben. A jegyvásárlások gyakorlatilag nullára csökkentek, csak a bérletesek jelentek meg a mérkőzéseken, amelyeken mindössze egy gólt és egy pontot szerzett hazai pályán a csapat. Nemrégiben még a pályára is berohantak az egyik mérkőzésen, erről a Pénzcentrum is beszámolt:

EZ IS ÉRDEKELHET Botrány az angliai focimeccsen: tüntettek a szurkolók, berohantak a pályára is + videó A Sheffield Wednesday szurkolói a pályára rohanva tiltakoztak a klub tulajdonosa ellen a Coventry elleni mérkőzésen.

Szerdán este a bérleteseket is arra kérték, hogy maradjanak otthon vagy a pubokban a Middlesbrough elleni vereség alatt, amelyet a Sky Sports közvetített egy gyakorlatilag üres stadionból. A felszámolók egyértelművé tették, hogy a szurkolók kényszerítették Chansirit lépésre azzal, hogy megvonták a költéseiket.

A nyár folyamán mindössze 15 felnőtt játékossal kezdte az idényt a klub. Jelenleg öt EFL-embargó van érvényben ellene, és a következő három átigazolási időszakban nem költhet átigazolási díjakra. A játékosok és a személyzet bérét az elmúlt hét hónapból ötben nem fizették ki időben.

Mindezek ellenére Chansiri ragaszkodott álláspontjához és nem volt hajlandó eladni a klubot. Nem a hiteles vevők hiányoztak, hanem a hiteles eladó. Teljes elutasítása, hogy bármilyen tisztességes árról tárgyaljon, most azzal jár, hogy csak egy visszafordíthatatlanul sérült hírnévvel távozik.

A tulajdonos több tízmillió fontot kereshetett volna, de saját makacssága és mélységes ostobasága sokba került neki. Hónapok óta nem hallottunk Chansiriről, feltételezzük, valahol Thaiföldön tartózkodik. Szégyellnie kellene magát és megalázónak éreznie ezt a fordulatot

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- mondta az egyik szurkoló.

A Sheffield Wednesday most 12 pontos levonást kapott, ami -6 ponttal helyezi őket a Championship táblázatának legaljára - gyakorlatilag biztossá téve a harmadosztályba való kiesést.

A csődeljárás hatása a futballklubra, alkalmazottaira és számos hitelezőre, köztük helyi vállalkozásokra is súlyos, akik most valószínűleg csak töredékét kapják vissza annak, amivel tartoznak nekik. Az egyetlen pozitívum, hogy a Hillsborough Stadiont tulajdonló Sheffield 3 céget is csődeljárás alá helyezték, így a klubot és a stadiont egy csomagban lehet értékesíteni a potenciális vevőknek.

Most a kérdés az, ki fogja megvásárolni ezt az egykor nagy intézményt, hogy megpróbálja visszaállítani korábbi dicsőségéhez. Kétségtelenül keselyűk fognak körözni, de biztosan nem lesz hiány az érdeklődésben egy térdre kényszerített patinás klub megszerzésére.