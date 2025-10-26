A 17 éves szupertehetség, Lennart Karl már a BL-ben is gólt szerzett a héten, és Robben most a jövőre, a fejlődésre nézve adott neki tanácsokat.
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
A Sheffield Wednesday tulajdonosa, Dejphon Chansiri kénytelen volt csődeljárás alá helyezni a klubot, miután a szurkolók sikeres bojkottja és az adóhatóság követelései sarokba szorították - írta a Mirror.
Dejphon Chansiri pénteken üres kézzel távozott a Sheffield Wednesday éléről. A thai üzletember, akit a jövőben az angol labdarúgás egyik legrosszabb tulajdonosaként fognak emlegetni, csődeljárás alá helyezte a klubot, miután az adóhatóság (HMRC) mintegy 1,7 millió font be nem fizetett adó miatt felszámolási kérelmet nyújtott be.
Bár Chansiri első tulajdonosi évében, a 2015-16-os szezonban egy mérkőzésre volt a Premier League-től a csapat, az azt követő évtizedben csak tiszteletlenséggel és megvetéssel kezelte a szurkolókat. Nárcizmusa odáig terjedt, hogy saját nevét helyeztette el a Hillsborough Stadion székeire, amelyeket el is kezdtek eltávolítani az Oxford United elleni mérkőzés előtt.
A szurkolók az elmúlt időszakban bojkottálták a stadionon belüli költéseket, a Szurkolói Egyesület pedig teljes vásárlási stopot hirdetett a klubboltban és a büfékben. A jegyvásárlások gyakorlatilag nullára csökkentek, csak a bérletesek jelentek meg a mérkőzéseken, amelyeken mindössze egy gólt és egy pontot szerzett hazai pályán a csapat. Nemrégiben még a pályára is berohantak az egyik mérkőzésen, erről a Pénzcentrum is beszámolt:
Szerdán este a bérleteseket is arra kérték, hogy maradjanak otthon vagy a pubokban a Middlesbrough elleni vereség alatt, amelyet a Sky Sports közvetített egy gyakorlatilag üres stadionból. A felszámolók egyértelművé tették, hogy a szurkolók kényszerítették Chansirit lépésre azzal, hogy megvonták a költéseiket.
A nyár folyamán mindössze 15 felnőtt játékossal kezdte az idényt a klub. Jelenleg öt EFL-embargó van érvényben ellene, és a következő három átigazolási időszakban nem költhet átigazolási díjakra. A játékosok és a személyzet bérét az elmúlt hét hónapból ötben nem fizették ki időben.
Mindezek ellenére Chansiri ragaszkodott álláspontjához és nem volt hajlandó eladni a klubot. Nem a hiteles vevők hiányoztak, hanem a hiteles eladó. Teljes elutasítása, hogy bármilyen tisztességes árról tárgyaljon, most azzal jár, hogy csak egy visszafordíthatatlanul sérült hírnévvel távozik.
A tulajdonos több tízmillió fontot kereshetett volna, de saját makacssága és mélységes ostobasága sokba került neki. Hónapok óta nem hallottunk Chansiriről, feltételezzük, valahol Thaiföldön tartózkodik. Szégyellnie kellene magát és megalázónak éreznie ezt a fordulatot
- mondta az egyik szurkoló.
A Sheffield Wednesday most 12 pontos levonást kapott, ami -6 ponttal helyezi őket a Championship táblázatának legaljára - gyakorlatilag biztossá téve a harmadosztályba való kiesést.
A csődeljárás hatása a futballklubra, alkalmazottaira és számos hitelezőre, köztük helyi vállalkozásokra is súlyos, akik most valószínűleg csak töredékét kapják vissza annak, amivel tartoznak nekik. Az egyetlen pozitívum, hogy a Hillsborough Stadiont tulajdonló Sheffield 3 céget is csődeljárás alá helyezték, így a klubot és a stadiont egy csomagban lehet értékesíteni a potenciális vevőknek.
Most a kérdés az, ki fogja megvásárolni ezt az egykor nagy intézményt, hogy megpróbálja visszaállítani korábbi dicsőségéhez. Kétségtelenül keselyűk fognak körözni, de biztosan nem lesz hiány az érdeklődésben egy térdre kényszerített patinás klub megszerzésére.
Lamine Yamal, a Barcelona 18 éves csillaga feszültséget keltett a vasárnapi El Clásico előtt a Real Madridról tett provokatív kijelentésével.
Az Arsenal idén rég látott minőségű védekezést mutat a Premier League-ben, ami akár bajnoki címet is érhet a szakértők szerint.
Max Verstappen egyre nagyobb nyomást helyez a bajnoki címért küzdő riválisaira a Formula 1-ben, Mexikóban még szorosabban felzárkózhat.
Bruno Fernandes kijelentette, hogy nem tárgyal jövőjéről a következő évi világbajnokság előtt - közben szombaton 300. mérkőzésére készül a klubnál.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság környezeti hatásai miatt egyre nagyobb az aggodalom.
A Como labdarúgócsapata szerint "áldozatokra van szükség" a Serie A túlélése érdekében a Premier League pénzügyi dominanciájával szemben.
140 milliós rövid lejáratú kölcsöne van a katalán sztárklubnak, egyre nagyobb lesz a baj.
A Porto FC felszámolt egy jelentős jegyüzérkedési hálózatot, amely meccsenkénti több tízezer eurós hasznot termelt a szervezőkne.
Benni McCarthy, korábbi Premier League csatár szerint a 2000-es évek támadói magasabb színvonalat képviseltek, mint a mai kor gólvágói.
Az NBA csapatai a 2024-25-ös szezonban összesen 12,25 milliárd dollár bevételt termeltek.
Novak Djokovic bejelentette, hogy nem vesz részt a jövő heti párizsi ATP Masters 1000-es tornán sérülés miatt.
A kapus kétszer is bocsánatot kért, de a büntetést így sem kerülhette el. Azt nem tudni, hogy mekkora pénzbüntetést kell fizetnie.
Újfajta edzésmódszer bevezetésével, főként mentálisan terhelte csapatát Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.
Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya exkluzív interjút adott a Tuttomercatowebnek.
Frank Lampard óvatosságra int a Coventry City rekordot döntő teljesítménye után, miközben a csapat tovább növelte előnyét a Championship élén.
A 35 éves Guy Bradshaw-t barátja találta holtan a szállásán Benidormban, ahonnan a meccsre indult volna.
Mégsem rendezik meg Miamiban a futballtörténelem első európai bajnoki mérkőzését, amelyen az FC Barcelona és a Villarreal csapott volna össze egymással.
Crosby már majdnem 1900 pontnál jár, amivel most lett a pittshburghi csapat legeredményesebb hokisa.
