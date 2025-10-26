2025. október 26. vasárnap Dömötör
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sheffield, Yorkshire. Egyesült Királyság. Sheffield Wednesday Football Club, Hillsborough Stadium. Légi felvétel. 2024. január 26.
Sport

Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?

Pénzcentrum
2025. október 26. 15:36

A Sheffield Wednesday tulajdonosa, Dejphon Chansiri kénytelen volt csődeljárás alá helyezni a klubot, miután a szurkolók sikeres bojkottja és az adóhatóság követelései sarokba szorították - írta a Mirror.

Dejphon Chansiri pénteken üres kézzel távozott a Sheffield Wednesday éléről. A thai üzletember, akit a jövőben az angol labdarúgás egyik legrosszabb tulajdonosaként fognak emlegetni, csődeljárás alá helyezte a klubot, miután az adóhatóság (HMRC) mintegy 1,7 millió font be nem fizetett adó miatt felszámolási kérelmet nyújtott be.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár Chansiri első tulajdonosi évében, a 2015-16-os szezonban egy mérkőzésre volt a Premier League-től a csapat, az azt követő évtizedben csak tiszteletlenséggel és megvetéssel kezelte a szurkolókat. Nárcizmusa odáig terjedt, hogy saját nevét helyeztette el a Hillsborough Stadion székeire, amelyeket el is kezdtek eltávolítani az Oxford United elleni mérkőzés előtt.

A szurkolók az elmúlt időszakban bojkottálták a stadionon belüli költéseket, a Szurkolói Egyesület pedig teljes vásárlási stopot hirdetett a klubboltban és a büfékben. A jegyvásárlások gyakorlatilag nullára csökkentek, csak a bérletesek jelentek meg a mérkőzéseken, amelyeken mindössze egy gólt és egy pontot szerzett hazai pályán a csapat. Nemrégiben még a pályára is berohantak az egyik mérkőzésen, erről a Pénzcentrum is beszámolt:

Botrány az angliai focimeccsen: tüntettek a szurkolók, berohantak a pályára is + videó
EZ IS ÉRDEKELHET
Botrány az angliai focimeccsen: tüntettek a szurkolók, berohantak a pályára is + videó
A Sheffield Wednesday szurkolói a pályára rohanva tiltakoztak a klub tulajdonosa ellen a Coventry elleni mérkőzésen.

Szerdán este a bérleteseket is arra kérték, hogy maradjanak otthon vagy a pubokban a Middlesbrough elleni vereség alatt, amelyet a Sky Sports közvetített egy gyakorlatilag üres stadionból. A felszámolók egyértelművé tették, hogy a szurkolók kényszerítették Chansirit lépésre azzal, hogy megvonták a költéseiket.

A nyár folyamán mindössze 15 felnőtt játékossal kezdte az idényt a klub. Jelenleg öt EFL-embargó van érvényben ellene, és a következő három átigazolási időszakban nem költhet átigazolási díjakra. A játékosok és a személyzet bérét az elmúlt hét hónapból ötben nem fizették ki időben.

Mindezek ellenére Chansiri ragaszkodott álláspontjához és nem volt hajlandó eladni a klubot. Nem a hiteles vevők hiányoztak, hanem a hiteles eladó. Teljes elutasítása, hogy bármilyen tisztességes árról tárgyaljon, most azzal jár, hogy csak egy visszafordíthatatlanul sérült hírnévvel távozik.

A tulajdonos több tízmillió fontot kereshetett volna, de saját makacssága és mélységes ostobasága sokba került neki. Hónapok óta nem hallottunk Chansiriről, feltételezzük, valahol Thaiföldön tartózkodik. Szégyellnie kellene magát és megalázónak éreznie ezt a fordulatot

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- mondta az egyik szurkoló.

A Sheffield Wednesday most 12 pontos levonást kapott, ami -6 ponttal helyezi őket a Championship táblázatának legaljára - gyakorlatilag biztossá téve a harmadosztályba való kiesést.

A csődeljárás hatása a futballklubra, alkalmazottaira és számos hitelezőre, köztük helyi vállalkozásokra is súlyos, akik most valószínűleg csak töredékét kapják vissza annak, amivel tartoznak nekik. Az egyetlen pozitívum, hogy a Hillsborough Stadiont tulajdonló Sheffield 3 céget is csődeljárás alá helyezték, így a klubot és a stadiont egy csomagban lehet értékesíteni a potenciális vevőknek.

Most a kérdés az, ki fogja megvásárolni ezt az egykor nagy intézményt, hogy megpróbálja visszaállítani korábbi dicsőségéhez. Kétségtelenül keselyűk fognak körözni, de biztosan nem lesz hiány az érdeklődésben egy térdre kényszerített patinás klub megszerzésére.
Címlapkép: Getty Images
#adóhatóság #csőd #felszámolás #foci #sport #stadion #tulajdonos #klub #csapat #thaiföld #kiesés #bojkott #sportgazdaság #angol foci #szurkolók #angol bajnokság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:32
16:13
16:08
15:36
15:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 26.
Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek
2025. október 25.
Történelmi krízis kopogtat az emberiség ajtaján: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
2025. október 26.
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
2025. október 26.
Nagyot fordult a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?
2025. október 25.
Óriási hódításba kezdett az AI Magyarországon is: ezek a munkák lesznek az első nagy áldozatok?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 26. vasárnap
Dömötör
43. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen
2
7 napja
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
3
2 napja
Egyre nagyobb az aggodalom a világbajnokság miatt: sehogy nem lehet megakadályozni a katasztrófát?
4
4 napja
Fontos bejelentést tett Novak Djokovic: már nem láthatják a szurkolók, mindenki megdöbbent
5
2 hete
Gyászol a tornasport: meghalt a háromszoros olimpiai bajnok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áru hitelezése
Áru hitelezése esetén az adós az áru birtokába jut, és azt csak bizonyos idő elteltével kell kifizetnie. Árut nem feltétlenül a tőkeerősebb cég hitelez a kevésbé tőkeerősnek: áruhitelezés az is, amikor egy szállító beszállítja egy nagyáruházba a termékeit, a nagyáruház pedig csak 90 nappal később fizet. Az áruhitelezéshez kapcsolódó speciális fogalom a váltó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 26. 16:13
Őrület! Elvitték a Hatoslottó főnyereményét, egy szerencsés több mint 900 millió forintot nyert ezzel a számsorral
Pénzcentrum  |  2025. október 26. 16:08
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 43. játékhéten, vasárnap
Agrárszektor  |  2025. október 26. 15:32
Itt a dánok nagy dobása: ez a robot átalakíthatja a növénytermesztést?