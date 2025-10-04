2025. október 4. szombat Ferenc
Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Sport

Botrány az angliai focimeccsen: tüntettek a szurkolók, berohantak a pályára is + videó

Pénzcentrum
2025. október 4. 18:33

A Sheffield Wednesday szurkolói a pályára rohanva tiltakoztak a klub tulajdonosa ellen a Coventry elleni mérkőzésen, miközben csapatuk súlyos vereséget szenvedett - tudósított az AP News.

Szombaton a Sheffield Wednesday és a Coventry közötti másodosztályú angol bajnoki mérkőzésen mintegy tucatnyi hazai szurkoló lépett a pályára, tiltakozásul a klub tulajdonosa, Dejphon Chansiri ellen.

A Hillsborough stadionban rendezett találkozó első félidejének elején történt pályainvázió miatt öt percre félbe kellett szakítani a játékot, amíg a biztonsági személyzet eltávolította a szurkolókat. A drukkerek azt követelik, hogy Chansiri adja el a klubot. Az Angol Labdarúgó Liga (EFL) a nyáron korlátozásokat vezetett be a csapat átigazolási költéseire, miután a klub nem fizette ki időben alkalmazottai bérét.

A Sheffield Wednesday vezetése mindössze annyit közölt a közösségi médiában közzétett mérkőzésfrissítései során, hogy több szurkoló lépett a játéktérre, és a játékvezető ideiglenesen felfüggesztette a mérkőzést.

A klub előzetesen számított a tiltakozásra, ezért a pálya körül megerősített biztonsági személyzetet helyeztek el. A Dél-Yorkshire-i rendőrség egyelőre nem reagált a történtekre. A mérkőzést végül a Coventry nyerte 5-0-ra, míg a Sheffield Wednesday továbbra is a tabella utolsó helyén áll.
Címlapkép: Getty Images
