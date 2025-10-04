Russell a szabadedzésen még a falban kötött ki, az időmérőn viszont mindenkit lenyomott, ő indulhat holnap az élről.
Botrány az angliai focimeccsen: tüntettek a szurkolók, berohantak a pályára is + videó
A Sheffield Wednesday szurkolói a pályára rohanva tiltakoztak a klub tulajdonosa ellen a Coventry elleni mérkőzésen, miközben csapatuk súlyos vereséget szenvedett - tudósított az AP News.
Szombaton a Sheffield Wednesday és a Coventry közötti másodosztályú angol bajnoki mérkőzésen mintegy tucatnyi hazai szurkoló lépett a pályára, tiltakozásul a klub tulajdonosa, Dejphon Chansiri ellen.
A Hillsborough stadionban rendezett találkozó első félidejének elején történt pályainvázió miatt öt percre félbe kellett szakítani a játékot, amíg a biztonsági személyzet eltávolította a szurkolókat. A drukkerek azt követelik, hogy Chansiri adja el a klubot. Az Angol Labdarúgó Liga (EFL) a nyáron korlátozásokat vezetett be a csapat átigazolási költéseire, miután a klub nem fizette ki időben alkalmazottai bérét.
A Sheffield Wednesday vezetése mindössze annyit közölt a közösségi médiában közzétett mérkőzésfrissítései során, hogy több szurkoló lépett a játéktérre, és a játékvezető ideiglenesen felfüggesztette a mérkőzést.
Sheffield Wednesday protest from the away end 👏🏻#PUSB #ChansiriOut #SWFC pic.twitter.com/k0XOP3zaqT— That Cov Pod (@ThatCovPod) October 4, 2025
A klub előzetesen számított a tiltakozásra, ezért a pálya körül megerősített biztonsági személyzetet helyeztek el. A Dél-Yorkshire-i rendőrség egyelőre nem reagált a történtekre. A mérkőzést végül a Coventry nyerte 5-0-ra, míg a Sheffield Wednesday továbbra is a tabella utolsó helyén áll.
Hatalmas góllal nyitotta a Premier League fordulóját péntek este Justin Kluivert, csapata eddig minden várakozást felülmúl.
Ange Postecoglou nehéz helyzetbe került a Nottingham Forest élén, miután hat mérkőzés után sem tudott győzelmet aratni - a szurkolók már a menesztését követelik.
Ruben Amorim határozottan megvédte rendszerét a Manchester United legendáinak kritikáival szemben, miközben a csapat gyenge teljesítménye miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik rá.
Kilencven esztendősen elhunyt Kopeczky Lajos sportújságíró, televíziós riporter - tájékoztatott a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ).
A világbajnoki pontversenyben éllovas ausztrál Oscar Piastri az első szabadedzésen elért ötödik helye után élen zárta a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj pénteki második gyakorlásán.
Caster Semenya olimpiai bajnok futó hét év után befejezi a jogi küzdelmét az atlétikában érvényes nemi alkalmassági szabályok ellen.
A kétszeres világbajnok spanyol Fernando Alonso érte el a leggyorsabb köridőt a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj pénteki első szabadedzésén.
Az Adidas bemutatta a 2026-os labdarúgó-világbajnokság hivatalos labdáját, a Triondát.
Klein Dávid úgy nyilatkozott, hogy egyedül is csak akkor kísérli meg a nyolcezer méter feletti csúcs megtámadását, ha társa kielégítően rendbe jön.
A házaspár új gyermekének neve Szofi lett, boldog családi fotót is posztoltak a közösségi oldalra a hírről.
Hőségriadót rendelt el a hétvégi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjra a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA).
Szoboszlai Dominik édesapja pénzügyi tanácsokkal segítette fiát karrierje kezdetén, hogy elkerülje a fiatal sportolóknál gyakori anyagi buktatókat.
A FIFA alelnöke kijelentette, hogy a 2026-os világbajnokság mérkőzéseinek esetleges áthelyezéséről kizárólag a FIFA, nem pedig Donald Trump dönthet
A Genk korábbi magyar kapusa, Köteles László szerint a Ferencvárosnak bátran kell futballoznia Belgiumban, a két csapat csütörtök (ma) esti Európa-liga alapszakasz-mérkőzésén.
A címvédő Paris Saint-Germain lett az első csapat a nagyobb európai sorozatok történetében, amely három egymást követő idegenbeli mérkőzést nyert meg az FC Barcelona ellen.
Ekler Luca 591 centiméteres világcsúccsal aranyérmet szerzett szerdán a T38-as kategória távolugró számában az Újdelhiben zajló paraatlétikai világbajnokságon.
Az Arsenal ifiedzője, David Horseman egymeccses eltiltást kapott az UEFA-tól egy Athletic Bilbao elleni UEFA Ifjúsági Liga mérkőzésen történt incidens miatt.
A cseh legendát semmi nem állítja meg, nagyon úgy néz ki, hogy még idén is aktív tagja lesz saját klubjának.
