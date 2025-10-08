Eltiltották a UFC fenegyerekét: másfél évig nem léphet oktagonba McGregor

Conor McGregor 18 hónapos eltiltást kapott a UFC doppingszabályzatának megsértése miatt, miután tavaly három alkalommal nem volt elérhető a tesztek elvégzéséhez - számolt be a The Guardian.

A Combat Sports Anti-Doping (CSAD) kedden jelentette be, hogy McGregor 18 hónapos eltiltást kapott, mivel 2024-ben egy 12 hónapos időszakon belül három alkalommal nem volt elérhető a biológiai mintavételhez, ami a UFC doppingszabályzatának megsértését jelenti.

A sikertelen mintavételek 2024. június 13-án, valamint szeptember 19-én és 20-án történtek, melyeket holléttel kapcsolatos mulasztásként rögzítettek. A szankció visszamenőlegesen 2024. szeptember 20-tól lép érvénybe, és 2026. március 20-ig tart.

A CSAD megjegyezte, hogy McGregor a mulasztások idején sérülésből lábadozott és nem készült mérkőzésre. Az ír harcos teljes mértékben együttműködött a vizsgálat során, vállalta a felelősséget és magyarázatot adott a körülményekre vonatkozóan.

Ezeket a tényezőket figyelembe véve a CSAD hat hónappal csökkentette a három holléttel kapcsolatos mulasztásért járó standard 24 hónapos büntetést. A szervezet hangsúlyozta, hogy a pontos holléti adatok és a bejelentés nélküli tesztelés lehetősége elengedhetetlen a UFC doppingellenes programjának sikeréhez.

A 37 éves McGregor azóta újra belépett a UFC tesztelési rendszerébe, és 2025-ben már négy mintát szolgáltatott. A korábbi kétszeres bajnok 2021 júliusa óta nem versenyzett. A Michael Chandler elleni, 2024-re tervezett UFC 303-as mérkőzését sérülés miatt lemondta.

Az eltiltás 2026 márciusában ér véget, így az ír harcos a jövő év tavaszán térhet vissza a küzdőtérre, amennyiben orvosi engedélyt kap. Ez éppen időben lenne a Fehér Házban megrendezendő UFC-gálára, amelyet Trump elnök bejelentése szerint 2026. június 14-én tartanak majd.