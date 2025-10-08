A korábbi Liverpool-legenda szerint a csapat tele volt 'egoista vesztesekkel', és elárulta, hogy többnyire utálta a válogatott szerepléseket.
Eltiltották a UFC fenegyerekét: másfél évig nem léphet oktagonba McGregor
Conor McGregor 18 hónapos eltiltást kapott a UFC doppingszabályzatának megsértése miatt, miután tavaly három alkalommal nem volt elérhető a tesztek elvégzéséhez - számolt be a The Guardian.
A Combat Sports Anti-Doping (CSAD) kedden jelentette be, hogy McGregor 18 hónapos eltiltást kapott, mivel 2024-ben egy 12 hónapos időszakon belül három alkalommal nem volt elérhető a biológiai mintavételhez, ami a UFC doppingszabályzatának megsértését jelenti.
A sikertelen mintavételek 2024. június 13-án, valamint szeptember 19-én és 20-án történtek, melyeket holléttel kapcsolatos mulasztásként rögzítettek. A szankció visszamenőlegesen 2024. szeptember 20-tól lép érvénybe, és 2026. március 20-ig tart.
A CSAD megjegyezte, hogy McGregor a mulasztások idején sérülésből lábadozott és nem készült mérkőzésre. Az ír harcos teljes mértékben együttműködött a vizsgálat során, vállalta a felelősséget és magyarázatot adott a körülményekre vonatkozóan.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!
Ezeket a tényezőket figyelembe véve a CSAD hat hónappal csökkentette a három holléttel kapcsolatos mulasztásért járó standard 24 hónapos büntetést. A szervezet hangsúlyozta, hogy a pontos holléti adatok és a bejelentés nélküli tesztelés lehetősége elengedhetetlen a UFC doppingellenes programjának sikeréhez.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A 37 éves McGregor azóta újra belépett a UFC tesztelési rendszerébe, és 2025-ben már négy mintát szolgáltatott. A korábbi kétszeres bajnok 2021 júliusa óta nem versenyzett. A Michael Chandler elleni, 2024-re tervezett UFC 303-as mérkőzését sérülés miatt lemondta.
Az eltiltás 2026 márciusában ér véget, így az ír harcos a jövő év tavaszán térhet vissza a küzdőtérre, amennyiben orvosi engedélyt kap. Ez éppen időben lenne a Fehér Házban megrendezendő UFC-gálára, amelyet Trump elnök bejelentése szerint 2026. június 14-én tartanak majd. Erről korábban a Pénzcentrum is beszámolt:
Az UEFA elnöke, Alekszandr Ceferin figyelmeztetett, hogy a külföldi helyszínekre költöztetett bajnoki mérkőzések veszélyeztetik a labdarúgás jövőjét.
Bill Belichickkel nem megy a focicsapatnak, lehet, hogy fia veszi át a helyét. A helyzet azonban a szerződések miatt bonyolult.
A két magyar hegymászó pár nap múlva megkísérli a 8167 méter magas csúcs meghódítását, Nagy Mártonnak ezt orvosi konzultáció után egedélyezték.
Tizenhét éven át irányította a magyar női válogatottat, ami azóta is megdöntetlen rekord.
A Liverpool három egymást követő veresége után komoly kérdések merülnek fel Arne Slot csapatának teljesítményével kapcsolatban.
A Manchester City szupersztárja a jelenlegi gólszerzési "üteme" alapján várhatóan jelentősen megdönti Alan Shearer 260 gólos rekordját is
Az NFL londoni mérkőzésén ezrek rekedtek kívül a stadionon a jegykezelő alkalmazás összeomlása miatt, a pórul járt szurkolók kártérítést követelnek a ligától
A PDC 2026 januárjában rendezi első szaúd-arábiai dartsversenyét, ahol a szigorú alkoholtilalom miatt a megszokottól eltérő hangulatú eseményre számíthatnak a szurkolók.
A volt világbajnok és csapattárs szerint Hamilton vagy magára talál jövőre, vagy az utolsó évét láthatjuk a Forma 1-ben.
Donald Trump bejelentette, hogy a korábban ígért UFC küzdősport-eseményt 2026. június 14-én, 80. születésnapján rendezik meg a Fehér Ház területén.
Neymar karrierje válaszúthoz érkezett: a sérülésekkel küzdő brazil sztár kihagyhatja a 2026-os világbajnokságot
Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szerint ideje lenne, hogy a Forma-1 visszatérjen Dél-Koreába.
Dibusz Dénes sérülés miatt nem csatlakozik az örmények és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretéhez.
Daria Kasatkina orosz-ausztrál teniszező bejelentette, hogy idő előtt befejezi az idei szezont, mivel mentálisan és érzelmileg kimerült.
Döbbenetes: biciklivel ment fel az Eiffel-torony lépcsőjén, elképesztő rekordot állított fel + videó
Aurélien Fontenoy francia kerékpáros új világrekordot állított fel, amikor biciklivel feljutott az Eiffel-torony második emeletére 12 perc 30 másodperc alatt.
Russell Martin mindössze 17 mérkőzés után távozik a Rangers vezetőedzői posztjáról: a klub közleményben jelentette be, hogy az eredmények nem feleltek meg az elvárásoknak.
Lewis Moody, az angol rögbiválogatott 2003-ban világbajnok játékosa bejelentette, hogy motoros neuron betegséget (MND) diagnosztizáltak nála.
Feszültség a McLarennél a konstruktőri bajnoki cím megszerzése közben: Norris és Piastri között konfliktus alakult ki a Szingapúri Nagydíjon.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát