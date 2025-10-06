Ilyen se volt még: születésnapi MMA-gálát rendeznek Donald Trumpnak, ezt hogy oldják meg?

Donald Trump bejelentette, hogy a korábban ígért UFC küzdősport-eseményt 2026. június 14-én, 80. születésnapján rendezik meg a Fehér Ház területén - írta meg a Reuters.

Az amerikai elnök vasárnap, a haditengerészet közelgő 250. évfordulója alkalmából tartott norfolki beszédében jelentette be az esemény pontos dátumát. Trump már júliusban közölte, hogy 2026-ban UFC-eseményt rendeznek a Fehér Házban, de akkor még nem határozta meg a pontos időpontot.

Dana White, az UFC elnöke, Trump közeli barátja a Sports Business Journalnak nyilatkozva elmondta, hogy a szervezet 700 ezer dollárt költ majd a Fehér Ház déli gyepének helyreállítására az esemény után. A Trump és White közötti kapcsolat azonban egészen 2000-ig nyúlik vissza, amikor az Atlantic City-ben található Trump Taj Mahal az egyik olyan ritka amerikai helyszín volt, amely hajlandó volt UFC-eseményeknek otthont adni.

Trump elnökként rendszeres résztvevője az UFC-mérkőzéseknek, legutóbb júniusban jelent meg egy New Jersey-ben rendezett eseményen. De feltűnt már New Yorkban is, amikor közvetlenül a megválasztása után volt díszvendég az egyik UFC-gálán, erről a Pénzcentrum is beszámolt: