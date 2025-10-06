2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
The White House in Washington DC, USA, South front Portico facing trees and garden.Official residence and workplace of the president of the United States.Sunset (or sunrise) scenic summer view of the iconic portico and the american
Sport

Ilyen se volt még: születésnapi MMA-gálát rendeznek Donald Trumpnak, ezt hogy oldják meg?

Pénzcentrum
2025. október 6. 16:44

Donald Trump bejelentette, hogy a korábban ígért UFC küzdősport-eseményt 2026. június 14-én, 80. születésnapján rendezik meg a Fehér Ház területén - írta meg a Reuters.

Az amerikai elnök vasárnap, a haditengerészet közelgő 250. évfordulója alkalmából tartott norfolki beszédében jelentette be az esemény pontos dátumát. Trump már júliusban közölte, hogy 2026-ban UFC-eseményt rendeznek a Fehér Házban, de akkor még nem határozta meg a pontos időpontot.

Dana White, az UFC elnöke, Trump közeli barátja a Sports Business Journalnak nyilatkozva elmondta, hogy a szervezet 700 ezer dollárt költ majd a Fehér Ház déli gyepének helyreállítására az esemény után. A Trump és White közötti kapcsolat azonban egészen 2000-ig nyúlik vissza, amikor az Atlantic City-ben található Trump Taj Mahal az egyik olyan ritka amerikai helyszín volt, amely hajlandó volt UFC-eseményeknek otthont adni. 

Trump elnökként rendszeres résztvevője az UFC-mérkőzéseknek, legutóbb júniusban jelent meg egy New Jersey-ben rendezett eseményen. De feltűnt már New Yorkban is, amikor közvetlenül a megválasztása után volt díszvendég az egyik UFC-gálán, erről a Pénzcentrum is beszámolt:

Váratlan helyen tűnt fel Donald Trump: őrjöngő tömeg és hangos zene fogadta + videó
Váratlan helyen tűnt fel Donald Trump: őrjöngő tömeg és hangos zene fogadta + videó
A közelmúltban megválasztott Donald Trump elnök szombat este különleges módon ünnepelte választási győzelmét.

 
Címlapkép: Getty Images
