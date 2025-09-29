2025. szeptember 29. hétfő Mihály
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hand Grips focilabda a füves pályán
Sport

Nem mindennapi fogadtatásra számíthat José Mourinho: hamarosan szembenézhet volt csapatával

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 10:44

Jose Mourinho visszatér a Stamford Bridge-re, ezúttal a Benfica vezetőedzőjeként a Chelsea elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen. A portugál szakember váratlan lehetőséget kapott korábbi klubja ellen bizonyítani - írja cikkében a BBC.

Tizennyolc év telt el azóta, hogy Mourinho távozott a Chelsea-től, ami egy akkori játékosa, Salomon Kalou szerint "szomorú nap" volt a csapat számára. "Nem csak egy menedzsert veszítettünk el, hanem egy nagyszerű embert, mentort, aki kész volt segíteni és harcolni értünk" - emlékezett vissza a korábbi Chelsea-játékos.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 62 éves szakember váratlan lehetőséget kapott, amikor Rui Costa, a Benfica elnöke felhívta, miután menesztették Bruno Lage-t. Mourinho elfogadta az ajánlatot, amely kétéves szerződést és kezdetben évi 3 millió eurós fizetést tartalmaz, ami jelentősen elmarad korábbi bérezésétől. A szerződés tartalmaz egy felbontási záradékot is, amely lehetővé teszi bármelyik fél számára, hogy a szezon utolsó mérkőzését követő tíz napon belül felmondja az együttműködést. Ez Mourinho második időszaka a Benficánál, miután 2000-ben már rövid ideig irányította a lisszaboni klubot.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, statisztikákért a Sportonlinera!

Jose Morais, Mourinho korábbi segédedzője szerint: "Jose többet hoz, mint tapasztalatot, ambíciót és győztes mentalitást. Képes egy csapatot valami nagyobbá formálni, mint részeinek összessége." Bár Mourinho pályafutása során 26 jelentős trófeát nyert különböző kluboknál, egy évtizede nem nyert bajnoki címet, és több mint öt éve nem vezetett csapatot a Bajnokok Ligája főtábláján. A kérdés, hogy képes-e visszatérni régi formájához.

A portugál szakember azt állítja, "önzetlenebbé" és "kevésbé egocentrikussá" vált, de a győzelem iránti megszállottsága változatlan maradt. "Mások elfogadják a vereséget, de ő harcol ellene" - mondta Jose Peseiro, Mourinho közeli barátja. "Még most is, nem fogadja el a vesztést. A futballért él."

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Mourinho már a Benficánál töltött első hetében kritizálta a videóbírót, és nyilvánosan bírálta saját csapatát is, amikor "naivnak" nevezte őket egy késői egyenlítő gól után. Kalou szerint Mourinho mindig is egyenes beszédű volt: "Soha nem csomagolta be a dolgokat. Játékosként tiszteltem ezt."

A sorsolás különös fordulata, hogy Mourinho már a Benfica vezetőedzőjeként tér vissza a Stamford Bridge-re. Tim Rolls, a Chelsea bérletes szurkolója szerint Mourinho "nagyon pozitív" fogadtatásra számíthat: "Sokat tett a klubért. Három bajnoki címet nyert és átalakította a klubot. Húsz éve nyertük az első bajnoki címet a vezetésével."
Címlapkép: Getty Images
#fizetés #foci #sport #szerződés #futball #bajnokok ligája #chelsea #átigazolás #angol foci #jose mourinho #vezetőedző #edzőváltás #benfica

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:44
10:32
10:15
10:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 29.
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
2025. szeptember 28.
Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el
2025. szeptember 29.
Nagyon fontos hírt kapott sok magyar napelem-tulaj: kiderült, ezért volt irtó kockázatos belevágniuk
2025. szeptember 28.
Új költséget fizethet a krizantémok, facsemeték, karácsonyfák után sok magyar 2025-ben: ez a "dísznövényadó"
2025. szeptember 28.
Ezeknél a kasszáknál nem lehet nyugdíjas utalvánnyal fizetni: jobb, ha erre mindenki felkészül
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 29. hétfő
Mihály
40. hét
Szeptember 29.
Nemzetközi kávé nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
2
1 hete
Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti
3
1 hete
Eldőlt, hol folytatja Lionel Messi: több éves szerződést ír alá az argentin szupersztár
4
2 hete
Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól
5
2 hete
Fegyvertartási engedély megszerzése Magyarországon: ezek a szabályok fegyvertartás esetén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ellenséges felvásárlás
Jelentős méretű versenytárs kisebb versenytársak felvásárlásával növeli piacrészesedését.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 29. 10:03
Nagyon fontos hírt kapott sok magyar napelem-tulaj: kiderült, ezért volt irtó kockázatos belevágniuk
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 29. 07:01
Már látszik a komoly fordulat az időjárásban: nem lesz kellemes, ami ma ránk vár
Agrárszektor  |  2025. szeptember 29. 10:29
Megérkezett a fagy: ennyire hideg már nagyon rég volt Magyarországon