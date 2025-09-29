Nem mindennapi fogadtatásra számíthat José Mourinho: hamarosan szembenézhet volt csapatával

Jose Mourinho visszatér a Stamford Bridge-re, ezúttal a Benfica vezetőedzőjeként a Chelsea elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen. A portugál szakember váratlan lehetőséget kapott korábbi klubja ellen bizonyítani - írja cikkében a BBC.

Tizennyolc év telt el azóta, hogy Mourinho távozott a Chelsea-től, ami egy akkori játékosa, Salomon Kalou szerint "szomorú nap" volt a csapat számára. "Nem csak egy menedzsert veszítettünk el, hanem egy nagyszerű embert, mentort, aki kész volt segíteni és harcolni értünk" - emlékezett vissza a korábbi Chelsea-játékos.

A 62 éves szakember váratlan lehetőséget kapott, amikor Rui Costa, a Benfica elnöke felhívta, miután menesztették Bruno Lage-t. Mourinho elfogadta az ajánlatot, amely kétéves szerződést és kezdetben évi 3 millió eurós fizetést tartalmaz, ami jelentősen elmarad korábbi bérezésétől. A szerződés tartalmaz egy felbontási záradékot is, amely lehetővé teszi bármelyik fél számára, hogy a szezon utolsó mérkőzését követő tíz napon belül felmondja az együttműködést. Ez Mourinho második időszaka a Benficánál, miután 2000-ben már rövid ideig irányította a lisszaboni klubot.

Jose Morais, Mourinho korábbi segédedzője szerint: "Jose többet hoz, mint tapasztalatot, ambíciót és győztes mentalitást. Képes egy csapatot valami nagyobbá formálni, mint részeinek összessége." Bár Mourinho pályafutása során 26 jelentős trófeát nyert különböző kluboknál, egy évtizede nem nyert bajnoki címet, és több mint öt éve nem vezetett csapatot a Bajnokok Ligája főtábláján. A kérdés, hogy képes-e visszatérni régi formájához.

A portugál szakember azt állítja, "önzetlenebbé" és "kevésbé egocentrikussá" vált, de a győzelem iránti megszállottsága változatlan maradt. "Mások elfogadják a vereséget, de ő harcol ellene" - mondta Jose Peseiro, Mourinho közeli barátja. "Még most is, nem fogadja el a vesztést. A futballért él."

Mourinho már a Benficánál töltött első hetében kritizálta a videóbírót, és nyilvánosan bírálta saját csapatát is, amikor "naivnak" nevezte őket egy késői egyenlítő gól után. Kalou szerint Mourinho mindig is egyenes beszédű volt: "Soha nem csomagolta be a dolgokat. Játékosként tiszteltem ezt."

A sorsolás különös fordulata, hogy Mourinho már a Benfica vezetőedzőjeként tér vissza a Stamford Bridge-re. Tim Rolls, a Chelsea bérletes szurkolója szerint Mourinho "nagyon pozitív" fogadtatásra számíthat: "Sokat tett a klubért. Három bajnoki címet nyert és átalakította a klubot. Húsz éve nyertük az első bajnoki címet a vezetésével."