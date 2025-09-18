2025. szeptember 18. csütörtök Diána
15 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lisszabon leghíresebb labdarúgó stadionja - Estadio da Luz a Benfica stadionjában - LISBON, PORTUGÁLIA - 2019. NOVEMBER 5, NOVEMBER 5.
Sport

Immár hivatalos: visszatért Portugáliába José Mourinho, kinevezte a Benfica

Pénzcentrum
2025. szeptember 18. 19:44

Jose Mourinho visszatér a Benficához, ahol 2027-ig szóló szerződést írt alá. A portugál szakember kevesebb mint egy hónappal azután vállalt új munkát, hogy a Fenerbahçe menesztette - írta meg a BBC.

A 62 éves Mourinho Bruno Lage helyét veszi át, akit a Qarabag elleni váratlan Bajnokok Ligája vereség után bocsátottak el. Érdekesség, hogy Mourinho éppen a Benfica ellen szenvedett vereséget a Fenerbahçe kispadján a BL-selejtezőben, ami menesztéséhez vezetett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Az ígéretem egyértelmű - a Benficáért fogok élni, a küldetésemért. Nem én vagyok a fontos, hanem a Benfica" - nyilatkozta Mourinho, aki 2000-ben éppen a lisszaboni klubnál kezdte edzői pályafutását, de akkor mindössze 10 mérkőzés után távozott a klubelnökkel való nézeteltérés miatt. A mostani szerződés tartalmaz egy opciót, amely szerint a 2025-26-os szezon végét követő 10 napon belül mind a klub, mind Mourinho dönthet úgy, hogy nem folytatják az együttműködést.

Mourinho egy olyan csapatot vesz át, amely jelenleg a hatodik helyen áll a portugál bajnokságban, öt ponttal lemaradva a listavezető Porto mögött, igaz, egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. Első mérkőzése szombaton lesz, amikor a Benfica a 17. helyezett AVS otthonába látogat.

KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Az élet máris megmutatta, mekkora rendező, ugyanis a portugál szakember szeptember 30-án korábbi csapata, a Chelsea ellen tér vissza a Stamford Bridge-re a Bajnokok Ligájában. A BL-csoportkörben a Newcastle és a Real Madrid is a Benfica ellenfelei között szerepel.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mourinho pályafutása során 21 jelentős trófeát nyert, köztük két Bajnokok Ligája-győzelmet és nyolc bajnoki címet négy különböző országban. Legutóbbi sikerét 2022-ben érte el, amikor a Romával megnyerte a Konferencia Ligát.

"Néhány ember szemében két önéletrajzom van - egy, amely egy bizonyos időszakig tartott, és egy másik, amely, mondjuk úgy, karrierem kevésbé boldog szakaszát képviseli" - mondta Mourinho, hozzátéve, hogy pályafutása "negatívnak" tartott részében is két európai döntőbe jutott az elmúlt öt évben.

A Fenerbahçénél töltött időszaka viharosnak bizonyult, gyakran került összetűzésbe a török játékvezetőkkel. A török klub szurkolói árulásként élik meg, hogy Mourinho éppen ahhoz a csapathoz igazolt, amely kiejtette őket a Bajnokok Ligájából.
Címlapkép: Getty Images
#sport #szakember #klub #menedzser #portugália #bajnokok ligája #bajnoki #jose mourinho #edzőváltás #bajnok #benfica #klubfoci

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:53
20:34
20:01
19:44
19:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 18.
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 18.
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt
2025. szeptember 18.
A bizalmi válság szakmája: miért nehéz ma ingatlanügynökként dolgozni?
2025. szeptember 18.
Sokan nem tudnak róla: diploma nélkül is megütöd a főnyereményt, milliós fizu a gyógyszeriparban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 18. csütörtök
Diána
38. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
2
2 napja
Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól
3
4 napja
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
4
1 hete
Így ki lehet kapni: nagyot harcolt, de veszített a magyar válogatott a portugálok ellen
5
2 hete
Írország-Magyarország: ma indul az utazás, Dublinban játszik selejtezőt a magyar válogatott
PÉNZÜGYI KISOKOS
Likvidációs érték
Az érték azt mutatja, hogy végelszámolás (likvidáció) során mennyiért lehetne értékesíteni az adott ingatlant vagy eszközt, és az értékesítés költségeit levonva mennyi az értékesítésből származó nettó jövedelem.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 19:27
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 18:52
A bizalmi válság szakmája: miért nehéz ma ingatlanügynökként dolgozni?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 18. 20:31
Nem akármi fog történni pénteken Magyarországon: mutatjuk, mi jön