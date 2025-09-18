Egy kaposvári gázszerelőt minősített csalás és más bűncselekmények miatt állít bíróság elé az ügyészség, miután több millió forinttal károsította meg megrendelőit.
Immár hivatalos: visszatért Portugáliába José Mourinho, kinevezte a Benfica
Jose Mourinho visszatér a Benficához, ahol 2027-ig szóló szerződést írt alá. A portugál szakember kevesebb mint egy hónappal azután vállalt új munkát, hogy a Fenerbahçe menesztette - írta meg a BBC.
A 62 éves Mourinho Bruno Lage helyét veszi át, akit a Qarabag elleni váratlan Bajnokok Ligája vereség után bocsátottak el. Érdekesség, hogy Mourinho éppen a Benfica ellen szenvedett vereséget a Fenerbahçe kispadján a BL-selejtezőben, ami menesztéséhez vezetett.
"Az ígéretem egyértelmű - a Benficáért fogok élni, a küldetésemért. Nem én vagyok a fontos, hanem a Benfica" - nyilatkozta Mourinho, aki 2000-ben éppen a lisszaboni klubnál kezdte edzői pályafutását, de akkor mindössze 10 mérkőzés után távozott a klubelnökkel való nézeteltérés miatt. A mostani szerződés tartalmaz egy opciót, amely szerint a 2025-26-os szezon végét követő 10 napon belül mind a klub, mind Mourinho dönthet úgy, hogy nem folytatják az együttműködést.
Mourinho egy olyan csapatot vesz át, amely jelenleg a hatodik helyen áll a portugál bajnokságban, öt ponttal lemaradva a listavezető Porto mögött, igaz, egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. Első mérkőzése szombaton lesz, amikor a Benfica a 17. helyezett AVS otthonába látogat.
KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
Az élet máris megmutatta, mekkora rendező, ugyanis a portugál szakember szeptember 30-án korábbi csapata, a Chelsea ellen tér vissza a Stamford Bridge-re a Bajnokok Ligájában. A BL-csoportkörben a Newcastle és a Real Madrid is a Benfica ellenfelei között szerepel.
Mourinho pályafutása során 21 jelentős trófeát nyert, köztük két Bajnokok Ligája-győzelmet és nyolc bajnoki címet négy különböző országban. Legutóbbi sikerét 2022-ben érte el, amikor a Romával megnyerte a Konferencia Ligát.
"Néhány ember szemében két önéletrajzom van - egy, amely egy bizonyos időszakig tartott, és egy másik, amely, mondjuk úgy, karrierem kevésbé boldog szakaszát képviseli" - mondta Mourinho, hozzátéve, hogy pályafutása "negatívnak" tartott részében is két európai döntőbe jutott az elmúlt öt évben.
A Fenerbahçénél töltött időszaka viharosnak bizonyult, gyakran került összetűzésbe a török játékvezetőkkel. A török klub szurkolói árulásként élik meg, hogy Mourinho éppen ahhoz a csapathoz igazolt, amely kiejtette őket a Bajnokok Ligájából.
