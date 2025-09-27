2025. szeptember 27. szombat Adalbert
Légi felvétel a Stratfordban található London Stadionról, a távolban látható az ArcelorMittal Orbit és a Canary Wharf égboltja.
Itt a második PL-es edzőmenesztés: kirúgta a West Ham Graham Pottert

Pénzcentrum
2025. szeptember 27. 12:33

Graham Pottert menesztették a West Ham vezetőedzői posztjáról mindössze kilenc hónap után, miután a csapat gyenge teljesítményt nyújtott a bajnokság első öt mérkőzésén - írta meg a The Guardian.

A korábbi Chelsea és Brighton menedzser elbocsátására két nappal a West Ham soron következő, Everton elleni Premier League mérkőzése előtt került sor. Értesülések szerint Nuno Espírito Santo veszi át Potter helyét, amint a klub rendezi a jogi akadályokat a két hete a Nottingham Foresttől elküldött edző szerződtetésével kapcsolatban.

A klub közleménye szerint az előző szezon második felében és a 2025-26-os idény kezdetén nyújtott eredmények és teljesítmény nem felelt meg az elvárásoknak, ezért a vezetőség szükségesnek látta a változtatást a csapat Premier League-ben elfoglalt helyzetének javítása érdekében. Potter mellett több segítőjét is elbocsátották.

A döntés a Crystal Palace elleni, 2-1-es hazai vereséget követően született. A West Ham az idény nyitófordulójában 3-0-ra kikapott a frissen feljutott Sunderlandtől, majd a Chelsea 5-1-re győzte le őket hazai pályán. A Ligakupából is kiestek a Wolves ellen, majd a Nottingham Forest elleni 3-0-s győzelem után a Tottenham és a Crystal Palace is legyőzte őket.

Pottert januárban nevezték ki Julen Lopetegui utódjaként. Bár voltak sikerei – például az Arsenal elleni 1-0-s győzelem, amely komolyan hátráltatta a londoni csapat bajnoki reményeit – a West Ham a 14. helyen állt, amikor átvette a csapatot, és ezt a pozíciót nem tudta javítani a szezon végére.

A nyári átigazolási időszak sem segített helyzetén, különösen Mohammed Kudus 55 millió fontos távozása a rivális Tottenhamhez növelte a szurkolók frusztrációját. A transzferidőszak végén érkező játékosok sem tudták ellensúlyozni a Sunderland és Chelsea elleni súlyos vereségeket, a hazai mérkőzéseken pedig rendszeressé váltak a vezetőség elleni szurkolói tiltakozások.

Az 50 éves szakember, aki a svéd Östersundsnál, a Swansea-nél és a Brightonnál alapozta meg hírnevét, több mint másfél évig volt munka nélkül, mielőtt a West Ham kinevezte. Korábban a Chelsea 2023 áprilisában menesztette kevesebb mint egy év után, amikor a csapat a 11. helyen állt a Premier League-ben.
Címlapkép: Getty Images
