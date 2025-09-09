A magyar válogatott a sztárokkal teletűzdelt Portugáliát fogadja ma este a Puskásban, a statisztikák alapján pedig alapos félnivalóink is lehetnek Ronaldóék ellen.
Itt az újabb topligás edzőmenesztés: megvált Nunotól a Nottingham
Nuno Espirito Santo távozik a Nottingham Forest kispadjáról, miután megromlott a viszonya a klub tulajdonosával, Evangelos Marinakisszal. A portugál szakember mindössze három mérkőzés után, 21 hónapnyi munkát követően kényszerül távozni, annak ellenére, hogy júniusban még hároméves szerződéshosszabbítást írt alá - írta meg a BBC.
A Nottingham Forest éjfél után kiadott közleményében köszönetet mondott Nunónak "a City Groundon töltött sikeres időszak során nyújtott hozzájárulásáért", és hangsúlyozta, hogy a szakember "mindig különleges helyet fog elfoglalni" a klub történetében.
Az 51 éves edző 2023 decemberében vette át a csapat irányítását Steve Cooper menesztése után, és sikeresen megőrizte a klub élvonalbeli tagságát. A következő szezonban a hetedik helyre vezette a Forestet a Premier League-ben – ami az 1994-95-ös idény óta a legjobb eredményük –, és három évtized után újra európai kupaszereplést biztosított a csapatnak. A klub jelenleg a 10. helyen áll a bajnokságban, miután a nemzetközi szünet előtt 3-0-s vereséget szenvedett hazai pályán a West Hamtől.
Nuno és Marinakis kapcsolata az utóbbi időben egyre feszültebbé vált. Augusztusban a portugál edző nyilvánosan beszélt arról, hogy megváltozott a viszonya a tulajdonossal. "Mindig nagyon jó kapcsolatom volt a tulajdonossal – tavaly nagyon közel álltunk egymáshoz és napi szinten beszéltünk. Ebben a szezonban ez már nincs így" – nyilatkozta Nuno.
KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!
A belső feszültségek középpontjában vélhetően az átigazolási stratégiával kapcsolatos nézeteltérések álltak. Nuno korábban bírálta a klub nyári átigazolási időszakban mutatott aktivitását, mondván, elpazaroltak egy jó lehetőséget. A nyáron Edu lett a Forest futballigazgatója, aki határozott irányítást kezdett gyakorolni a klub játékospolitikája felett.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Forest összesen 13 játékost igazolt mintegy 196 millió font értékben. A távozók között volt többek között Anthony Elanga, Danilo és Wayne Hennessey is.
Nuno összesen 73 mérkőzésen irányította a Forestet, 28 győzelem, 20 döntetlen és 25 vereség a mérlege. Utódját már keresik, és a hírek szerint Ange Postecoglou, a Tottenham korábbi menedzsere is a jelöltek között van.
Leszakadt a bicepsze Kangyal Balázsnak, a Budapest Jégkorong Akadémia HC vezetőedzőjének a Ferencváros elleni szuperkupa-mérkőzésen.
Geraint Thomas, a 2018 Tour de France győztese és olimpiai aranyérmes kerékpáros ma fejezi be pályafutását a Tour of Britain utolsó szakaszán.
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője kerékpáros balesetet szenvedett, és törött kulcscsontja miatt műtétre szorul.
Nemzetközi összefogással, egy évekig tartó nyomozás végén felszámolták a Streameast nevű illegális streamhálózatot.
Két gólós előnyt játszott el a válogatott, egy pontot hoztak el Dublinból. Folytatás jövő kedden Portugália ellen.
A Ferrarik a negyedik, illetve ötödik helyet szerezték meg, Verstappen azonban most tudott extrát nyújtani, így övé a pole Monzában.
A McLaren pilótája szerint túl szoros a verseny a riválisokkal, de Monzában ismét nagy dobásra készül.
René Higuita, a kolumbiai labdarúgás legendás kapusa örökre beírta nevét a futballtörténelembe ezzel a mozdulattal.
Sorozatban négy bajnokcsapat tagja is volt a legendás kapus, Ken Dryden, összesen hat aranygyűrűt nyert.
A statisztikák azt mutatják, hogy az írek az elmúlt pár évtizedben igazi mumusai voltak a magyar válogatottnak - extra teljesítménnyel azonban hozható a meccs.
A Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság szervezői négy évvel meghosszabbították a Monacói Nagydíjnak otthon adó Monte-Carlo szerződését,.
Mike Tyson és Floyd Mayweather, a boksz két legendás alakja jövőre bemutató mérkőzésen csap össze.
Paraguay jövő nyáron visszatér a labdarúgó-világbajnokságra, miután az Ecuador elleni 0-0-s döntetlennel biztosította helyét a 2026-os tornán.
A két Ferrari végzett az első edzésen hazai versenyükön, ami bizakodást adhat a százezernyi olasz fanatikusnak a hétvége további részére.
Brett Favre, a legendás NFL-játékos részletesen beszélt a Parkinson-kórral vívott küzdelméről.
A West Ham United szurkolói tanácsa bizalmatlansági szavazást nyújtott be a klub vezetősége ellen, egy bojkott is szervezés alatt van.
A Philadelphia Eagles védője, Jalen Carter kiállítást kapott köpködésért a Dallas Cowboys elleni szezonnyitó mérkőzésen
Németország történelmi vereséget szenvedett Szlovákiától a világbajnoki selejtezőn.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.