Itt az újabb topligás edzőmenesztés: megvált Nunotól a Nottingham

Nuno Espirito Santo távozik a Nottingham Forest kispadjáról, miután megromlott a viszonya a klub tulajdonosával, Evangelos Marinakisszal. A portugál szakember mindössze három mérkőzés után, 21 hónapnyi munkát követően kényszerül távozni, annak ellenére, hogy júniusban még hároméves szerződéshosszabbítást írt alá - írta meg a BBC.

A Nottingham Forest éjfél után kiadott közleményében köszönetet mondott Nunónak "a City Groundon töltött sikeres időszak során nyújtott hozzájárulásáért", és hangsúlyozta, hogy a szakember "mindig különleges helyet fog elfoglalni" a klub történetében.

Az 51 éves edző 2023 decemberében vette át a csapat irányítását Steve Cooper menesztése után, és sikeresen megőrizte a klub élvonalbeli tagságát. A következő szezonban a hetedik helyre vezette a Forestet a Premier League-ben – ami az 1994-95-ös idény óta a legjobb eredményük –, és három évtized után újra európai kupaszereplést biztosított a csapatnak. A klub jelenleg a 10. helyen áll a bajnokságban, miután a nemzetközi szünet előtt 3-0-s vereséget szenvedett hazai pályán a West Hamtől.

Nuno és Marinakis kapcsolata az utóbbi időben egyre feszültebbé vált. Augusztusban a portugál edző nyilvánosan beszélt arról, hogy megváltozott a viszonya a tulajdonossal. "Mindig nagyon jó kapcsolatom volt a tulajdonossal – tavaly nagyon közel álltunk egymáshoz és napi szinten beszéltünk. Ebben a szezonban ez már nincs így" – nyilatkozta Nuno.

A belső feszültségek középpontjában vélhetően az átigazolási stratégiával kapcsolatos nézeteltérések álltak. Nuno korábban bírálta a klub nyári átigazolási időszakban mutatott aktivitását, mondván, elpazaroltak egy jó lehetőséget. A nyáron Edu lett a Forest futballigazgatója, aki határozott irányítást kezdett gyakorolni a klub játékospolitikája felett.

A Forest összesen 13 játékost igazolt mintegy 196 millió font értékben. A távozók között volt többek között Anthony Elanga, Danilo és Wayne Hennessey is.

Nuno összesen 73 mérkőzésen irányította a Forestet, 28 győzelem, 20 döntetlen és 25 vereség a mérlege. Utódját már keresik, és a hírek szerint Ange Postecoglou, a Tottenham korábbi menedzsere is a jelöltek között van.