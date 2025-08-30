Fizetési sapka jöhet a legendás bajnokságban: a kis csapatoknak kedvezhet a szigorú döntés

Bud Selig, a korábbi MLB-kommisszár támogatja a fizetési sapka bevezetését a baseballban, de óva int a munkaügyi konfliktusoktól - írta a Front Office Sports.

Bud Selig, a Major League Baseball jelenlegi tiszteletbeli biztosa nyilvánosan kiállt a fizetési sapka bevezetése mellett a baseballban. A The MVP Podcast műsorában Selig kifejtette, hogy a rendszernek komoly előnyei lennének, hivatkozva más nagy férfi profi sportligák - mint az NFL, NBA és NHL - sikeres működésére hasonló struktúrával.

Selig, aki az utóbbi években viszonylag visszahúzódó volt a nyilvánosságban, most határozott véleményt fogalmazott meg a baseball jelenlegi helyzetéről. A tiszteletbeli biztos ugyanakkor nem részletezte, hogy pontosan milyen formában képzelné el a fizetési sapka bevezetését a ligában.

A fizetési sapka kérdése régóta megosztja a baseball közösségét. Míg a kisebb piaccal rendelkező csapatok tulajdonosai általában támogatják a bevezetését a versenyegyensúly javítása érdekében, a játékosszakszervezet hagyományosan ellenzi a fizetések korlátozását.