Gyakorlatilag szétverte youtuber ellenfele arcát Anthony Joshua: lehet, hogy nem léphet többet szorítóba

A kiütéses vereséggel végződött mérkőzése után megoperálták Jake Pault, akinek nagy eséllyel így véget ért profi ökölvívó-pályafutása.

A színészből és videóbloggerből lett amerikai profi bokszoló a kétszer is vitathatatlan világbajnoki címet szerzett, 36 éves Anthony Joshuával találkozott Miamiban. A britek korábbi nehézsúlyú világbajnoka a hatodik menetben kiütötte Pault, aki összesen négyszer került a padlóra. Az orvosi diagnózis szerint az állkapcsa két helyen is eltört, és bár a 28 esztendős amerikai a hétvégén a közösségi médiában még úgy fogalmazott, hogy "ideje pihenni, felépülni és visszatérni a félnehézsúlyba", elképzelhető, hogy utóbbira nem lesz lehetősége.

A kétoldali törést ugyanis lemezekkel, csavarokkal rögzítették, a beavatkozás pedig az egyik területen érintette a fogakat és azok gyökereit is, amelyeket el kellett távolítani.

Előreláthatólag két hónap múlva drótokat és újabb csavarokat kell behelyezni Paul állkapcsába, majd további három hónappal később fogászati implantátumokat kap, újabb negyedév elteltével pedig felhelyezik a koronákat.

Az orvosok szerint kilenc hónapra lesz szükség, hogy Jake Paul állkapcsa 90 százalékos állapotba kerüljön, és még akkor sem garantált, hogy a jövőben engedélyt kap az orvosoktól a szorítóba lépéshez.