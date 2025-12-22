A City mestere Barcelonában tölti a karácsonyt a családjával, de az ünnepi szünet alatt is szigorúan ellenőrzi játékosai fizikai állapotát.
Gyakorlatilag szétverte youtuber ellenfele arcát Anthony Joshua: lehet, hogy nem léphet többet szorítóba
A kiütéses vereséggel végződött mérkőzése után megoperálták Jake Pault, akinek nagy eséllyel így véget ért profi ökölvívó-pályafutása.
A színészből és videóbloggerből lett amerikai profi bokszoló a kétszer is vitathatatlan világbajnoki címet szerzett, 36 éves Anthony Joshuával találkozott Miamiban. A britek korábbi nehézsúlyú világbajnoka a hatodik menetben kiütötte Pault, aki összesen négyszer került a padlóra. Az orvosi diagnózis szerint az állkapcsa két helyen is eltört, és bár a 28 esztendős amerikai a hétvégén a közösségi médiában még úgy fogalmazott, hogy "ideje pihenni, felépülni és visszatérni a félnehézsúlyba", elképzelhető, hogy utóbbira nem lesz lehetősége.
A kétoldali törést ugyanis lemezekkel, csavarokkal rögzítették, a beavatkozás pedig az egyik területen érintette a fogakat és azok gyökereit is, amelyeket el kellett távolítani.
Előreláthatólag két hónap múlva drótokat és újabb csavarokat kell behelyezni Paul állkapcsába, majd további három hónappal később fogászati implantátumokat kap, újabb negyedév elteltével pedig felhelyezik a koronákat.
Az orvosok szerint kilenc hónapra lesz szükség, hogy Jake Paul állkapcsa 90 százalékos állapotba kerüljön, és még akkor sem garantált, hogy a jövőben engedélyt kap az orvosoktól a szorítóba lépéshez.
Macauley Bonne zimbabwei labdarúgó jelenleg az angol nyolcadosztályú Maldon & Tiptree csapatában játszik, és nagy tervei vannak az afrikai kontinensviadalra.
Súlyos dologra kérte a szurkolókat a szövetségi kapitány: erre kevesen voltak felkészülve a 2026-os vb előtt
Skócia szövetségi kapitánya, Steve Clarke arra kérte a szurkolókat, hogy ne adósodjanak el azért, hogy kiutazhassanak a jövő évi vb-re.
Eddie Hearn, Anthony Joshua menedzsere elismerte, hogy a Jake Paul elleni meccs szakmai szempontból szinte védhetetlen, és ő maga is őrültségnek tartja az összecsapást.
Enzo Maresca, a Chelsea vezetőedzője azt hangsúlyozza: boldog a csapatnál, és egyre szorosabban kötődik a játékosaihoz.
Carlos Alcaraz váratlan bejelentéssel sokkolta a teniszvilágot: a hatszoros Grand Slam-győztes spanyol játékos és edzője, Juan Carlos Ferrero útjai különváltak.
Kovács Patrik csütörtökön kezdi meg szereplését az Alexandra Palace-ban rendezett darts vb-n, 2008 óta először lesz ott magyar versenyző.
Terence Crawford kedden bejelentette visszavonulását az ökölvívástól, alig néhány hónappal azután, hogy megszerezte a világbajnoki címet.
A FIFA új, legfeljebb 60 dollárba kerülő belépőszintű jegykategóriát vezet be a részt vevő csapatok szurkolói számára.
Az Újpest FC megállapodott Dárdai Pállal, aki új szakmai vezetőként a klub teljes szakmai struktúrájának kialakításáért és irányításáért felelhet.
A férfiaknál argentin, a nőknél mexikói futballista szerezte a legszebb gólt - nem volt egyszerű dönteni a jelöltek között.
Szoboszlai Arsenalnak rúgott találatától Dzsudzsák és Vitális szabadrúgásáig: ezek voltak szerintünk a naptári év legnagyobbjai.
A francia munkaügyi bíróság 60 millió eurós kifizetésre kötelezte a Paris Saint-Germaint Kylian Mbappé javára elmaradt fizetés és bónuszok miatt.
Az ATP új hőségriadó-szabályt vezet be 2026-tól: ez 10 perces hűtési szünetet biztosít a három nyert játszmás mérkőzéseken, extrém időjárási körülmények esetén.
A sztárirányító második szakvéleményt kér elszakadt térdszalagjáról, jelenleg bizonytalan a visszatérése a szeptemberi kezdésre is
Antonelli elárulta, hogy az olasz nagydíj után tartott kemény megbeszélés fordulópontot jelentett Formula 1-es újonc szezonjában.
Mindössze 32 évesen elhunyt Nicholas Hum, a tokiói paralimpián bronzérmes ausztrál távolugró.
Több mint 21 év börtönbüntetésre ítéltek egy volt tengerészgyalogost, aki autójával Liverpool szurkolók tömegébe hajtott még tavasszal.
Legutóbb még hatan is voltak, most egy afrikai légiós sem kapott meghívót hazája válogatottjába az afrikai kontinenstornára.
