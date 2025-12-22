Nagyon elkasztálták a bundázó teniszezőt: 12 évig nem léphet pályára

A Nemzetközi Tenisz Integritás Ügynökség (ITIA) tizenkét éves eltiltással sújtotta Pan Zsen-lung kínai teniszezőt mérkőzések manipulálása és játékosok megvesztegetése miatt - írta a Nemzeti Sport.

A jelenleg 25 éves kínai játékos legközelebb csak 36 éves korában versenyezhet újra, miután az ITIA rendkívül súlyos büntetést szabott ki rá. Pan eltiltása 2036. november 6-án jár le, az ügy kivizsgálása tavaly novemberben kezdődött.

A sportág tisztaságáért felelős testület döntése értelmében a teniszező 110 ezer dolláros pénzbírságot is köteles fizetni. A büntetés alapjául szolgáló vétségeket maga a sportoló is elismerte: bevallotta, hogy 2024 májusa és szeptembere között öt saját mérkőzésének eredményét befolyásolta, valamint 17 alkalommal vesztegetett meg más játékosokat.

Pan Zsen-lung karrierje során nem ért el kiemelkedő eredményeket, legjobb világranglista-helyezése az 1316. pozíció volt, amit 2024-ben sikerült elérnie.