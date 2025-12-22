Hoppá! Edzőt váltott a West Ham, őt nevezték ki a csapat élére: ekkora a baj?

A West Ham United női labdarúgócsapata Rita Guarinót nevezte ki vezetőedzőnek Rehanne Skinner menesztése után; az 54 éves olasz szakember 18 hónapos szerződést írt alá, és pályafutása során először vállal munkát Olaszországon kívül - írta a BBC Sport.

Guarino 2021 és 2024 között az Inter Milan női csapatát irányította, előtte pedig a Juventusszal négy egymást követő bajnoki címet nyert a Serie A-ban. Pályafutása során vezette az olasz U17-es női válogatottat is.

A váltásra azt követően került sor, hogy a West Ham a szezonban eddig mindössze egyetlen győzelmet aratott tizenegy bajnoki mérkőzésen. A csapat jelenleg az utolsó előtti helyen áll a tabellán, két ponttal megelőzve a sereghajtó Liverpoolt.

Guarino így nyilatkozott kinevezéséről: "Nagyon boldog vagyok, hogy a West Hamhez csatlakozhatok. A klubnak komoly múltja van, értékrendje pedig közel áll az enyémhez." Hozzátette: "Rengeteg tehetség és tapasztalat van a keretben, és szeretném segíteni a játékosokat az egyéni és a csapatszintű fejlődésben egyaránt."

Anglia West Ham United Women Bajnokság: English FA Women's Super League Jelenlegi helyezés: #11 English FA Women's Super League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 10. Everton FC Women 11 2 2 7 14 22 -8 8 11. West Ham United Women 11 1 2 8 9 24 -15 5 12. Liverpool Women 11 0 3 8 8 21 -13 3 Adatlap létrehozva: 2025.12.22.

Az új vezetőedző egyik első fontos feladata a januári átigazolási időszak lesz, amikor a klub igyekszik megerősíteni a keretet, hogy a csapat előrelépjen a tabellán.

Guarino a jövőbeli terveiről is beszélt: "Olyan csapatot szeretnék építeni, amely szervezett, labdával agresszív, és képes felismerni, valamint kihasználni a területeket. A legfontosabb a csapat mentalitása: az összetartás és a kemény munka." Hangsúlyozta, hogy véleménye szerint a világ egyik legerősebb ligájában folytathatja munkáját.