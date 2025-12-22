2025. december 22. hétfő Zénó
London, Egyesült Királyság - 2024. november 13: A West Ham United Football Club stadionja, egy profi labdarúgó klub, székhelye: Stratford, East London.
Sport

Hoppá! Edzőt váltott a West Ham, őt nevezték ki a csapat élére: ekkora a baj?

Pénzcentrum
2025. december 22. 16:52

A West Ham United női labdarúgócsapata Rita Guarinót nevezte ki vezetőedzőnek Rehanne Skinner menesztése után; az 54 éves olasz szakember 18 hónapos szerződést írt alá, és pályafutása során először vállal munkát Olaszországon kívül - írta a BBC Sport.

Guarino 2021 és 2024 között az Inter Milan női csapatát irányította, előtte pedig a Juventusszal négy egymást követő bajnoki címet nyert a Serie A-ban. Pályafutása során vezette az olasz U17-es női válogatottat is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A váltásra azt követően került sor, hogy a West Ham a szezonban eddig mindössze egyetlen győzelmet aratott tizenegy bajnoki mérkőzésen. A csapat jelenleg az utolsó előtti helyen áll a tabellán, két ponttal megelőzve a sereghajtó Liverpoolt.

Guarino így nyilatkozott kinevezéséről: "Nagyon boldog vagyok, hogy a West Hamhez csatlakozhatok. A klubnak komoly múltja van, értékrendje pedig közel áll az enyémhez." Hozzátette: "Rengeteg tehetség és tapasztalat van a keretben, és szeretném segíteni a játékosokat az egyéni és a csapatszintű fejlődésben egyaránt."

Anglia
West Ham United Women
Jelenlegi helyezés: #11
English FA Women's Super League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
10.
Everton FC Women
11
2
2
7
14
22
-8
8
11.
West Ham United Women
11
1
2
8
9
24
-15
5
12.
Liverpool Women
11
0
3
8
8
21
-13
3
Adatlap létrehozva: 2025.12.22.

Az új vezetőedző egyik első fontos feladata a januári átigazolási időszak lesz, amikor a klub igyekszik megerősíteni a keretet, hogy a csapat előrelépjen a tabellán.

Guarino a jövőbeli terveiről is beszélt: "Olyan csapatot szeretnék építeni, amely szervezett, labdával agresszív, és képes felismerni, valamint kihasználni a területeket. A legfontosabb a csapat mentalitása: az összetartás és a kemény munka." Hangsúlyozta, hogy véleménye szerint a világ egyik legerősebb ligájában folytathatja munkáját.
Címlapkép: Getty Images
