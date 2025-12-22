A korai jelek arra utalnak, hogy Isak hosszabb időre kidőlhet, ami azonnal felerősítette a klubon belüli egyeztetéseket a januári igazolásokról.
Hoppá! Edzőt váltott a West Ham, őt nevezték ki a csapat élére: ekkora a baj?
A West Ham United női labdarúgócsapata Rita Guarinót nevezte ki vezetőedzőnek Rehanne Skinner menesztése után; az 54 éves olasz szakember 18 hónapos szerződést írt alá, és pályafutása során először vállal munkát Olaszországon kívül - írta a BBC Sport.
Guarino 2021 és 2024 között az Inter Milan női csapatát irányította, előtte pedig a Juventusszal négy egymást követő bajnoki címet nyert a Serie A-ban. Pályafutása során vezette az olasz U17-es női válogatottat is.
A váltásra azt követően került sor, hogy a West Ham a szezonban eddig mindössze egyetlen győzelmet aratott tizenegy bajnoki mérkőzésen. A csapat jelenleg az utolsó előtti helyen áll a tabellán, két ponttal megelőzve a sereghajtó Liverpoolt.
Guarino így nyilatkozott kinevezéséről: "Nagyon boldog vagyok, hogy a West Hamhez csatlakozhatok. A klubnak komoly múltja van, értékrendje pedig közel áll az enyémhez." Hozzátette: "Rengeteg tehetség és tapasztalat van a keretben, és szeretném segíteni a játékosokat az egyéni és a csapatszintű fejlődésben egyaránt."
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
10.
Everton FC Women
|
11
|
2
|
2
|
7
|
14
|
22
|
-8
|
8
|
11.
West Ham United Women
|
11
|
1
|
2
|
8
|
9
|
24
|
-15
|
5
|
12.
Liverpool Women
|
11
|
0
|
3
|
8
|
8
|
21
|
-13
|
3
Az új vezetőedző egyik első fontos feladata a januári átigazolási időszak lesz, amikor a klub igyekszik megerősíteni a keretet, hogy a csapat előrelépjen a tabellán.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Guarino a jövőbeli terveiről is beszélt: "Olyan csapatot szeretnék építeni, amely szervezett, labdával agresszív, és képes felismerni, valamint kihasználni a területeket. A legfontosabb a csapat mentalitása: az összetartás és a kemény munka." Hangsúlyozta, hogy véleménye szerint a világ egyik legerősebb ligájában folytathatja munkáját.
Gyakorlatilag szétverte youtuber ellenfele arcát Anthony Joshua: lehet, hogy nem léphet többet szorítóba
A kiütéses vereséggel végződött mérkőzése után megoperálták Jake Pault, akinek nagy eséllyel így véget ért profi ökölvívó-pályafutása.
A City mestere Barcelonában tölti a karácsonyt a családjával, de az ünnepi szünet alatt is szigorúan ellenőrzi játékosai fizikai állapotát.
Súlyos dologra kérte a szurkolókat a szövetségi kapitány: erre kevesen voltak felkészülve a 2026-os vb előtt
Skócia szövetségi kapitánya, Steve Clarke arra kérte a szurkolókat, hogy ne adósodjanak el azért, hogy kiutazhassanak a jövő évi vb-re.
Stanislas Wawrinka bejelentette, hogy a 2026-os szezon végén visszavonul, lezárva 24 éves profi pályafutását.
Költségvetési csalási ügybe keveredett a neves sportolók tulajdonában lévő Champs Sziget Kft., amely a Margit-szigeti szabadtéri pubot üzemelteti.
Joan Laporta, az FC Barcelona elnöke tanúként jelent meg a Negreira-ügyben - 7 millió eurós kifizetéseket viszgálnak.
Eddie Hearn, Anthony Joshua menedzsere elismerte, hogy a Jake Paul elleni meccs szakmai szempontból szinte védhetetlen, és ő maga is őrültségnek tartja az összecsapást.
Enzo Maresca, a Chelsea vezetőedzője azt hangsúlyozza: boldog a csapatnál, és egyre szorosabban kötődik a játékosaihoz.
Carlos Alcaraz váratlan bejelentéssel sokkolta a teniszvilágot: a hatszoros Grand Slam-győztes spanyol játékos és edzője, Juan Carlos Ferrero útjai különváltak.
Kovács Patrik csütörtökön kezdi meg szereplését az Alexandra Palace-ban rendezett darts vb-n, 2008 óta először lesz ott magyar versenyző.
Terence Crawford kedden bejelentette visszavonulását az ökölvívástól, alig néhány hónappal azután, hogy megszerezte a világbajnoki címet.
A FIFA új, legfeljebb 60 dollárba kerülő belépőszintű jegykategóriát vezet be a részt vevő csapatok szurkolói számára.
Az Újpest FC megállapodott Dárdai Pállal, aki új szakmai vezetőként a klub teljes szakmai struktúrájának kialakításáért és irányításáért felelhet.
A férfiaknál argentin, a nőknél mexikói futballista szerezte a legszebb gólt - nem volt egyszerű dönteni a jelöltek között.
Szoboszlai Arsenalnak rúgott találatától Dzsudzsák és Vitális szabadrúgásáig: ezek voltak szerintünk a naptári év legnagyobbjai.
A francia munkaügyi bíróság 60 millió eurós kifizetésre kötelezte a Paris Saint-Germaint Kylian Mbappé javára elmaradt fizetés és bónuszok miatt.
Az ATP új hőségriadó-szabályt vezet be 2026-tól: ez 10 perces hűtési szünetet biztosít a három nyert játszmás mérkőzéseken, extrém időjárási körülmények esetén.
A sztárirányító második szakvéleményt kér elszakadt térdszalagjáról, jelenleg bizonytalan a visszatérése a szeptemberi kezdésre is
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.