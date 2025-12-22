2025. december 22. hétfő Zénó
6 °C Budapest
Hand Grips focilabda a füves pályán
Na, ez aztán tényleg osztálykülönbség: Salah ellen mutatná meg magát a nyolcadosztály focistája

2025. december 22. 11:53

Macauley Bonne zimbabwei labdarúgó jelenleg az angol nyolcadosztályú Maldon & Tiptree csapatában játszik, és nagy tervei vannak az afrikai kontinensviadalra - számolt be a BBC.

Bonne számára hatalmas ugrás, hogy a nyolcadosztályú angol bajnokságból egyenesen a kontinenstornára vezethet az útja. A játékos, aki korábban a Leyton Orient és az Ipswich Town színeiben is játszott, 11 évvel ezelőtt mutatkozott be Zimbabwe válogatottjában, de azóta mindössze négy alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban.

Zimbabwe a 2025-ös Afrika-kupára a selejtezőcsoportjában Kamerun mögött a második helyen végezve jutott ki. A csoportkörben Egyiptommal, Dél-Afrikával és Angolával találkoznak. Első mérkőzésüket ma este játsszák Egyiptom ellen az agadiri Adrar Stadionban.

Nagyon megérintett, amikor bekerültem a keretbe, különösen az elmúlt évek történései után. Az új szövetségi kapitány teljesen meg akarja változtatni a csapat dinamikáját, és már ismert engem korábban is. Túláradtak az érzelmeim, még könnyeket is hullattam. Annyira boldog vagyok, hogy nem is tudom szavakba önteni

- nyilatkozta Bonne a BBC-nek.

Adatlap létrehozva: 2025.12.22.

"Mindenki azt kérdezi tőlem, hogy 'Salah ellen játszol?', 'Marmoush ellen játszol?'. Végső soron azért megyek oda, hogy nyerjünk, és ők lesznek velem ugyanazon a pályán. Az országomat képviselem, és a lehető legtöbbet kell kihoznom magamból, nem engedhetem, hogy ezek a dolgok eltereljék a figyelmemet" - mondta a csatár.

A csatár pályafutása során játszott már magasabb szinten is, többek között a Charlton és a Queens Park Rangers színeiben is szerepelt a Championshipben. Bár nem számít arra, hogy rögtön kezdőként lép pályára a tornán, reméli, hogy játéklehetőséget kap.

"Minden csatár gólokat akar szerezni, de az én célom az, hogy játsszak, hogy pályára léphessek, és minden, ami ezen felül jön, az bónusz. Ha ez sikerül, a következő cél az lesz, hogy gólt szerezzek" - tette hozzá Bonne. "A célom az volt, hogy pályafutásom során eljussak egy nagy tornára, és most potenciálisan megvan rá az esélyem. Hét év éhsége van bennem, hogy eljussak ehhez a pillanathoz, és amikor lehetőséget kapok, az esetek többségében élek vele. Ezt most két kézzel meg fogom ragadni" - zárta gondolatait a csatár.
Címlapkép: Getty Images
#sport #egyiptom #labdarúgás #BBC #zimbabwe #nemzetközi foci #válogatott #mohamed salah #angol bajnokság

