A kiütéses vereséggel végződött mérkőzése után megoperálták Jake Pault, akinek nagy eséllyel így véget ért profi ökölvívó-pályafutása.
Na, ez aztán tényleg osztálykülönbség: Salah ellen mutatná meg magát a nyolcadosztály focistája
Macauley Bonne zimbabwei labdarúgó jelenleg az angol nyolcadosztályú Maldon & Tiptree csapatában játszik, és nagy tervei vannak az afrikai kontinensviadalra - számolt be a BBC.
Bonne számára hatalmas ugrás, hogy a nyolcadosztályú angol bajnokságból egyenesen a kontinenstornára vezethet az útja. A játékos, aki korábban a Leyton Orient és az Ipswich Town színeiben is játszott, 11 évvel ezelőtt mutatkozott be Zimbabwe válogatottjában, de azóta mindössze négy alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban.
Zimbabwe a 2025-ös Afrika-kupára a selejtezőcsoportjában Kamerun mögött a második helyen végezve jutott ki. A csoportkörben Egyiptommal, Dél-Afrikával és Angolával találkoznak. Első mérkőzésüket ma este játsszák Egyiptom ellen az agadiri Adrar Stadionban.
Nagyon megérintett, amikor bekerültem a keretbe, különösen az elmúlt évek történései után. Az új szövetségi kapitány teljesen meg akarja változtatni a csapat dinamikáját, és már ismert engem korábban is. Túláradtak az érzelmeim, még könnyeket is hullattam. Annyira boldog vagyok, hogy nem is tudom szavakba önteni
- nyilatkozta Bonne a BBC-nek.
"Mindenki azt kérdezi tőlem, hogy 'Salah ellen játszol?', 'Marmoush ellen játszol?'. Végső soron azért megyek oda, hogy nyerjünk, és ők lesznek velem ugyanazon a pályán. Az országomat képviselem, és a lehető legtöbbet kell kihoznom magamból, nem engedhetem, hogy ezek a dolgok eltereljék a figyelmemet" - mondta a csatár.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A csatár pályafutása során játszott már magasabb szinten is, többek között a Charlton és a Queens Park Rangers színeiben is szerepelt a Championshipben. Bár nem számít arra, hogy rögtön kezdőként lép pályára a tornán, reméli, hogy játéklehetőséget kap.
"Minden csatár gólokat akar szerezni, de az én célom az, hogy játsszak, hogy pályára léphessek, és minden, ami ezen felül jön, az bónusz. Ha ez sikerül, a következő cél az lesz, hogy gólt szerezzek" - tette hozzá Bonne. "A célom az volt, hogy pályafutásom során eljussak egy nagy tornára, és most potenciálisan megvan rá az esélyem. Hét év éhsége van bennem, hogy eljussak ehhez a pillanathoz, és amikor lehetőséget kapok, az esetek többségében élek vele. Ezt most két kézzel meg fogom ragadni" - zárta gondolatait a csatár.
Súlyos dologra kérte a szurkolókat a szövetségi kapitány: erre kevesen voltak felkészülve a 2026-os vb előtt
Skócia szövetségi kapitánya, Steve Clarke arra kérte a szurkolókat, hogy ne adósodjanak el azért, hogy kiutazhassanak a jövő évi vb-re.
Joan Laporta, az FC Barcelona elnöke tanúként jelent meg a Negreira-ügyben - 7 millió eurós kifizetéseket viszgálnak.
Eddie Hearn, Anthony Joshua menedzsere elismerte, hogy a Jake Paul elleni meccs szakmai szempontból szinte védhetetlen, és ő maga is őrültségnek tartja az összecsapást.
Enzo Maresca, a Chelsea vezetőedzője azt hangsúlyozza: boldog a csapatnál, és egyre szorosabban kötődik a játékosaihoz.
Carlos Alcaraz váratlan bejelentéssel sokkolta a teniszvilágot: a hatszoros Grand Slam-győztes spanyol játékos és edzője, Juan Carlos Ferrero útjai különváltak.
Kovács Patrik csütörtökön kezdi meg szereplését az Alexandra Palace-ban rendezett darts vb-n, 2008 óta először lesz ott magyar versenyző.
Terence Crawford kedden bejelentette visszavonulását az ökölvívástól, alig néhány hónappal azután, hogy megszerezte a világbajnoki címet.
A FIFA új, legfeljebb 60 dollárba kerülő belépőszintű jegykategóriát vezet be a részt vevő csapatok szurkolói számára.
Az Újpest FC megállapodott Dárdai Pállal, aki új szakmai vezetőként a klub teljes szakmai struktúrájának kialakításáért és irányításáért felelhet.
A férfiaknál argentin, a nőknél mexikói futballista szerezte a legszebb gólt - nem volt egyszerű dönteni a jelöltek között.
Szoboszlai Arsenalnak rúgott találatától Dzsudzsák és Vitális szabadrúgásáig: ezek voltak szerintünk a naptári év legnagyobbjai.
A francia munkaügyi bíróság 60 millió eurós kifizetésre kötelezte a Paris Saint-Germaint Kylian Mbappé javára elmaradt fizetés és bónuszok miatt.
Az ATP új hőségriadó-szabályt vezet be 2026-tól: ez 10 perces hűtési szünetet biztosít a három nyert játszmás mérkőzéseken, extrém időjárási körülmények esetén.
A sztárirányító második szakvéleményt kér elszakadt térdszalagjáról, jelenleg bizonytalan a visszatérése a szeptemberi kezdésre is
Antonelli elárulta, hogy az olasz nagydíj után tartott kemény megbeszélés fordulópontot jelentett Formula 1-es újonc szezonjában.
Mindössze 32 évesen elhunyt Nicholas Hum, a tokiói paralimpián bronzérmes ausztrál távolugró.
Több mint 21 év börtönbüntetésre ítéltek egy volt tengerészgyalogost, aki autójával Liverpool szurkolók tömegébe hajtott még tavasszal.
Legutóbb még hatan is voltak, most egy afrikai légiós sem kapott meghívót hazája válogatottjába az afrikai kontinenstornára.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.