A Milan és az Inter új stadionjukkal jelentősen növelnék meccsnapi bevételeiket, és erre jó esélyük is lenne, amikor majd megépül az új aréna
Súlyos bajban lehetnek Szoboszlaiék: hiába a temérdek pénz, még többet kell költeni?
A Liverpool nagy bizonytalansággal néz szembe Alexander Isak sérülése miatt. A korai jelek arra utalnak, hogy a csatár hosszabb időre kidőlhet, ami azonnal felerősítette a klubon belüli egyeztetéseket a januári igazolásokról és a keret mélységéről a szezon döntő szakaszára - jelentette az Anfield Index.
A Liverpoolnál még várják az átfogó orvosi vizsgálatok eredményeit, de a kezdeti jelzések arra mutatnak, hogy nem rövid távú problémáról van szó. Isak láthatóan megviselt volt, amikor elhagyta a pályát, a stáb pedig azonnal felismerte, hogy a sérülés következményei jóval túlmutathatnak egyetlen mérkőzésen vagy akár egy hónapos kihagyáson.
Isak Merseyside-ra érkezése óta már korábban is küzdött fizikai problémákkal. Egy újabb hosszabb kiesés nemcsak az ő beilleszkedését lassítaná, hanem további terhet róna az amúgy is hétről hétre változó támadósorra. Az orvosi stáb konzervatív megközelítést alkalmaz, és a hosszú távú, stabil felépülést helyezi előtérbe az elsietett visszatéréssel szemben.
A The Telegraph értesülései szerint a Liverpool már Isak sérülése előtt is figyelte a januári átigazolási piacot, de most érezhetően megnőtt a sürgősség. A klub szakemberei aktívan vizsgálják azokat a játékosokat, akik azonnali segítséget nyújthatnak a támadósorban, különösen azokat, akik több poszton is bevethetők. A rugalmasság kulcsfontosságú szempont, mivel a szezon második felében kiszámíthatatlan sérülésekre és eltiltásokra kell számítani.
Bár végleges döntés még nem született, a januári igazolás lehetősége egyértelműen napirenden van. A klub nem kíván elhamarkodott vagy túlárazott üzletekbe belemenni, ugyanakkor belátják, hogy a keret erősítése szükségessé válhat a hazai és európai szereplés lendületének fenntartásához. Anyagi szempontból a Liverpool rendelkezik mozgástérrel, mivel a közelmúlt jelentős kiadásai ellenére is körültekintően gazdálkodott.
Isak sérülése nem elszigetelt eset. A Liverpool egyre bővülő hiányzólistával kénytelen számolni: több játékos is kiesett, illetve kényszerpihenőre szorul eltiltás vagy válogatott kötelezettségek miatt. Ez a torlódás fokozott terhet helyez a rendelkezésre álló, nem túl népes támadósorra, ami növeli a fáradtság és az újabb sérülések kockázatát.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A januári menetrend alig hagy hibalehetőséget. A sűrű bajnoki program, a kupatalálkozók és a címvédés kihívásai mellett a Liverpool nem engedheti meg magának, hogy tartósan visszaessen a támadóhatékonyságban. Sok múlik azon, milyen eredménnyel zárul Isak részletes orvosi vizsgálata. Ha kiderül, hogy csak kisebb sérülésről van szó, a klub minden bizonnyal inkább kivár, és a meglévő keretmélységre támaszkodik. Egy komolyabb diagnózis viszont szinte biztosan felgyorsítaná a januári igazolási terveket.
Jelenleg a klub várakozó állásponton van. A háttérben azonban már zajlanak az előkészületek, hogy a Liverpool ne maradjon létszámhiányban a támadósorban, ha a legrosszabb forgatókönyv valósulna meg.
A West Ham United női labdarúgócsapata Rita Guarinót nevezte ki vezetőedzőnek Rehanne Skinner menesztése után.
Gyakorlatilag szétverte youtuber ellenfele arcát Anthony Joshua: lehet, hogy nem léphet többet szorítóba
A kiütéses vereséggel végződött mérkőzése után megoperálták Jake Pault, akinek nagy eséllyel így véget ért profi ökölvívó-pályafutása.
A City mestere Barcelonában tölti a karácsonyt a családjával, de az ünnepi szünet alatt is szigorúan ellenőrzi játékosai fizikai állapotát.
Súlyos dologra kérte a szurkolókat a szövetségi kapitány: erre kevesen voltak felkészülve a 2026-os vb előtt
Skócia szövetségi kapitánya, Steve Clarke arra kérte a szurkolókat, hogy ne adósodjanak el azért, hogy kiutazhassanak a jövő évi vb-re.
Stanislas Wawrinka bejelentette, hogy a 2026-os szezon végén visszavonul, lezárva 24 éves profi pályafutását.
Költségvetési csalási ügybe keveredett a neves sportolók tulajdonában lévő Champs Sziget Kft., amely a Margit-szigeti szabadtéri pubot üzemelteti.
Joan Laporta, az FC Barcelona elnöke tanúként jelent meg a Negreira-ügyben - 7 millió eurós kifizetéseket viszgálnak.
Eddie Hearn, Anthony Joshua menedzsere elismerte, hogy a Jake Paul elleni meccs szakmai szempontból szinte védhetetlen, és ő maga is őrültségnek tartja az összecsapást.
Enzo Maresca, a Chelsea vezetőedzője azt hangsúlyozza: boldog a csapatnál, és egyre szorosabban kötődik a játékosaihoz.
Carlos Alcaraz váratlan bejelentéssel sokkolta a teniszvilágot: a hatszoros Grand Slam-győztes spanyol játékos és edzője, Juan Carlos Ferrero útjai különváltak.
Kovács Patrik csütörtökön kezdi meg szereplését az Alexandra Palace-ban rendezett darts vb-n, 2008 óta először lesz ott magyar versenyző.
Terence Crawford kedden bejelentette visszavonulását az ökölvívástól, alig néhány hónappal azután, hogy megszerezte a világbajnoki címet.
A FIFA új, legfeljebb 60 dollárba kerülő belépőszintű jegykategóriát vezet be a részt vevő csapatok szurkolói számára.
Az Újpest FC megállapodott Dárdai Pállal, aki új szakmai vezetőként a klub teljes szakmai struktúrájának kialakításáért és irányításáért felelhet.
A férfiaknál argentin, a nőknél mexikói futballista szerezte a legszebb gólt - nem volt egyszerű dönteni a jelöltek között.
Szoboszlai Arsenalnak rúgott találatától Dzsudzsák és Vitális szabadrúgásáig: ezek voltak szerintünk a naptári év legnagyobbjai.
A francia munkaügyi bíróság 60 millió eurós kifizetésre kötelezte a Paris Saint-Germaint Kylian Mbappé javára elmaradt fizetés és bónuszok miatt.
Az ATP új hőségriadó-szabályt vezet be 2026-tól: ez 10 perces hűtési szünetet biztosít a három nyert játszmás mérkőzéseken, extrém időjárási körülmények esetén.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.