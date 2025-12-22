2025. december 22. hétfő Zénó
Több képből álló HDR panoráma az Anfield Stadionról, amely a híres Shankly kapu fölé magasodik Liverpoolban, az Egyesült Királyságban 2024. október 27-én.
Sport

Súlyos bajban lehetnek Szoboszlaiék: hiába a temérdek pénz, még többet kell költeni?

Pénzcentrum
2025. december 22. 15:44

A Liverpool nagy bizonytalansággal néz szembe Alexander Isak sérülése miatt. A korai jelek arra utalnak, hogy a csatár hosszabb időre kidőlhet, ami azonnal felerősítette a klubon belüli egyeztetéseket a januári igazolásokról és a keret mélységéről a szezon döntő szakaszára - jelentette az Anfield Index.

A Liverpoolnál még várják az átfogó orvosi vizsgálatok eredményeit, de a kezdeti jelzések arra mutatnak, hogy nem rövid távú problémáról van szó. Isak láthatóan megviselt volt, amikor elhagyta a pályát, a stáb pedig azonnal felismerte, hogy a sérülés következményei jóval túlmutathatnak egyetlen mérkőzésen vagy akár egy hónapos kihagyáson.

Isak Merseyside-ra érkezése óta már korábban is küzdött fizikai problémákkal. Egy újabb hosszabb kiesés nemcsak az ő beilleszkedését lassítaná, hanem további terhet róna az amúgy is hétről hétre változó támadósorra. Az orvosi stáb konzervatív megközelítést alkalmaz, és a hosszú távú, stabil felépülést helyezi előtérbe az elsietett visszatéréssel szemben.

Anglia
Liverpool
Piaci érték: 1 040M €
Edző: Arne Slot
Bajnokság: FA Cup
Adatlap létrehozva: 2025.12.22.

A The Telegraph értesülései szerint a Liverpool már Isak sérülése előtt is figyelte a januári átigazolási piacot, de most érezhetően megnőtt a sürgősség. A klub szakemberei aktívan vizsgálják azokat a játékosokat, akik azonnali segítséget nyújthatnak a támadósorban, különösen azokat, akik több poszton is bevethetők. A rugalmasság kulcsfontosságú szempont, mivel a szezon második felében kiszámíthatatlan sérülésekre és eltiltásokra kell számítani.

Bár végleges döntés még nem született, a januári igazolás lehetősége egyértelműen napirenden van. A klub nem kíván elhamarkodott vagy túlárazott üzletekbe belemenni, ugyanakkor belátják, hogy a keret erősítése szükségessé válhat a hazai és európai szereplés lendületének fenntartásához. Anyagi szempontból a Liverpool rendelkezik mozgástérrel, mivel a közelmúlt jelentős kiadásai ellenére is körültekintően gazdálkodott.

Isak sérülése nem elszigetelt eset. A Liverpool egyre bővülő hiányzólistával kénytelen számolni: több játékos is kiesett, illetve kényszerpihenőre szorul eltiltás vagy válogatott kötelezettségek miatt. Ez a torlódás fokozott terhet helyez a rendelkezésre álló, nem túl népes támadósorra, ami növeli a fáradtság és az újabb sérülések kockázatát.

A januári menetrend alig hagy hibalehetőséget. A sűrű bajnoki program, a kupatalálkozók és a címvédés kihívásai mellett a Liverpool nem engedheti meg magának, hogy tartósan visszaessen a támadóhatékonyságban. Sok múlik azon, milyen eredménnyel zárul Isak részletes orvosi vizsgálata. Ha kiderül, hogy csak kisebb sérülésről van szó, a klub minden bizonnyal inkább kivár, és a meglévő keretmélységre támaszkodik. Egy komolyabb diagnózis viszont szinte biztosan felgyorsítaná a januári igazolási terveket.

Jelenleg a klub várakozó állásponton van. A háttérben azonban már zajlanak az előkészületek, hogy a Liverpool ne maradjon létszámhiányban a támadósorban, ha a legrosszabb forgatókönyv valósulna meg.
Címlapkép: Getty Images
#pénz #európa #sport #január #sérülés #támadó #szoboszlai dominik #premier league #liverpool #átigazolás #átigazolási hírek #sportgazdaság #angol foci #alexander isak #orvosi vizsgálat

