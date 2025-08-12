A pályán nem, a lelátón győztek a lilák: itt vannak a hétvégi NB I-es nézőszámok

Az Újpest ebben a szezonban először kapott ki, de a szurkolók egyelőre kitartanak a csapat mellett - ez látszik a nézőszámon is.

Elszenvedte első hazai vereségét az Újpest vasárnap, a labdarúgó Fizz Liga harmadik fordulójában. A lilák a Megyeri úton 2-1-re kaptak ki a kupacímvédő Pakstól, de úgy tűnik, hogy a még össze nem ért csapat is bőven vonzza a szurkolókat a Szusza Ferenc Stadionba.

Az újpestiek meccse ugyanis messze a legtöbb nézőt vonzotta, nyolcezernél is többen voltak kíváncsiak a Paks vendégjátékára vasárnap este. A lista második helyén a Fradi nyíregyházi meccse szerepelt, a harmadik pedig a nyugati rangadó, a ZTE-Győr lett.

A Fizz Liga harmadik fordulójának nézőszámai a következők:

Újpest-Paks : 8 650

: 8 650 Nyíregyháza-FTC : 7 980

: 7 980 MTK-DVTK : 2 200

: 2 200 ZTE-ETO : 3 463

: 3 463 Kisvárda-Puskás Akadémia : 1 950

: 1 950 Kazincbarcika-DVSC: 1 349

címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA