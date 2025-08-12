Cristiano Ronaldo nyolc év együtt élés után kérte meg menyasszonya kezét, és nem spórolt a gyűrűvel.
A pályán nem, a lelátón győztek a lilák: itt vannak a hétvégi NB I-es nézőszámok
Az Újpest ebben a szezonban először kapott ki, de a szurkolók egyelőre kitartanak a csapat mellett - ez látszik a nézőszámon is.
Elszenvedte első hazai vereségét az Újpest vasárnap, a labdarúgó Fizz Liga harmadik fordulójában. A lilák a Megyeri úton 2-1-re kaptak ki a kupacímvédő Pakstól, de úgy tűnik, hogy a még össze nem ért csapat is bőven vonzza a szurkolókat a Szusza Ferenc Stadionba.
Az újpestiek meccse ugyanis messze a legtöbb nézőt vonzotta, nyolcezernél is többen voltak kíváncsiak a Paks vendégjátékára vasárnap este. A lista második helyén a Fradi nyíregyházi meccse szerepelt, a harmadik pedig a nyugati rangadó, a ZTE-Győr lett.
A Fizz Liga eredményeiért, statisztikáiért kattints sportoldalunkra, a Sportonlinera!
A Fizz Liga harmadik fordulójának nézőszámai a következők:
- Újpest-Paks: 8 650
- Nyíregyháza-FTC: 7 980
- MTK-DVTK: 2 200
- ZTE-ETO: 3 463
- Kisvárda-Puskás Akadémia: 1 950
- Kazincbarcika-DVSC: 1 349
címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA
