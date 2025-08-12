2025. augusztus 12. kedd Klára
Győr, 2025. augusztus 3.Damir Krznar, az Újpest vezetőedzője a labdarúgó Fizz Liga 2. fordulójában játszott ETO FC - Újpest FC mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2025. augusztus 3-án.MTI/Krizsán Csaba
Sport

A pályán nem, a lelátón győztek a lilák: itt vannak a hétvégi NB I-es nézőszámok

Pénzcentrum
2025. augusztus 12. 11:24

Az Újpest ebben a szezonban először kapott ki, de a szurkolók egyelőre kitartanak a csapat mellett - ez látszik a nézőszámon is.

Elszenvedte első hazai vereségét az Újpest vasárnap, a labdarúgó Fizz Liga harmadik fordulójában. A lilák a Megyeri úton 2-1-re kaptak ki a kupacímvédő Pakstól, de úgy tűnik, hogy a még össze nem ért csapat is bőven vonzza a szurkolókat a Szusza Ferenc Stadionba.

Az újpestiek meccse ugyanis messze a legtöbb nézőt vonzotta, nyolcezernél is többen voltak kíváncsiak a Paks vendégjátékára vasárnap este. A lista második helyén a Fradi nyíregyházi meccse szerepelt, a harmadik pedig a nyugati rangadó, a ZTE-Győr lett.

A Fizz Liga harmadik fordulójának nézőszámai a következők:

A Fizz Liga harmadik fordulójának nézőszámai a következők:

címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA
#sport #paks #vasárnap #csapat #nézőszámok #magyar labdarúgás #magyar foci #újpest #újpest fc #zte #Fizz liga #csapatok

