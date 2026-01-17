Győzelemmel kezdte a középdöntőt a magyar válogatott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon.
Mikor van farsang 2026-ban? A farsang jelentése, mi a farsang farka - Hagyományok, népszokások farsangkor
A farsang kezdete minden évben vízkereszt napja, azonban a mulatságok, jelmezes bálak, programok a farsangi időszak végén, vagy "farsang farka" idején tartandók. A farsangi időszak minden évben húshagyókedd éjféléig, a hamvazószerdával kezdődő negyvennapos nagyböjtig tart, amely után a húsvét következik. Így a farsangi időszak vége, akárcsak a húsvét napjai, évről évre változnak. Joggal merül fel tehát a kérdés, mikor van farsang 2026-ban, mikor ér véget ez az időszak. A farsang végét jelentő hamvazószerda napja legkorábban február 4-re, legkésőbb március 10-re eshet.
A farsangi időszak idén is vízkereszt napján kezdődött és viszonylag korán zárul, hiszen a húsvét április elejére esik. Hamvazószerda 2026-ban február 18-án lesz, így 2026 farsang farka az azt megelőző napokra esik. A Nemzeti Archívum Sajtóarchívumának anyaga alapján mutatjuk a magyarországi farsangi szokásokat, és hogy mi a farsang jelentése, honnan ered a kifejezés.
Azon túl, hogy tisztáztuk, farsang mikor van, illetve farsang napja 2026-ban mikorra esik a hagyományok szerint, érdemes tudni, mi a farsang jelentése, eredete. A "farsang farka" néhány napos időszak számos hagyománya, népszokása ma is él, vagy érdemes azokat időről időre feleleveníteni.
A farsangi időszak hossza attól függ, mikor lesz húsvét
A farsang kezdete fix dátumra, január 6-ra, vagyis vízkereszt napjára esik. A farsang utolsó napja viszont attól függ, mikor lesz abban az évben a húsvét. A nyugati kereszténység húsvétvasárnapja ugyanis legkorábban március 22-ére, legkésőbb április 25-re esik - idén április 5-én lesz húsvét vasárnapja. Így hamvazószerdán véget ér a farsang és már kezdődik is a húsvétot megelőző nagyböjt időszaka. Hamvazószerda pedig mindig a húsvét vasárnaptól visszaszámolt 40. nap, ezáltal mozgó ünnep, legkorábbi lehetséges időpontja február 4-e, és a legkésőbbi március 10-e. 2026-ban február 18-án van hamvazószerda.
Hogy mikorra esik a húsvét, az egy bonyolult számítás eredménye, mely hosszú évszázadokra visszanyúló képleteken és táblázatokon alapul. Az irányadó, hogy húsvét vasárnap a tavaszi nap-éj egyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnapra essen, azonban a katolikusok által kanonizált számítási mód esetenként eltérhet a csillagászati számítástól. A mai napig zajlanak egyeztetések az egyházban arról, hogy szükség van-e a húsvétszámítás megváltoztatására.
Mikor van farsang farka?
A farsang végén rendezik hagyományosan a karnevált, magyar kifejezéssel ez "a farsang farka". Ez az időszak az utolsó vasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, amikor elbúcsúztatják, elűzik a telet. 2026 farsang farka tehát február 15-17. időszakra esik a hagyományok szerint.
Mit ünneplünk farsangkor?
A farsang a közelgő tavasz örömünnepe, egyben a tél és tavasz jelképes küzdelmének megjelenítése is. A farsang rítusai és hiedelmei főként a farsang vasárnaptól húshagyó keddig tartó három utolsó farsangi napra ("a farsang farkára") vonatkoznak. Ez a télbúcsúztató karneváli időszak, ilyenkor rendezik a híres riói és velencei karnevált, Magyarországon pedig például a hagyományos mohácsi busójárást is ekkor tartják.
Farsangi hagyományok, szokások
A farsangot viszonylag kevés egyházi ünnep tarkítja húshagyó keddig, annál gazdagabb viszont a néphagyomány. A farsangi mulatságokat egyes korokban be is tiltották, a télűző-tavaszváró szokások "bujasága" miatt.
A farsang a párválasztás és az esküvők időszaka is volt, mert a nagyböjt időszakában már nem lehetett esküvőket tartani. A bálokon és táncmulatságokon számos eljegyzésre is sor került. A lányok rokonaik közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt legénynek, aki a farsang végén nyilvános színvallásként a kalapjára tűzte.
A farsangvasárnap utáni hétfőn tartották az asszonyfarsangot, amikor a nők korlátlanul ihattak, férfi módra mulathattak. Általános velejárója a farsang ünneplésének a rítusok bőség- és termékenységvarázsló jellege, például a kender, a szőlő megvarázslása a farsangi ételmaradékokkal. Jellegzetes farsangi ételek a káposzta, a disznóhús és az elengedhetetlen farsangi fánk.
