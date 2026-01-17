2026. január 17. szombat Antal, Antónia
1 °C Budapest
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mohacs, Magyarország, 2017. február 28: Ismeretlen emberek maszkos résztvevők a mohácsi busójáráson, ez a tavaszköszöntő karnevál (Az UNESCO szellemi kulturális öröksége).
Otthon

Mikor van farsang 2026-ban? A farsang jelentése, mi a farsang farka - Hagyományok, népszokások farsangkor

Pénzcentrum
2026. január 17. 12:29

A farsang kezdete minden évben vízkereszt napja, azonban a mulatságok, jelmezes bálak, programok a farsangi időszak végén, vagy "farsang farka" idején tartandók. A farsangi időszak minden évben húshagyókedd éjféléig, a hamvazószerdával kezdődő negyvennapos nagyböjtig tart, amely után a húsvét következik. Így a farsangi időszak vége, akárcsak a húsvét napjai, évről évre változnak. Joggal merül fel tehát a kérdés, mikor van farsang 2026-ban, mikor ér véget ez az időszak. A farsang végét jelentő hamvazószerda napja legkorábban február 4-re, legkésőbb március 10-re eshet. 

A farsangi időszak idén is vízkereszt napján kezdődött és viszonylag korán zárul, hiszen a húsvét április elejére esik. Hamvazószerda 2026-ban február 18-án lesz, így 2026 farsang farka az azt megelőző napokra esik. A Nemzeti Archívum Sajtóarchívumának anyaga alapján mutatjuk a magyarországi farsangi szokásokat, és hogy mi a farsang jelentése, honnan ered a kifejezés. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Azon túl, hogy tisztáztuk, farsang mikor van, illetve farsang napja 2026-ban mikorra esik a hagyományok szerint, érdemes tudni, mi a farsang jelentése, eredete. A "farsang farka" néhány napos időszak számos hagyománya, népszokása ma is él, vagy érdemes azokat időről időre feleleveníteni.

A farsangi időszak hossza attól függ, mikor lesz húsvét

A farsang kezdete fix dátumra, január 6-ra, vagyis vízkereszt napjára esik. A farsang utolsó napja viszont attól függ, mikor lesz abban az évben a húsvét. A nyugati kereszténység húsvétvasárnapja ugyanis legkorábban március 22-ére, legkésőbb április 25-re esik - idén április 5-én lesz húsvét vasárnapja. Így hamvazószerdán véget ér a farsang és már kezdődik is a húsvétot megelőző nagyböjt időszaka. Hamvazószerda pedig mindig a húsvét vasárnaptól visszaszámolt 40. nap, ezáltal mozgó ünnep, legkorábbi lehetséges időpontja február 4-e, és a legkésőbbi március 10-e. 2026-ban február 18-án van hamvazószerda.

Vízkereszt jelentése: mit ünneplünk január 6-án? Hagyományok, népszokások vízkeresztkor
EZ IS ÉRDEKELHET
Vízkereszt jelentése: mit ünneplünk január 6-án? Hagyományok, népszokások vízkeresztkor
Vízkereszt avagy a háromkirályok, másképpen a napkeleti bölcsek ünnepe a nyugati kereszténységben, az egyik legfontosabb katolikus ünnepnap.

Hogy mikorra esik a húsvét, az egy bonyolult számítás eredménye, mely hosszú évszázadokra visszanyúló képleteken és táblázatokon alapul. Az irányadó, hogy húsvét vasárnap a tavaszi nap-éj egyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnapra essen, azonban a katolikusok által kanonizált számítási mód esetenként eltérhet a csillagászati számítástól. A mai napig zajlanak egyeztetések az egyházban arról, hogy szükség van-e a húsvétszámítás megváltoztatására.

Mikor van farsang farka?

A farsang végén rendezik hagyományosan a karnevált, magyar kifejezéssel ez "a farsang farka". Ez az időszak az utolsó vasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, amikor elbúcsúztatják, elűzik a telet. 2026 farsang farka tehát február 15-17. időszakra esik a hagyományok szerint.

Mit ünneplünk farsangkor?

A farsang a közelgő tavasz örömünnepe, egyben a tél és tavasz jelképes küzdelmének megjelenítése is. A farsang rítusai és hiedelmei főként a farsang vasárnaptól húshagyó keddig tartó három utolsó farsangi napra ("a farsang farkára") vonatkoznak. Ez a télbúcsúztató karneváli időszak, ilyenkor rendezik a híres riói és velencei karnevált, Magyarországon pedig például a hagyományos mohácsi busójárást is ekkor tartják.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Farsangi hagyományok, szokások

A farsangot viszonylag kevés egyházi ünnep tarkítja húshagyó keddig, annál gazdagabb viszont a néphagyomány. A farsangi mulatságokat egyes korokban be is tiltották, a télűző-tavaszváró szokások "bujasága" miatt.

A farsang a párválasztás és az esküvők időszaka is volt, mert a nagyböjt időszakában már nem lehetett esküvőket tartani. A bálokon és táncmulatságokon számos eljegyzésre is sor került. A lányok rokonaik közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt legénynek, aki a farsang végén nyilvános színvallásként a kalapjára tűzte.

A farsangvasárnap utáni hétfőn tartották az asszonyfarsangot, amikor a nők korlátlanul ihattak, férfi módra mulathattak. Általános velejárója a farsang ünneplésének a rítusok bőség- és termékenységvarázsló jellege, például a kender, a szőlő megvarázslása a farsangi ételmaradékokkal. Jellegzetes farsangi ételek a káposzta, a disznóhús és az elengedhetetlen farsangi fánk.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #húsvét #magyarország #ünnep #szokás #január #farsang #ünnepnap #február #szokások #népszokás #katolikus egyház #vallás #hagyomány #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:29
12:14
12:00
11:30
11:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 17.
Titkos tipp a Balaton, Velencei-tó helyett: itt még 2026-ban is lehet emberi áron nyaralót venni
2026. január 16.
Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: "Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!"
2026. január 16.
Ki nem találod, mi a világ leghalálosabb állata: itthon is őshonos, rettenetes kórokat terjeszt
2026. január 16.
Ebben az országban tényleg milliomosnak érezheted magad a magyar fizetéssel is: elképesztő árak!
2026. január 16.
Szerkesztő-újságíró kollégát keres a Pénzcentrum
NAPTÁR
Tovább
2026. január 17. szombat
Antal, Antónia
3. hét
Január 17.
Az olasz konyha világnapja
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista
2
6 napja
Kár tagadni: már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon, az egész kontinens sereghajtói lettünk
3
4 hete
Itt a friss hótérkép: ezen a részen fog esni a hó karácsonykor Magyarországon
4
3 hete
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
5
1 hete
Bejelentette a miniszter: harckocsik indultak Miskolc felé, mi történhetett?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árfolyam
A bank által a forint és egy adott deviza/valuta vonatkozásában napról-napra hivatalosan jegyzett, a napilapokban időről-időre közzétett vételi és eladási (átváltási) árat jelenti. A deviza/deviza közötti árfolyamot, vagyis a keresztárfolyamot mindig a forint árfolyamával szemben jegyzett árfolyamokon keresztül kell értelmezni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 17. 11:03
Sokkoló: több tucatnyi gyógyszerhatóanyagot mutattak ki a Kis-Balatonban
Pénzcentrum  |  2026. január 17. 10:05
Ha eddig nem kóstoltad, itt az ideje: így készül a legfinomabb magyar halgombócleves
Agrárszektor  |  2026. január 17. 11:34
Nagy a baj: sokkal rosszabb a helyzet itthon, mint eddig hittük