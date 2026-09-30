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Tüzifa ára 2026: benyelik az áfacsökkentés javát a kereskedők, fájni fog az idei fűtési szezon

Pénzcentrum
2026. szeptember 30. 19:07

Bár a tűzifa általános forgalmi adója szeptember közepén 27-ről 5 százalékra csökkent, a vásárlók a vártnál jóval kisebb, mindössze 9 százalék körüli árcsökkenést tapasztalhatnak. A mérsékelt áresés oka, hogy a szállításra és a darabolásra továbbra is a 27 százalékos alapkulcs vonatkozik, ráadásul ezen szolgáltatások díja az elmúlt évben tovább emelkedett.

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A jogszabály értelmében maga a nyersfa az áfacsökkentés hatására valóban olcsóbbá vált. A fatelepek tájékoztatása szerint ugyanakkor a kitermelt fát el is kell juttatni a vásárlókhoz, és a felhasználáshoz össze is kell vágni. Mivel e járulékos szolgáltatások adóterhelése nem változott, a dráguló üzemanyag miatt pedig a fuvar- és munkadíjak is emelkedtek tavaly óta, a szállítást és darabolást is magában foglaló végső fogyasztói ár a reméltnél jóval kisebb mértékben mérséklődött.

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A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például egy mázsa vegyes, hasított tölgyfa mindössze mintegy 500 forinttal olcsóbb a tavaly őszi, 5500 forintos árszinthez képest.

A helyzet enyhítésére a kormány árstopot is elrendelt az állami erdőgazdaságokban, amelynek értelmében a tűzifa ára nem haladhatja meg a januári szintet. Ez az intézkedés azonban a gyakorlatban kevés érdemi könnyebbséget jelent a fogyasztóknak, mivel a tapasztalatok szerint a tűzifa ára az éven belül éppen januárban éri el a csúcspontját.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Peekaboo
2 órája
Mert megtehetik, ilyenkor nem fáj az államnak az extraprofit.
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