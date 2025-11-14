Darvasi László, Vámos Miklós - még néhány név a sztárvendégek közül. A Győri Könyvszalonra idén is érdemes lesz kilátogatni, hiszen a könyvújdonságok mellett számos remek...
Így spórolhatsz százezreket a kertben: újra hódít dédanyáink zseniális trükkje, csak egy árok kell hozzá
Van egy régi falusi praktika, amitől újraéled a talaj, és a zöldségeid is meghálálják. Nincs hozzá szükség komposztládára, csak egy ásóra és egy kis észre. Az úgynevezett árokkomposztálás újra hódít – nem véletlenül!
Kincseket ér a komposzt, ne hagyjuk veszni! Ebben a novemberi időszakban a kerttulajdonosoknak sok fejtörést okozhat a lehullott avar, mit is csináljanak az így keletkező hulladékkal. Kósa Dániel szerint bizonyos esetekben ez tényleg tekinthető szemétnek, viszont vétek elégetni, mert rendkívüli környezeti terheléssel jár - de erről a Hellovidék korábban itt írt. Másrészt kiváló komposzt alapanyag készíthető belőle, amit remekül fel is lehet használni a kertünkben.
"Itt meg kell említeni, hogy a dió levelét tilos használni, ugyanis a bomlás következtében csírázásgátló anyagok szabadulnak fel, mely nem kívánatos a kertben." - közölte Kósa Dániel.
A HelloVidék is számos cikket írt arról, mit és miért is érdemes komposztálni, hogyan is álljunk neki. Ahogy a szakemberek is mondják, a jó minőségű komposzt talajba juttatása a legősibb talajjavító módszer. A komposztálás olcsó és hatékony megoldás a kerti és háztartási hulladék újrahasznosítására, az elkészült komposzt pedig kitűnő, tápanyagokban gazdag szervesanyag-forrás a növényeink számára.
De biztos, hogy csak méregdrága, előre legyártot komposztládák megvásárlása után állhatunk neki ennek a kerti feladatnak?
Nincs új a nap alatt: dédszüleink falusi praktikáit bizony ma is érdemes elővenni!
Ötven-hatvan évvel ezelőtt minden rendes falusi portán akadt hátul a kertben egy szemetesgödör – vagy trágyadomb –, ahová a gazda tudta, mit szabad dobni és mit nem. Csak az került oda, ami komposztálható volt, amit ha a tyúk kikapart, nem lett tőle baja. Amikor a gödör megtelt, egyszerűen betaposták, és mellette ásták a következőt, a régit pedig földdel takarták. Nos, ez a régi, bevált módszer kapott ma új, hangzatos nevet: lett árokkomposztálás.
Egy kis árok, nagy hatás! Ez a technika nemcsak egyszerű, hanem zseniálisan természetes is: egy sekély árkot ásunk, megtöltjük konyhai maradékokkal és kerti hulladékkal, majd visszatemetjük földdel. Idővel a bomló anyagok tápanyagdús humusszá alakulnak – pont ott, ahol később vetni vagy ültetni szeretnénk.
Mi az árok-komposztálás?
A folyamatban a talajban élő mikroorganizmusok, baktériumok, giliszták és más élőlények játszanak főszerepet: ők bontják le a szerves anyagokat, és alakítják azokat tápanyagdús humusszá. Ennek köszönhetően a talaj szerkezete lazább, levegősebb lesz, vízmegtartó képessége is javul, így a növények gyökerei könnyebben fejlődnek.
Az árokkomposztálás különösen hasznos ott, ahol nincs hely egy hagyományos komposztládának, vagy ha valaki nem szeretné látni a kert sarkában a bomló zöldhulladékot. A módszer nemcsak praktikus, de környezetbarát is: hasznosítja a háztartásban keletkező zöldhulladékot, és közvetlenül a talajba juttatja vissza az értékes tápanyagokat.
Fontos azonban néhány szabályt betartani
A terület ne legyen túl nedves vagy túl száraz, mert a bomlás megfelelő nedvességtartalom mellett zajlik a legjobban. A vastagabb ágakat, gallyakat érdemes előtte felaprítani, hogy gyorsabban lebomoljanak, és kerülni kell minden vegyszerrel kezelt növényi részt, illetve állati eredetű maradékot, mert ezek lassítják a folyamatot vagy kellemetlen szagokat okozhatnak.
Ha jól csináljuk, a természet láthatatlanul dolgozik helyettünk – és néhány hónap múlva ott, ahol korábban csak hulladékot ástunk el, tápanyagdús föld várja a következő vetést.
Hogyan álljunk neki?
- Ásd ki az árkot kb. 20-30 cm mélyen.
- Helyezz el a kiválasztott anyagokat (növényi maradványok, fűnyesedék, zöldséghéj stb).
- Rétegezd: például egy réteg hulladék, takarás fűnyesedékkel vagy barna anyaggal, majd visszaföldelés.
- Hagyd, hogy a talajlakó mikroorganizmusok, férgek, baktériumok dolgozzanak: lebontják az anyagot, tápanyaggá alakítják.
Ennek az egyszerű módszernek a legnagyobb előnye, hogy nem szükséges hozzá beszereznünk speciális komposztáló ládát. A talaj szervesanyag-tartalma így is remekül növelhető, javul a talajszerkezet, jobb lehet a vízmegtartó képesség.
Korcsolyázz ingyen, kóstolj és élvezd az advent hangulatát: visszatér a Zamárdi Téli Korzó 2025 a Balaton-partra
A Zamárdi Téli Korzó 2025-ben is ingyenes korcsolyapályával, fűtött gyereksarokkal és helyi borászatok, kézműves árusok gasztronómiai különlegességeivel vár a Balaton-parton.
Újraindultak a kutatások Szabadbattyán határában, ahol a világhírű Seuso-kincs eredeti lelőhelyét keresik: a régészek reményei szerint a több évtizedes rejtélyhez közelebb kerülhetünk.
Az Ohio államból készült felvételeken jól látható, ahogy élénk vörös, zöld és lila színek világították meg a teljes horizontot.
Hódmezővásárhely határában elkészült Magyarország egyik legnagyobb napelemparkja: 85 hektáron, közel 100 ezer panellel termeli majd a villamos energiát,
Elkezdődtek az előkészületek, hogy a Hévízi-tó kifolyójából szabályozott, természetközeli szabadstrand váljon.
Hányással és hasmenéssel járó fertőzés ütötte fel a fejét Egerben: az egyik óvodában közel 40 kisgyermeket és három felnőttet kellett ellátásban részesíteni, közülük hármat kórházba...
A zalai Jézus néven ismertté vált férfi úgy állította be magát, mint aki nem ért a pénzügyekhez.
Döbbenet, mire figyelmeztetnek a hazai szakemberek: illegális erdőlezárásokkal sokkolják a túrázókat
Figyelem: ne dőlj be a kamu lezárásoknak! A Bükkben mostanság kétféle „piros-fehér szalag” létezik. Ha erre túrázol, jobb ha megtanulod felismerni, melyik az igazi!
Már épül a szolnoki karácsonyi vásár 2025. hagyományos helyszíne a Kossuth téren, ahol újra élvezhetjük a forralt borozást, a pillecukros forrócsokit és a színpadi programokat.
Úgy tűnik, új szenvedélyt talált magának a doppingvétség miatt eltiltott olimpiai bronzérmes úszó, Kenderesi Tamás: a 28 éves sportoló a napokban egy 38 kilós tokhalat...
Látványos munkálatok zajlanak Szombathelyen: hatalmas légkalapáccsal bontják a Fő téren a városháza Bejczy utcai oldalát, ahol a járda, a betonkerítés és a burkolat is eltűnt.
Egy visszatérő világsztár, egy négyszeres Grammy-díjas énekes, egy nu jazz formáció és egy őrült electro-swing banda a 2026-os Jazzpiknik első headliner nevei között!
Katasztrófa a Tatai Öreg-tónál: úgy leeresztették, hogy a 25. Vadlúd Sokadalomra se víz se madár nem marad
Vadlúd Sokadalom vagy üres tó? Ez itt a kérdés! A hírek szerint egyáltalán nem kizárt, hogy az év végén megszokott több tízezer madár helyett kongani...
Pokoli vészhelyzet Parajdon: továbbra is tiltott zóna a sószoros – itt a legfrissebb helyzetjelentés a katasztrófa után
3. Vészhelyzet van: Továbbra sem lehet bemenni a parajdi Sószorosba
Ez a legédesebb sárgarépa, így kell vetni - Itt van, melyik hónapban termő sárgarépa a legédesebb Magyarországon
Bár első ránézésre egyformának tűnhet, valójában számos változata létezik, amelyek méretükben, édességükben, érési idejükben és felhasználási lehetőségeikben is különböznek.
Egyre több elhagyatott kastély bukkan fel a neten, de az egyik legutóbbi fotósorozat még az urbex-rajongókat is megállásra késztette. Vajon hol járunk, kitaláljátok?
Hoppá, itt bárki ingyen horgászhat, nem vicc: ritka színes halfajok rejtőznek ebben a hazai vízfolyamban
Van egy kis patak Pápa közelében, amit kevesen ismernek, pedig 18 halfaj él benne, köztük védett és ritka fajok. A Pápai Bakony-érre bárki kimehet pecázni,...
A rábafüzesi erdőben egy több mint százéves, fedetlen kút várja gyanútlan áldozatát. Orbán Róbert helytörténész fotókkal is dokumentálta a veszélyes víznyerőhelyet.
