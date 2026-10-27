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Még az unokáink is a rezsicsökkentésről vitáznak majd? Nem lehet csak úgy levágni a milliárdokba kerülő szent tehenet
Otthon

Még az unokáink is a rezsicsökkentésről vitáznak majd? Nem lehet csak úgy levágni a milliárdokba kerülő szent tehenet

Pénzcentrum
2026. október 27. 08:31 3 perc

Bár a kormányzat a jövőre induló épületenergetikai korszerűsítésektől várja a rezsivédelmi rendszer kivezetését, az évi harmincezer otthonra tervezett felújítási ütem mellett közel kilenc évtizedig tartana a teljes hazai lakóingatlan-állomány rendbetétele. A program ráadásul épp a leginkább rászorulókat hagyja ki, miközben az állam a 2027-es költségvetésből is ezermilliárdos nagyságrendű összeget költ rezsicsökkentésre, amelyből indokolatlanul a már energiahatékony otthonokban élők is részesülnek - írta a Portfolio.

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A kormányzati elképzelés alapja logikus, hiszen az energia véges és drága, egy rosszul szigetelt ház fűtési igénye pedig nem csökken attól, hogy a számla egy részét az állam állja. Ezt a problémát a gyökerénél kezelné a 2027-ben induló Wekerle Plusz program, amely évente harmincezer – fele-fele arányban családi ház és társasházi lakás – energetikai felújítását támogatja vissza nem térítendő forrással és kedvezményes hitellel. A cél a lakossági energiafelhasználás mérséklése, és ezáltal az állami költségvetés tehermentesítése.

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A tervekkel kapcsolatban azonban a legnagyobb probléma az, hogy a hazai felújítási szükséglet milliós nagyságrendű. A Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) szerint mintegy 2,6 millió lakóingatlan szorulna energetikai korszerűsítésre. Ha ezt a lemaradást kizárólag az évi harmincezres kerettel próbálnák behozni, megközelítőleg 87 évre lenne szükség a cél eléréséhez, így a négyéves program a teljes igény kevesebb mint 5 százalékát fedi le. Egyes iparági tanulmányok szerint a klímasemlegességi célok eléréséhez ráadásul még ennél is több, mintegy 3,7 millió felújítandó lakással kellene számolni, ami évente több mint százezer ingatlan korszerűsítését követelné meg.

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Energiastratégiai szempontból egyáltalán nem mindegy, mely épületekkel kezdődik a munka. A Központi Statisztikai Hivatal 2025-ös adatai egyértelműen rávilágítottak arra, hogy a régi családi házak vannak a legrosszabb állapotban, ugyanis fajlagos energiaigényük átlagosan több mint kétszerese a panellakásokénak. Azonos támogatási összegből tehát egészen eltérő energiamegtakarítás érhető el attól függően, hogy milyen típusú és állapotú épületet korszerűsítenek.

A tempó felgyorsításának ugyanakkor komoly fizikai korlátai is vannak. Az építőipart már a korábbi években, így a 2024-es uniós felmérések idején is százezres nagyságrendű munkaerőhiány sújtotta. Megfelelő számú energetikus, tervező és szakmunkás, valamint kiszámítható, hosszú távú kereslet hiányában egy hirtelen megugró megrendeléshullám csupán az árak emelkedéséhez és a kivitelezési határidők elhúzódásához vezetne.

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A program sikerét a szociális valóság is beárnyékolja. A támogatáshoz kapcsolódó hitelkonstrukció miatt épp a legrosszabb állapotú vidéki házakban élő, alacsony jövedelmű rétegek esnek el a lehetőségtől, mivel nem rendelkeznek a szükséges önerővel és hitelképességgel. Így pontosan azok maradnak ki, akik a leginkább rászorulnának a támogatásra, és akiknek az otthona a legtöbb energiát pazarolja el.

Miközben ezek a háztartások önhibájukon kívül továbbra is jelentősen növelik az ország energiaszámláját, a kormány a 2027-es költségvetésben 1165 milliárd forintot szán a rezsicsökkentés fenntartására. Ebből a hatalmas keretből jócskán részesülnek azok is, akik modern, energiatakarékos otthonuk és jövedelmi helyzetük miatt egyáltalán nem szorulnának rá az állami segítségre. Racionálisabb lépés lenne a rezsicsökkentést rászorultsági alapon szűkíteni, vagy egy olyan rendszert bevezetni, amely tompítja ugyan a piaci kilengéseket, de takarékosságra ösztönöz. Az így felszabaduló milliárdokat pedig célzottan a legszegényebbek otthonainak felújítására lehetne fordítani, érdemben felpörgetve a jelenleg közel egy évszázadra nyúló korszerűsítési ütemet.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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