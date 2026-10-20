Nem várt számlát kaphatnak a magyar háztulajok: nincs mese, egy vagyont fizethet, aki ezt elmulasztotta

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Pénzcentrum
2026. október 20. 15:03

A hosszú hétvége és az őszi szünet előtt fontos figyelmeztetést adott ki a Magyar Víziközmű Szövetség: a hétvégi házak, nyaralók és időszakosan használt ingatlanok tulajdonosainak érdemes még a fagyok előtt gondoskodniuk a vízhálózat téliesítéséről. Néhány egyszerű óvintézkedéssel ugyanis komoly károk és jelentős pluszkiadások előzhetők meg.

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A közelgő hosszú hétvége miatt sokan még egyszer ellátogatnak nyaralójukba vagy hétvégi házukba, hogy elvégezzék az utolsó kerti munkákat és felkészítsék az ingatlant a téli hónapokra. A Magyar Víziközmű Szövetség arra figyelmeztet friss közleményében, hogy a kerti bútorok elpakolása és a növények védelme mellett a vízvezetékek, vízmérők és szerelvények téliesítéséről sem szabad megfeledkezni.

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A szervezet szerint különösen nagy a kockázat azoknál az ingatlanoknál, amelyeket a tulajdonosok a hideg időszakban nem használnak. A vezetékekben maradó víz megfagyhat, ami károsíthatja a csőhálózatot, a szerelvényeket és a vízmérőt is. A probléma gyakran csak tavasszal derül ki, amikor az ingatlan ismét használatba kerül. 

A szakemberek azt javasolják, hogy a nem lakott ingatlanoknál víztelenítsék a belső vízhálózatot, ellenőrizzék és szigeteljék a vízmérőaknát, valamint ürítsék le a kerti csapokat és az öntözőrendszereket. A télen is használt családi házaknál pedig fokozott figyelmet kell fordítani a pincékben, fűtetlen helyiségekben vagy külső falak mentén futó vezetékek megfelelő szigetelésére.

A fagy okozta károk nemcsak kellemetlenséget, hanem jelentős anyagi terhet is jelenthetnek. Az elfagyott vízmérő cseréjének költsége, illetve az esetlegesen elfolyt víz díja jellemzően az ingatlantulajdonost terheli. A szakemberek ezért azt tanácsolják, hogy tavasszal mindenki ellenőrizze a vízmérő állapotát, és rendellenesség esetén haladéktalanul értesítse a szolgáltatót.

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A Magyar Víziközmű Szövetség szerint néhány perc odafigyeléssel sok bosszúság és jelentős kiadás előzhető meg. A szervezet arra biztatja az ingatlantulajdonosokat, hogy az őszi szünetet használják ki a szükséges előkészületekre, hogy a vízhálózat biztonságban vészelhesse át a téli hónapokat.
Címlapkép: Getty Images
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