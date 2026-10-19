A meghívottak között szerepelt Emmanuel Macron francia elnök és a nemzetközi körözés alatt álló Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök is.
Történelmi szintre értek a lakásárak: már egymillió felett az átlag négyzetméterár - most érdemes lépni?
Először lépte át az egymillió forintot a magyarországi lakóingatlanok átlagos hirdetési négyzetméterára. Miközben Budapesten év eleje óta stagnálnak az árak, és bizonyos ingatlantípusoknál árcsökkenések is mérhetők, országosan enyhén tovább drágult a piac, melynek hatására idén szeptemberben az országos átlagár 1,004 millió forintra emelkedett. A zenga.hu elemzése megvizsgálta, hol látható már árcsökkenés, és hol emelkednek még mindig az ingatlanárak.
Bár augusztushoz képest öt megyében is csökkentek a lakásárak, országosan még így is 1,3 százalékos drágulás volt mérhető. A folyamat hátterében az áll, hogy a tavalyi áremelkedési hullám mostanra érte el az olcsóbb térségeket. Budapesten eközben csak 0,7 százalékkal ment feljebb a hirdetési átlagár, így míg Magyarországon 8,9, a fővárosban már csak 2,9 százalék az éves drágulás.
Az országos átlag ezzel először lépte át az egymillió forintos lélektani határt, amelynél azonban mindössze három térség, Budapest (1,501 millió Ft/m2), Veszprém (1,056 millió Ft/m2) és Somogy (1,054 millió Ft/m2) megye volt drágább. A megyeszékhelyek közül pedig Debrecen (1,096 millió Ft/m2), Szeged (1,039 millió Ft/m2) és Veszprém (1,038 millió Ft/m2) lépte át ezt a szintet, Győr 995 ezer forintos átlagával közvetlenül a határ alatt jár – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
Érdekesség, hogy Budapest összes kerületében egymillió forint felett alakult az átlagos hirdetési négyzetméterár. A legolcsóbb kerület, Csepel átlagos árszintje mindössze 5 ezer forinttal haladja meg az országos átlagot, ott 1,009 millió forintért kínálnak átlagosan egy négyzetmétert.
A fővárosi átlag szeptemberben ismét elérte az 1,5 millió forintos szintet, egészen pontosan 1,501 millió forintot. Ez viszont nem jelent új rekordot, mivel februárban már 1,507 millió forinton is járt az árszint, ami jól mutatja a budapesti árak idei stagnálását.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az átlagárak alakulását ugyanakkor nem kizárólag a tényleges drágulás befolyásolja, hanem a hirdetett ingatlanok összetétele is. Ha több új építésű vagy jó állapotú lakás kerül piacra, az felfelé húzhatja az átlagot, míg a felújítandó ingatlanok nagyobb aránya csökkentheti azt. Hasonló hatása van annak is, ha a drágább térségekben – például Budapesten, a Balaton környékén vagy a drágább vidéki városokban – nő jobban az új hirdetések száma – tette hozzá Futó Péter.
A jelenlegi trendek alapján úgy tűnik, év végéig nem várható jelentős fordulat, és 2026 a stagnálás éveként vonul be a lakáspiac történetébe. Kivételt jelenthet azonban, ha az Otthon Start program feltételeiben szigorítás történik. Amennyiben a változások látványosan szűkítik a jogosultak körét, azok életbelépése előtt újabb keresleti hullám indulhat el, ami vidéken és az olcsóbb budapesti kerületekben az árakban és az alku mértékében is érezhető lehet.
Az Otthon Start Program megszűnik, jön a Wekelre+: Magyar Péter bejelentette az új lakástámogatás részleteit
Teljesen átalakítja a lakástámogatási rendszert a Tisza-kormány: a jelenlegi Otthon Start program helyét a Wekerle+ veszi át
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
Veszélyes tömegszállások terjednek Budapesten: a lakók tehetetlenek, bármelyik pillanatban bekövetkezhet a tragédia
Üzlethelyiségekben, szellőzetlen pincékben alakítanak ki tömegszállásokat Budapest VII. kerületében.
Jön a várva várt fordulat a budapesti lakáspiacon: karnyújtásnyira az olcsó lakhatás, tömegek álma válik valóra
Jelentős forrást kaphatnak az önkormányzatok, köztük a Fővárosi Önkormányzat bérlakásépítésre és -felújításra.
Már mind a 241 ezer távfűtéses budapesti lakásban elindult a fűtés, és a FŐTÁV további 7 ezer közületi, vállalati és intézményi fogyasztójánál is üzemel a...
Október 25-én, vasárnap hajnalban egy órával vissza kell állítani az órákat.
A legszegényebb magyaroknak esélyük sincs a valódi rezsicsökkentésre: vagyonokba kerül, hogy ne az utcát fűtsék
Megnéztük, mennyibe kerülhet rendbe tenni egy régi családi házat, hol lehet a legtöbbet spórolni, és mi akadályozza, hogy a támogatások valóban eljussanak a rászorulókhoz.
A szövetség javaslatcsomagja többek között áfacsökkentéssel, időalapú árazással, valamint a hálózat és az energiatárolás fejlesztésével tenné hatékonyabbá a rendszert.
A városok peremén egyre gyorsabban alakulnak át a hajdani zártkertek: a korábbi szőlőhegyek és kiskertek sok helyen már lakóövezetként működnek.
Rendkívüli lezárás jön Budapesten: világháborús bomba miatt lakóházakat ürítenek ki, ezeket az utcákat érinti a korlátozás
Világháborús robbanótest hatástalanítása miatt jelentős lezárásokra és lakossági kitelepítésre kell készülni október 18-án, vasárnap Budapest XVIII. kerületében.
Budapesten a harmadik negyedévben csökkentek a lakásárak.
Lassult az ingatlanpiac a tavalyi kiugró kereslethez képest, a vásárlók pedig egyre megfontoltabban döntenek, és érzékenyebbek az árakra.
Egyre kevesebben terveznek ingatlant vásárolni Magyarországon, miközben az eladási szándék lényegében változatlan maradt.
Nagyon fontos hírt kaptak a kertes házban élő magyarok: ezzel kevesen számolnak a fűtésszámlájuk kapcsán
Nem kizárólag új építésű, padlófűtéses házakban lehet jó választás a hőszivattyú.
A nyári albérletszezon után szeptemberben ismét csökkenésnek indultak a lakbérek.
Az ősz beköszöntével a korábbi évek intenzív árnövekedési ciklusa egyértelműen kifulladt.
Itt a brüsszeli javaslat: keményen lecsaphatnak a balatoni és budapesti ingatlantulajokra, nem lesz kibúvó
Új uniós szabályok jöhetnek a rövid távú lakáskiadásra és a második otthonokra. A változások érinthetik Budapest és a Balaton ingatlanpiacát.
Véget ért az Otthon Start program okozta árrobbanás a panellakások piacán, az eladók a korábbi csúcsokhoz képest ma már 10-20 százalékos árengedményre kényszerülnek.
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.