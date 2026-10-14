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Otthon

Súlyos milliókat bukhatnak a magyar lakástulajok: váratlan fordulat jött a fővárosi ingatlanpiacon

Pénzcentrum
2026. október 14. 11:55

Budapesten a harmadik negyedévben csökkentek a lakásárak. Panel- és téglalakásoknál egyaránt 2% volt az esés. A fővárosi téglalakások árszintje már a tavaly harmadik negyedévi alatt van. Országosan is megállt a drágulás. Közben szinte mindenhol nőtt az alku, és lassabban kelnek el a lakások. 

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A budapesti panellakások árindexe a második negyedévben mért 525 pontról 514 pontra, a téglalakásoké 415-ről 406 pontra esett. Az előző negyedévben a fővárosi árak még csak megálltak, most már csökkenés látszik. A budapesti téglalakások árindexe 1%-kal a tavaly harmadik negyedévi szint alatt van. A panellakások még 2%-kal drágábbak, mint egy éve.

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Az országos lakásárindex 464-ről 462 pontra csökkent. Egy év alatt még 6%-kal nőttek az árak, de a második negyedévben ez az érték 19% volt. A második negyedévben még a kelet-magyarországi panellakások húzták felfelé az országos átlagot, most azonban ott is megállt a drágulás. Vidéken vegyes a kép. A nyugat-magyarországi téglalakások árindexe 4%-kal esett, ez volt a legnagyobb negyedéves csökkenés az országban. A keleti és a nyugati panellakások ára nem változott. Egyedül a kelet-magyarországi téglalakások drágultak érdemben, 3%-kal - derül ki a Duna House Barométer szerdán megjelent negyedéves adataiból.

Az eladóknak egyre többet kell engedniük az árból. Budapesten egy éve a legtöbb lakástípusnál 1% körül volt az alku, most jellemzően 4 és 5% között van. A vidéki téglalakásoknál egy év alatt nagyjából megduplázódott. Kelet-Magyarországon 3,5%-ról 6,5%-ra, Nyugat-Magyarországon 3,4%-ról 7,1%-ra nőtt.

Lassult az értékesítés is. A budai panellakások szeptemberben átlagosan 101 nap alatt keltek el, egy éve még 55 nap alatt. Egy évvel ezelőtt ezek voltak az ország leggyorsabban eladható lakásai. A pesti téglalakásoknál 80-ról 96 napra nőtt az értékesítési idő.

A forgalom elmarad a tavalyitól. A becslések szerint a harmadik negyedévben 26 754 lakóingatlan cserélt gazdát. Ez 6%-kal kevesebb, mint a második negyedévben, és 22%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az éves visszaesés egy része abból adódik, hogy tavaly augusztusban és szeptemberben az Otthon Start Program indulása kiugróan magas forgalmat hozott. A 2024-es harmadik negyedévhez képest azonban szintén 13%-os a csökkenés. Az év első kilenc hónapjában 83 307 adásvétel zárult, 15%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Szeptemberben 9 385 lakás kelt el, 16%-kal több, mint augusztusban.

A vevők nem lettek többen. A Duna House keresletindexe szeptemberben 65 ponton állt, tavaly szeptemberben 87 ponton. A vásárlók közül továbbra is az első lakásukat vevők vannak a legtöbben, Budapesten és vidéken egyaránt 39%-kal. A befektetők visszahúzódtak. Budapesten a befektetési céllal vásárolt lakások aránya egy év alatt 31%-ról 18%-ra esett. A fővárosi eladások 35%-ában korábban befektetésként vett lakást adtak el a tulajdonosok.

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A hitelfelvevők is óvatosabbak. A budapesti átlagos lakáshitel összege 35,9 millióról 34,4 millió forintra csökkent. Országosan a felvett hitel átlagosan a lakás értékének 47%-át tette ki, a második negyedévben még 50%-át.

A harmadik negyedévben tehát a magas árak mellett lassult az eladás, nőtt az alku, és csökkenni kezdett az árindex. A második negyedév végén még az volt a kérdés, hogy az eladók óvatos alkalmazkodása kiterjed-e az egész piacra. Budapesten ez elindult. Az év végéig az dől el, hogy a nagyobb engedmények elég vevőt hoznak-e vissza a piacra.

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Címlapkép: Getty Images
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