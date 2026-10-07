Váratlan fordulat a magyar lakáspiacon: megindult a roham ezekért a lakásokért

A gyenge nyári hónapok után szeptemberben ismét élénkülni kezdett a hazai lakáspiac, országosan és Budapesten is nőtt az eladó ingatlanok iránti érdeklődések száma. Bár tartós trendfordulóról egyelőre korai beszélni, az ősz első hónapjának adatai arra utalnak, hogy az év végi időszak erősebben indulhat, mint amilyen a nyár volt.

Szeptemberben országosan 6, Budapesten 25 százalékkal emelkedett az ingatlanérdeklődések száma, a tavalyi átlagtól azonban még így is országosan 13, Budapesten pedig 28 százalékkal marad el a kereslet a Zenga adatai szerint. Legutóbb márciusban kerestek legalább ennyien eladó lakóingatlant a portálon.

Ingatlanérdeklődések számának változása Magyarországon és Budapesten - Forrás: Zenga.hu

A kereslet élénkülése azért is fontos jelzés, mert az érdeklődések változása jellemzően némi késéssel jelenik meg a tényleges adásvételek számában. Ha valaki például szeptemberben kezd komolyabban lakást keresni, abból sok esetben csak októberben vagy novemberben lesz vásárlás. A kínálaton azonban egyelőre még nem látszik a fordulat. Az eladó ingatlanok száma tovább emelkedett, így a portálon már több mint 176 ezer lakóingatlan-hirdetés között válogathatnak az otthont keresők – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Az élénkülés leginkább azoknál az ingatlantípusoknál jelent meg, amelyek a tavaszi hónapokban a legnagyobb visszaesést szenvedték el. A panellakások iránti érdeklődés augusztushoz képest 23 százalékkal nőtt, míg a téglalakásoknál 16 százalékos erősödést mértek. A javulás ellenére azonban mindkét kategória 28–29 százalékkal még mindig elmarad a tavalyi éves átlagtól.

Ingatlanérdeklődések számának változása családi házak, panellakások és téglalakások esetében - Forrás: Zenga.hu

A kereslet visszatérésében az is szerepet játszhat, hogy számos térségben lassan egy éve nem emelkedtek a lakásárak, a panellakások esetében pedig helyenként enyhe árcsökkenés is történt. Eközben viszont a KSH adatai szerint 2025 és 2026 júliusa között 7,5 százalékkal emelkedtek nominálisan a bérek. Mivel a lakásvásárlók nemcsak azt nézik, hogy mennyibe kerül egy ingatlan, hanem azt is, hogy az ár hogyan viszonyul a saját jövedelmükhöz és finanszírozási lehetőségeikhez, ha az árak hónapokon keresztül stagnálnak, miközben a bérek emelkednek, fokozatosan javulhat a megfizethetőség. Ennek első jeleit most már a keresleti adatokban is látjuk – tette hozzá Futó Péter.

A panelek ebből a szempontból egyfajta lakmuszpapírként működnek a lakáspiacon. Ezekre az ingatlanokra jellemzően olyan árérzékeny vevők keresnek, mint az első lakást vásárlók, a kisebb költségvetésből gazdálkodó családok vagy olyan érdeklődők, akiknek néhány millió forintos árkülönbség is meghatározó lehet. Ha túl magasnak érzik az árakat, gyorsan visszalépnek a vásárlástól, amikor azonban javul a megfizethetőség, ugyanez a vevői kör viszonylag gyorsan vissza is tér a piacra. A szeptemberi keresletnövekedés éppen ezért a teljes lakáspiac szempontjából is figyelemre méltó jelzés.

A családi házak piaca eközben jóval stabilabb képet mutat. Az irántuk érkező érdeklődések száma szeptemberben lényegében nem változott augusztushoz képest, és a tavalyi átlagtól sem tért el számottevően.

A szeptemberi adatok így egyelőre inkább a nyári mélypontról való elmozdulást, mintsem egyértelmű trendfordulót jeleznek. Ha azonban az érdeklődések növekedése a következő hónapokban is kitart, az az adásvételek számában is megjelenhet, és az őszi lakáspiac aktívabb lehet a nyárinál.