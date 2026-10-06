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Otthon

Újabb csapás érte a magyar jakuzzikirályt: nem kell senkinek a budai álomvillája, félmilliárdot engedett az árból

Pénzcentrum
2026. október 6. 16:12

Jelentősen csökkent Czafik Zsolt, a Wellis jakuzzimárka tulajdonosának Széchenyi-hegyen található luxusvillájának irányára: a korábbi 3 milliárd helyett már 2,5 milliárd forintért hirdetik – szúrta ki a Pénzcentrum. A mintegy 1400 négyzetméteres ingatlanhoz saját wellnessrészleg, kültéri medence, szivarszoba és autóforgatóval felszerelt garázs is tartozik.

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Félmilliárd forinttal mérsékelték annak a budai luxusvillának az irányárát, amelyet a magyar alapítású jakuzzigyártó Wellis tulajdonosa, Czafik Zsolt kínál eladásra. A korábban 3 milliárd forintért hirdetett villát ma már 2,5 milliárd forintért is lehet megvásárolni. Az árcsökkentés közel 17 százalékos engedményt jelent, bár az ingatlan így is több milliárdos kiadás lenne a leendő tulajdonosnak.

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A villa Budapest XII. kerületében, a Széchenyi-hegy déli lejtőjén található. A hirdetés szerint az 1400 négyzetméteres összterülethez 1961 négyzetméteres, parkosított telek is tartozik. A megadott alapterülettel számolva az új irányár körülbelül 1,79 millió forintos négyzetméterárnak felel meg.

Saját wellnessrészleg és 18 méteres medence jár hozzá

A hirdetés kilenc szobát, ezen belül hét hálószobát, valamint öt fürdőszobát említ. Az ingatlanban külön személyzeti lakrészt is kialakítottak, a belső terekben pedig márványt, ónixot és nemesfát használtak. A leírás szerint a belsőépítészeti koncepció 2020-ban készült.

A földszinten panorámás, teraszkapcsolatos nappali, dolgozószoba, bár- és társalgórész, étkező, valamint külön bejáraton keresztül is megközelíthető, kamrával kiegészített konyha kapott helyet. Ugyanezen a szinten található a wellnessrészleg is, amelynek központi eleme egy 18 méter hosszú beltéri medence, visszahúzható üvegfedéssel. Emellett egy 8–10 személyes jacuzzi, finn szauna és gőzkabin is rendelkezésre áll.

Ezen a képen jól látszik, hogy az árat nemrég csökkentették félmilliárd forinttal. (forrás: ingatlan.com)Ezen a képen is jól látszik, hogy az árat nemrég csökkentették félmilliárd forinttal. (forrás: ingatlan.com)

Az emeleten a panorámás teraszhoz kapcsolódó fő hálószobához saját fürdőszoba és két gardrób tartozik. Ezen a szinten további hálószobák, illetve jóga- vagy edzőszoba is található. A tetőtérben többfunkciós nappali, hálószobák és fürdőszobák kaptak helyet. A legalsó szinten a garázs mellett szivarszobát, bortárolót és tárolóhelyiségeket alakítottak ki. A parkolást autóforgató rendszer segíti, a villa szintjei között pedig a legfelső szint kivételével személylift is közlekedik.

A közel kétezer négyzetméteres kertben kültéri végtelenített medence, két szökőkút és felszerelt grillező található. A zöldfelületek fenntartását automata öntözőrendszer segíti, a teraszokról pedig budapesti panoráma nyílik. Az épületben padlófűtés, mennyezethűtés és központi légkondicionálás működik. Az otthonvezérlési rendszerrel a világítás és a hőmérséklet is szabályozható, zónánként eltérő beállításokkal.

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A tulajdonos nem használja az ingatlant

A hirdetésről korábban a Telex is beszámolt, megírták, hogy az ingatlant Czafik Zsolt, a Wellis alapítója és tulajdonosa árulja. A vállalat a lapnak azt közölte, hogy a ház több éve szerepel az értékesítési kínálatban, tehát nem újonnan került piacra. Az eladás indoklása szerint a "jakuzzikirály" nem használja a rezidenciát, az ingatlanban álló pénzt pedig a vállalkozásában is forgathatná.

A Wellis a koronavírus-járvány idején jelentősen növelte forgalmát, később azonban a gyengülő kereslet és a kedvezőtlen gazdasági környezet nehézségeket okozott a vállalatnak. 2025-ben 28,8 milliárd forintos árbevétel mellett 2,5 milliárd forintos veszteséggel zárt a cég.

A Wellis azonban jelezte, hogy az amerikai leányvállalatot is magában foglaló csoport teljesítménye eltér a magyar társaság önálló eredményétől: közlésük szerint konszolidált szinten, az egyszeri tételektől megtisztított EBITDA alapján pozitív volt a működésük. A villa értékesítése és a vállalat pénzügyi helyzete közötti közvetlen összefüggést nem erősítették meg.

Címlapkép: Ingatlan.com
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