Téli időszámítás 2025: fontos változás jön – mindenkit érint a dolog, az óraátállításról van szó

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 13:30

2025-ben október 26-ra virradó éjszaka lesz az őszi óraátállítás, ami az elmúlt évekhez képest a legkorábbi időpontra esik - figyelmeztet az nlc.hu.

A téli időszámítás minden évben október utolsó vasárnapján kezdődik, míg a nyári időszámításra március utolsó vasárnapján állunk át. 2025-ben ez azt jelenti, hogy október 26-án kell majd visszaállítani az órákat egy órával.

Az elmúlt években fokozatosan későbbre tolódott ez az időpont: 2024-ben október 27-én, 2023-ban október 29-én, 2022-ben pedig október 30-án történt az átállás. A változás következtében a napkelte és a napnyugta is egy órával korábban következik be.

Bár az Európai Unióban felmerült az óraátállítás eltörlésének lehetősége, a téma egyelőre nem élvez prioritást, így a rendszer továbbra is érvényben marad. Az óraátállás ellenzői szerint a gyakorlat megzavarja a szervezet belső óráját és stresszt okoz, ugyanakkor egyes kutatások szerint az őszi óraátállításnak pozitív hatásai is lehetnek.
Címlapkép: Getty Images
#óraátállítás #október #változás #téli időszámítás #időszámítás

