2025. szeptember 5-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra.
Téli időszámítás 2025: fontos változás jön – mindenkit érint a dolog, az óraátállításról van szó
2025-ben október 26-ra virradó éjszaka lesz az őszi óraátállítás, ami az elmúlt évekhez képest a legkorábbi időpontra esik - figyelmeztet az nlc.hu.
A téli időszámítás minden évben október utolsó vasárnapján kezdődik, míg a nyári időszámításra március utolsó vasárnapján állunk át. 2025-ben ez azt jelenti, hogy október 26-án kell majd visszaállítani az órákat egy órával.
Az elmúlt években fokozatosan későbbre tolódott ez az időpont: 2024-ben október 27-én, 2023-ban október 29-én, 2022-ben pedig október 30-án történt az átállás. A változás következtében a napkelte és a napnyugta is egy órával korábban következik be.
Bár az Európai Unióban felmerült az óraátállítás eltörlésének lehetősége, a téma egyelőre nem élvez prioritást, így a rendszer továbbra is érvényben marad. Az óraátállás ellenzői szerint a gyakorlat megzavarja a szervezet belső óráját és stresszt okoz, ugyanakkor egyes kutatások szerint az őszi óraátállításnak pozitív hatásai is lehetnek.
Rengeteg szülő szenved emiatt iskolakezdéskor: régiós szinten is tragikus, amit a hazai rendszer kínál
A jövő héten több százezer diák kezdi meg az új tanévet, ám a családok számára az iskolakezdés ma már komoly anyagi terhet jelent.
Tavaly áprilisban lépett életbe az a kormányrendelet, amely gyökeresen átalakította a pedagógusok teljesítményének értékelését.
A lakhatás és az étkezés jelenti a legnagyobb tételt, de számos kisebb kiadás is része a diákok költségvetésének.
Tízezer körüli a nyugdíjaskorú, visszafoglalkoztatott tanárok száma az oktatásban, ráadásul a PDSZ szerint ők megalázó helyzetben vannak.
Friss tanszerlista 2025-ben: ezt tartalmazza a tanszercsomag, itt kaphatók olcsó füzetek, iskolaszerek
Iskolakezdés tanszerlista 2025: ezek az iskolaszerek kellenek az első osztályos tanszercsomaghoz, így kaphatók a spórolás jegyében olcsó füzetek és más tanszerek olcsón.
A zenei magánórák fejlesztik a kreativitást és az önbizalmat, de az árak sok család számára komoly kihívást jelentenek.
Nem csak a tehetséggondozás miatt van szükség a különórákra, sokszor a közoktatás hiányosságait pótolják vele.
Némely támogatás igényléséhez elég az SNI-státuszt igazolni, más támogatásokhoz viszont már orvosi igazolás is szükséges lehet.
Különösen drasztikus a csökkenés a 20-24 éves korosztályban, ahol 20,7 ezerről 10,1 ezerre esett vissza a vizsgázók száma.
A pótfelvételi ponthatárok 2025. augusztus 27-én derülnek ki, ekkor hozzák nyilvánosságra a 2025 pótfelvételi eredményeket is. Nézzük meg, mit kell még tudni a pótfelvételiről.
Hogyan készüljenek az iskolakezdésre a szülők? A témában Rosta Ágnest, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány pszichológusát kérdeztük a legfontosabb teendőkről, tudnivalókról.
Különösen nagy terhet jelent a péktermékek drágulása.
Az osztatlan tanárképzésre 2 265-en kerültek be, 681 fővel többen, mint tavaly, miközben a tanító alapszakot első helyen 2 633-an jelölték meg.
Már 10 éve is verték, alázták a gyerekeket a Piaristák óvodájában: szívszorító részletek derültek ki a botrányos intézményről
Volt olyan óvónő, aki a szerinte nem jól viselkedőket egy külön szobában percekig verte - akkor sem állt le, amikor a gyerekek bocsánatért könyörögtek.
Az első félévben 120 dolgozó, a hivatal munkatársainak 10 százaléka mondott fel.
Rangos elismerésben részesült Lovász László, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora.
A REGIO JÁTÉK friss felmérése szerint a 2025-ös iskolakezdés átlagosan 50-75 ezer forint körüli kiadást jelent a családoknak.
Az élethosszig tartó tanulás (angolul: lifelong learning) ma már nem extra lehetőség, hanem nélkülözhetetlen feltétele a mai munkaerőpiacon.
