Medve kóborolt vasárnap kora este Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Túristvándi és Szatmárcseke külterületén.
Veszélyben a Népsziget? Elképesztő gigaberuházás ellen lázad fel Újpest
Újpest önkormányzata arra kéri a kormányt, hogy vonja vissza négy helyi lakópark-beruházás kiemelt státuszát. A kerület vezetése szerint a beépítési szabályok lazítása előtt elengedhetetlen az infrastrukturális hatások alapos vizsgálata, hogy a gigaprojektek ne okozzanak kezelhetetlen közlekedési és közműellátási problémákat a városrészben.
A szakminisztérium a közelmúltban arról kérdezte az érintett önkormányzatokat, hogy támogatják-e az Otthon Start Program keretében kiemelt beruházási státuszt kapott fejlesztéseket. Déri Tibor újpesti alpolgármester tájékoztatása szerint a kerület szakbizottsága egyértelműen a kiemelő rendelkezések megszüntetését javasolja. A városvezetés hangsúlyozta, hogy nem magukat az építkezéseket ellenzik, hanem az eljárás logikáját tartják hibásnak. Álláspontjuk szerint a beépíthetőség mértékét csak azután szabad meghatározni, hogy pontosan felmérték a projektek hatását a helyi közlekedésre, a parkolásra, a közművekre, a zöldfelületekre, valamint az oktatási és egészségügyi intézmények kapacitására.
Az önkormányzat szakmai állásfoglalása négy konkrét helyszínt érint.
Az Aradi utca 16–20. szám alatti ingatlannál a kiemelt státusz a helyi szabályozásban megengedett 11 méteres maximális épületmagasságot 33 méterre növelné, korlátlan lakásszámot tenne lehetővé, a kötelező parkolóhelyek számát pedig a felére csökkentené. Ezt a kerület határozottan elutasítja - írta a Portfolio.
Szintén nem támogatják az Íves út keleti oldalára tervezett, mintegy 300 lakásos beruházást, mivel az egy jelenleg intézményi célra fenntartott területet foglalna el.
A legkomolyabb aggályok a Népszigetet érintik. Itt a kiemelt státusz nagyjából 3000 lakás felépítését, 56 méteres épületmagasságot és a jelenlegi 10 helyett 40 százalékos beépítettséget engedélyezne. A kerület szerint elfogadhatatlan egy ilyen léptékű beavatkozás egy rossz közlekedési adottságokkal rendelkező, árvízvédelmi szempontból is érzékeny, kiemelkedő természeti értékű területen.
Az Árpád út és a Rózsa utca kereszteződésében tervezett építkezés esetében a fejlesztő időközben egy visszafogottabb tervet mutatott be. Bár az önkormányzat itt nyitott a további egyeztetésekre, a kiemelt státusz fenntartását addig ellenzik, amíg nem rendeződnek a parkolási kérdések és a metrókapcsolat, illetve amíg el nem készül a szükséges telepítési tanulmányterv.
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Az önkormányzat álláspontja szerint előbb egy Újpest számára is elfogadható fejlesztési koncepcióra van szükség, és csak ezután szabad ahhoz igazítani a szabályokat, nem pedig fordítva. A beruházói garanciáknak minden esetben meg kell előzniük a szabályozási kedvezményeket.
A bizottság által elfogadott szakmai anyagot a kerület már eljuttatta Szemerey Samu államtitkárnak. Újpest vezetése most azt várja a kormánytól, hogy vonja vissza a kiemelő rendelkezéseket, teret adva ezzel a projektek érdemi szakmai és lakossági véleményezésének.
Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán
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