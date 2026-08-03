Őszi szünet 2026: itt a friss dátum, mikor van az őszi szünet! A legtöbb iskola zárva lesz és a menetrend is változik

A Magyar Közlönyben megjelent az OGYM friss rendelete, mely meghatározza, hogy alakul a 2026/27-es tanév rendje. A rendeletből kiderül, mikor lesz az őszi szünet 2026-ban és más iskolai tanítási szünetek mikor tartandók, valamint meghatározza a tanév más fontos dátumait is. Nézzük, mikor kezdődik az iskolai őszi szünet 2026-ban, mikor lesz óvoda szünet, illetve azt is, meddig tart az őszi szünet 2026/27 tanévében! Mutatjuk azt is, idén hány napos az iskolai őszi szünet.

Cikkünkből kiderül, pontosan mikor lesz az iskola őszi szünet 2026-ban, de kitérünk rá, hogyan alakul a többi tanítási szünet, köztük a téli szünet 2026-ban, illetve 2027 tavaszi szünete. Már az is sejthető, meddig tart a nyári szünet 2026-ban, az pedig biztossá vált, mikor kezdődik a tanítás a 2026/27-es tanév során. Mutatjuk, milyen fontos dátumokkal számolhatnak az általános és középiskolás diákok és szüleik 2026/27 őszi szünet alatt, mire számíthatnak az egyetemisták. Az is mindig kérdés, van-e esély arra, hogy nem lesz őszi szünet 2026-ban.

Hivatalos a 2026/27 tanév rendje

2026. július 31-én megjelent a Magyar Közlöny 2026. évi 103. száma, amely immár hivatalosan meghatározza a tanév rendje 2026/27-es tanévre vonatkozó alakulását. A friss rendelet szerint a következő tanév során összesen 180 tanítási nap lesz, az év első tanítási napja szeptember 1-jére, egy keddig napra esik. A tanítási év első féléve 2026. január 22-ig tart, az iskolák 2027. január 29-ig értesítik

a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

A tanév utolsó tanítási napja pedig 2026. június 18-án egy pénteki napon lesz. Ettől eltérő időpontban lesz a tanév vége a középoktatásban a végzős évfolyamok esetében: nekik az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban 2027. április 30. (péntek), a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban pedig 2027. május 28-a.

Fontos különbség a korábbi évek rendeletei és az új, 2026/2027. tanév rendjéről szóló rendelet közt, hogy a az már nemcsak a köznevelésre, hanem a szakképzésre is kiterjed, és egy teljesen új fejezetet (II. Fejezet) szentel a szakképzésben alkalmazandó tanév rendjének. A rendelet rögzíti a szakképző intézményekre vonatkozó eltérő időpontokat: a tanítási év utolsó napja ott 2027. június 15. (szemben a köznevelés június 18-i dátumával), a tanítási napok száma pedig 177 nap.

2026 őszi szünet: mikor lesz őszi szünet a 2026/2027-es tanévben?

A jelenleg is tartó nyári szünet előbb-utóbb véget ér, és bár csak szeptemberben kezdődik az oktatás, sokan már most az őszi szünet eltöltését tervezik. Az őszi szünet 2026-ban is iskolai tanítás (általános iskolák és középiskolák esetében) esetén változatlanul az október 23-i nemzeti ünnephez és a mindenszentekhez igazodik. A 2026/27 őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. október 22-e (csütörtök), a 2026-os szünet utáni első tanítási nap pedig 2026. november 2-a (hétfő). Ennek értelmében:

az őszi szünet 2026-ban október 23-ától (péntektől) november 1-ig (vasárnapig) tart. A 2026/27 őszi szünet hossza mindössze 10 nap lesz.

Tulajdonképpen csak öt tanítási napot kapnak meg idén szünetnek a diákok, hiszen október 23-a egyébként is munkaszüneti nap, november 1-je pedig éppen vasárnapra jön ki. Talán a diákok azt érezhetik, ez minden idők legrövidebb őszi szünete, pedig 2024/25 őszi szünete mindössze 9 napig tartott: 2024. október 26-tól november 3-ig tartott. 2023-ban szintén 9 nap volt csak az őszi szünet, tavaly ehhez képest 11 napra jött ki.

Fontos, hogy a hivatalos szüneteken túl is lehetnek kiadott szünetek az évben, de ez iskolánként eltérhet. A rendelet szerint a tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből – az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat kivételével – egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, valamint további egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

Az iskola a hivatalosan meghatározott szünetek mellett más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. A tanítási év első és utolsó napjára szünet vagy tanítás nélküli munkanap nem rendelhető el.

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Lehetséges, hogy az őszi szünet elmarad 2026-ban?

Szinte minden évben felröppen a pletyka, hogy nem lesz őszi szünet. Ez a hír feltehetően azért kapott lábra, mert az energiaválság sújtotta évektől sok felsőoktatási intézmény döntött úgy, hogy nem tart őszi szünetet, vagy csak egy néhány napos rövid szünetet. Cserébe megtoldották viszont a téli szünetet, hogy spóroljanak a fűtésen. Vagy például a 2024/25-ös tanév során a felsőoktatásban az ünnepnapok elhelyezkedéséből kifolyólag nem minden intézményben adták ki az őszi szünetet.

Ez azonban a közép- és általános iskolákra már nem volt igaz, ezekben az intézményekben mindig a központilag kiadott tanév rendjét meghatározó rendelet számít. Viszont a félreértés, hogy elmaradhat az őszi szünet, továbbra is tartja magát és évről évre kiújul. Azt, hogy melyik egyetemen mikor van őszi szünet, téli szünet vagy tavaszi szünet, az intézmény határozza meg – bővebb tájékoztatásért ellenőrizzük saját egyetemünk tanévének időbeosztását!

További iskolai szünetek a 2026/27-es tanévben

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2027. január 4. (hétfő). Vagyis a téli szünet 2026-ban december 19-től 2027. január 3-ig tart, összesen 16 napig.

A tavaszi szünet, igazodva a húsvét dátumához egészen korán lesz: a szünet előtti utolsó tanítási nap 2027. március 24. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2027. április 5. (hétfő) Tehát a tavaszi szünet 2027-ben március 25-től április 4-ig tart, 11 napos lesz.

A középsikolásokban idén is felmerülhet a kérdés, hogy lesz-e érettségi szünet. A tanév rendjéről szóló rendelet már több éve azt tartalmazza, hogy az adott tanévben digitális oktatás kell tartani az érintett iskolákban a nem végzős évfolyamokon - a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetben is ez szerepelt még. A végleges rendeletben viszont a "szervezendő meg" kifejezést a megengedőbb "szervezhető meg" váltotta le. Ez már nem sugall annyira kötelező jelleget, így egyes iskolákban rendes tantermi tanítás, máshol digitális oktatás valósulhat meg, de akár kiadhatják érettségi szünetként is, mint régen.

A szünetek alatt változik a menetrend is

Nemcsak a diákok, szülők és pedagógusok mindennapjait érinti, hanem a tömegközledéssel utazók terveit is befolyásolhatja. Figyelni kell ugyanis arra, hogy az iskolai tanítási szünetek ideje alatt ne megszokásból közlekedjünk: egyes járatok ugyanis csak tanítási időszakban közlekednek. A közlekedők számára viszont könnyebbséget jelenthet, hogy tanítási időben jellemzően erősebb a reggeli és délutáni csúcsforgalom, a szünetek alatt viszont mérséklődik, különösen a nagyvárosokban.

A gyermekes szülők szabadságolása miatt több munkahelyen lehet kapacitáshiány, ezért ebben az időszakban nőhet a várakozási idő a hivatalokban, postán, vagy más helyeken is. Érdemes arra is figyelni, hogy a vállalkozók szolgáltatásai is szünetelhetnek ebben az időszakban (pl. a fodrász is szabin lesz). Pozitívum viszont, hogy a szünetek idején a kulturális intézmények – múzeumok, állatkertek – gyakran hosszabb nyitvatartással és több programmal készülnek.