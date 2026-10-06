Ez lett a nagy mobilháború vége: hatalmasat fordult a kocka, ezt minden vásárlónak tudomásul kell vennie

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Tizenöt éve még a Nokia és a BlackBerry vezette az okostelefon-gyártók világranglistáját, 2025-re azonban egyikük sem maradt az első ötben. Az IDC adatai szerint ma az Apple és a Samsung szállítja ki a legtöbb készüléket, mögöttük pedig három kínai vállalat következik. A globális kiszállítások száma közben több mint négyszeresére nőtt, évi 1,26 milliárd darabra.
Tizenöt éve még egészen más volt az okostelefon-gyártók erősorrendje. A világ legnagyobb gyártója a Nokia volt, a második helyen a BlackBerry állt, az Apple pedig a harmadik helyet foglalta el.
Azóta azonban minden durván megváltozott. A top5-ből 3 gyártó is kikerült, és helyüket kivétel nélkül kínai gyártók vették át. Mutatjuk is, miként alakult át a világ mobilpiaca.
A Nokia akkora volt, mint az Apple és a BlackBerry együtt
2010-ben a Nokia 100,2 millió okostelefont szállított ki, amivel a globális piac 33,1 százalékát adta. A finn vállalat akkori fölényét jól mutatja, hogy ez több volt, mint amennyit a mögötte álló két versenytárs együttesen elért.
A második helyen ugyanis a BlackBerryt gyártó RIM állt 48,7 millió készülékkel és 16,1 százalékos részesedéssel, míg az Apple 47,5 millióval, illetve 15,7 százalékkal követte. A Samsung ekkor még jóval kisebb szereplő volt, 23 millió kiszállított okostelefonja a piac 7,6 százalékát jelentette. Az első ötbe a tajvani HTC fért még be 21,5 millió készülékkel és 7,1 százalékos részesedéssel.
A teljes piac abban az évben 302,6 millió okostelefont tett ki. Ehhez képest 2025-ben már mintegy 1,26 milliárd készüléket szállítottak ki világszerte,
vagyis tizenöt év alatt több mint négyszeresére nőtt a mennyiség.
Ebből a növekedésből azonban egészen már egészen más arányban részesedtek a gyártók.
Az Apple és a Samsung maradt talpon az élmezőnyben
A 2010-es első ötből 2025-re csak az Apple és a Samsung őrizte meg a helyét a legnagyobbak között, ráadásul mindketten előrébb léptek. Az Apple a harmadik helyről az elsőre került, 247,8 millió kiszállított iPhone-nal és 19,7 százalékos piaci részesedéssel. A Samsung pedig a negyedikből lett második, 241,2 millió készülékkel és 19,1 százalékkal.
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A két vállalat között így mindössze 6,6 millió készülék volt a különbség. Érdemes megemlíteni azt is, hogy miközben az Apple kiszállításai több mint ötszörösükre nőttek a vizsgált időszakban, a Samsung több mint tízszer annyi okostelefont szállított ki, mint 2010-ben.
A Nokia, a BlackBerry és a HTC helyét eközben három kínai vállalat vette át. A Xiaomi 165,3 millió készülékkel és 13,1 százalékos részesedéssel lett a harmadik, mögötte a vivo következett 103,9 millióval és 8,2 százalékkal, az ötödik helyet pedig az OPPO szerezte meg 102 millióval és 8,1 százalékkal.
A kínai hármas együtt a globális kiszállítások 29,4 százalékát adta, miközben 2010-ben még egyetlen kínai vállalat sem szerepelt az első ötben. Különösen látványos a Xiaomi útja, hiszen a céget éppen 2010-ben alapították, az első okostelefonját pedig csak egy évvel később dobta piacra.
Sokkal nagyobb lett a piac, de kisebb szelet jut az első ötnek
Bár a vezető gyártók ma jóval több készüléket szállítanak ki, az első öt vállalat együttes piaci súlya csökkent. Részesedésük a 2010-es 79,6 százalékról 2025-re nagyjából 68,2 százalékra mérséklődött.
Ezzel párhuzamosan az összes többi gyártó kiszállításai 61,7 millióról mintegy 400 millió készülékre emelkedtek, részesedésük pedig 20,4 százalékról 31,7 százalékra nőtt. Vagyis az első ötön kívüli vállalatok együtt már több okostelefont szállítanak ki, mint amekkora a teljes piac volt tizenöt évvel korábban.
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