Örülhetnek a lakásvásárlók? Rendkívüli fordulat jött a magyar ingatlanpiacon: évek óta nem láttunk ilyet

Három év után először csökkentek a hazai lakásárak negyedéves alapon a 2026-os második negyedéves statisztikák alapján. Bár éves alapon még drágulás tapasztalható, az áremelkedés üteme jelentősen lassult, és az elmúlt évek legvisszafogottabb növekedését mutatja. Uniós viszonylatban Magyarország egyike annak a mindössze két tagállamnak, ahol az előző negyedévhez képest árcsökkenést regisztráltak, ami a hazai ingatlanpiaci lendület egyértelmű megtorpanását jelzi - írta a Portfolio.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint az idei év második negyedévében 1,4 százalékkal mérséklődtek a lakásárak az első negyedévhez képest. Hasonló árcsökkenésre legutóbb 2022 végén volt példa.

Az egy évvel korábbi időszakhoz viszonyítva ugyan még 10,1 százalékos drágulás látható, ez azonban 2023 utolsó negyedéve óta a leglassabb növekedési ütemnek számít. Kiemelendő, hogy a tiszta árváltozást figyelembe véve az új építésű ingatlanok is olcsóbbak lettek, amit nagy valószínűséggel az Otthon Start kedvezményes hitelhez kapcsolódó vételárplafon idézett elő.

Az európai uniós tendenciákat vizsgálva látható, hogy 2026 második negyedévében a legtöbb tagállamban tovább drágultak az ingatlanok. Éves alapon huszonhárom országban emelkedtek az árak – a legnagyobb mértékben Portugáliában, Bulgáriában és Litvániában –, míg visszaesést csak Finnországban, Luxemburgban és Franciaországban mértek.

Negyedéves alapon még általánosabb volt a drágulás: huszonnégy tagállamban mutattak ki növekedést, és mindössze Magyarországon, valamint Franciaországban csökkentek az árak. Ez a folyamat jól mutatja, hogy miközben az uniós piac nagy része aktív maradt, a hazai piacon megindult egyfajta korrekció.

A közép-kelet-európai régiót vizsgálva elmondható, hogy 2024 eleje és 2026 közepe között mindenhol emelkedtek a lakásárak, a dinamika ugyanakkor eltérő volt. Ha a tavalyi, 2025-ös árszintet tekintjük bázisnak, a magyar piac idén év elején érte el a csúcsát, majd a második negyedévben bekövetkezett a már említett korrekció.

Ezzel szemben a környező országokban töretlen maradt a lendület: a vizsgált időszak végére Szlovákiában és Romániában volt a legintenzívebb az áremelkedés a régióban, de Csehországban is fokozatos felzárkózás figyelhető meg. Bár a magyar lakásárak továbbra is jócskán meghaladják a 2025-ös bázisszintet, az árolló szétnyílása a hazai piacon egyelőre megállt.