Magyarországon mintegy hárommillió embert érint a lakhatási válság
Örülhetnek a lakásvásárlók? Rendkívüli fordulat jött a magyar ingatlanpiacon: évek óta nem láttunk ilyet
Három év után először csökkentek a hazai lakásárak negyedéves alapon a 2026-os második negyedéves statisztikák alapján. Bár éves alapon még drágulás tapasztalható, az áremelkedés üteme jelentősen lassult, és az elmúlt évek legvisszafogottabb növekedését mutatja. Uniós viszonylatban Magyarország egyike annak a mindössze két tagállamnak, ahol az előző negyedévhez képest árcsökkenést regisztráltak, ami a hazai ingatlanpiaci lendület egyértelmű megtorpanását jelzi - írta a Portfolio.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint az idei év második negyedévében 1,4 százalékkal mérséklődtek a lakásárak az első negyedévhez képest. Hasonló árcsökkenésre legutóbb 2022 végén volt példa.
Az egy évvel korábbi időszakhoz viszonyítva ugyan még 10,1 százalékos drágulás látható, ez azonban 2023 utolsó negyedéve óta a leglassabb növekedési ütemnek számít. Kiemelendő, hogy a tiszta árváltozást figyelembe véve az új építésű ingatlanok is olcsóbbak lettek, amit nagy valószínűséggel az Otthon Start kedvezményes hitelhez kapcsolódó vételárplafon idézett elő.
Az európai uniós tendenciákat vizsgálva látható, hogy 2026 második negyedévében a legtöbb tagállamban tovább drágultak az ingatlanok. Éves alapon huszonhárom országban emelkedtek az árak – a legnagyobb mértékben Portugáliában, Bulgáriában és Litvániában –, míg visszaesést csak Finnországban, Luxemburgban és Franciaországban mértek.
Negyedéves alapon még általánosabb volt a drágulás: huszonnégy tagállamban mutattak ki növekedést, és mindössze Magyarországon, valamint Franciaországban csökkentek az árak. Ez a folyamat jól mutatja, hogy miközben az uniós piac nagy része aktív maradt, a hazai piacon megindult egyfajta korrekció.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A közép-kelet-európai régiót vizsgálva elmondható, hogy 2024 eleje és 2026 közepe között mindenhol emelkedtek a lakásárak, a dinamika ugyanakkor eltérő volt. Ha a tavalyi, 2025-ös árszintet tekintjük bázisnak, a magyar piac idén év elején érte el a csúcsát, majd a második negyedévben bekövetkezett a már említett korrekció.
Ezzel szemben a környező országokban töretlen maradt a lendület: a vizsgált időszak végére Szlovákiában és Romániában volt a legintenzívebb az áremelkedés a régióban, de Csehországban is fokozatos felzárkózás figyelhető meg. Bár a magyar lakásárak továbbra is jócskán meghaladják a 2025-ös bázisszintet, az árolló szétnyílása a hazai piacon egyelőre megállt.
Augusztushoz képest 26 százalékkal több lakást és házat hirdettek meg eladásra a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, miközben a kereslet mindössze 1 százalékkal emelkedett.
Durván felmelegedhetnek ezek a burkolatok a nyári hőségben: óriási hiba ilyet használni, hatalmas összegek éghetnek el
Egy rosszul megválasztott kültéri burkolat vagy rosszul kezelt zöldfelület növelheti a hőszigetek hatásait, sokat ronthat a hőérzeten, az extra hőterhelés pedig az egészségen.
Munkacsoportot hozott létre a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a ferihegyi repülőtér éjszakai forgalmának felülvizsgálatára
Több budapesti kerületben is zajlik az ebösszeírás, a kötelezettség elmulasztása akár 150 ezer forintos bírságot is érhet.
Látványosan kifulladt az év eleji lakáspiaci lendület, a harmadik negyedévben pedig már az árakban is megjelent a korrekció.
Bár a tűzifa általános forgalmi adója szeptember közepén 27-ről 5 százalékra csökkent, a vásárlók a vártnál jóval kisebb, mindössze 9 százalék körüli árcsökkenést tapasztalhatnak.
Súlyos, több százmilliárd forintos pénzügyi terhet és komoly kockázatokat örökölt az új kormány az előző kabinettől a budapesti Láng-negyed ingatlanberuházása révén.
Látványosan visszafogottabbá vált a befektetők jelenléte a hazai lakáspiacon.
Hatalmas fordulat a magyar lakáspiacon: drámaian visszaesett a kereslet, itt már látványosan esnek az árak
Idén már jóval kevesebb érdeklődő van a piacon, a nyári hónapokban országosan 28, Budapesten pedig 47 százalékkal volt gyengébb a kereslet a tavalyi nyárhoz képest.
Elszabadultak az árak a Budapest környéki településeken: szívhatja a fogát, aki itt akar házat venni
Az idei első nyolc hónapban átlagosan 872 ezer forintba került a házak és lakások négyzetmétere a főváros körüli agglomerációban.
Országosan 10,7 ezer eladó új építésű lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők.
Megszűnik a földfelszíni tévészolgáltatás Magyarországon: több tízezer család marad szolgáltatás nélkül
A streaming egyre több magyar háztartásban van jelen, de a hagyományos televízió továbbra is meghatározó.
Vagyonokat spórolhatsz a fűtésen 2026-ban ezekkel a trükkökkel: bárkinél működnek, nem is kerülnek sokba
Bár napközben még sokszor 20 Celsius-fok fölé kúszik a hőmérséklet, az éjszakák már egyre hidegebbek, így lassan országszerte kezdetét veszi a fűtési szezon.
Elárulta az államtitkár, tényleg változtatnak az Otthon Starton: kiderült, milyen szigorítást tervez a kormány
Az Otthon Start Program jövőjéről is szó esett hétfőn az Országgyűlésben.
Kegyetlenül pórul járhatnak a magyar lakásvásárlók: óriási csapdába sétálhat, aki újépítésűben gondolkodik
Lopez Benjamin: Magyarországon az elmúlt évtizedekben nem alakult ki az a hatékony városfejlesztési gyakorlat
A csípős, helyenként fagyos hajnalokat követően délutánonként akár 22–26 fokig is felmelegedhet a levegő a következő napokban.
A politikust és korábbi államtitkárát a Nemzeti Kulturális Alapot (NKA) érintő, több mint 17 milliárd forintos hűtlen kezelési ügy miatt állították elő.
Tényleg megadóztatják az üresen álló lakásokat? Rengeteg ingatlantulaj izgulhat a budapesti tervek miatt
Magyarországon is napirendre kerülhet az üresen álló lakások megadóztatása.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank