Őszi napéjegyenlőség 2025: mikor kezdődik a csillagászati ősz? Itt a pontos dátum

A nap-éj egyenlőség 2025 az év egyik legkülönlegesebb csillagászati eseménye, amikor a nappal és az éjszaka hossza a Föld minden pontján azonos. Évente kétszer, tavasszal és ősszel figyelhető meg ez a jelenség, ami nemcsak tudományos érdekesség, hanem számos hagyomány szempontjából is jelentőséggel bír. Nézzük mikor lesz őszi napéjegyenlőség 2025-ben és egyben a csillagászati ősz kezdete 2025-ben.

Mikor van napéjegyenlőség 2025-ben?

A nap-éj egyenlőség egy csillagászati esemény, amelyben a földi egyenlítő síkja áthalad a Nap középpontján. Nap-éj egyenlőség pedig évente kétszer fordul elő, tavasszal március 21. és ősszel szeptember 22-23. körül.

Szeptemberi őszi napéjegyenlőség 2025

A szeptemberi, vagyis az őszi napéjegyenlőség napja általában szeptember 22-re, illetve szeptember 23-ra esik. Az őszi napéjegyenlőség jellemzően 23-ára esik, csak szökőévekben, illetve közvetlenül 1 évvel utána fordul elő 22-én, illetve az nyugatabbra található időzónákban – ritkán – 21-én este köszönt be a csillagászati ősz, vagyis a oszi napejegyenloseg.

Az őszi napéjegyenlőség 2024-ben szeptember 22-én, vasárnap volt. Egészen pontosan 12:44 perckor haladt át a földi egyenlítő síkja a Nap középpontján. Ekkor volt őszi napéjegyenlőség 2024-ben, vagyis a csillagászati ősz kezdete.

Mikor lesz csillagászati ősz 2025-ben pontosan?

Azok, akik kedvelik a csillagászatot már biztosan tudják, hogy mikor lesz a csillagászati ősz kezdete 2025-ben. Azoknak viszont, akik kevésbé jártasak a témában most eláruljuk:

2025-ben szeptember 22., hétfőn 20:19 lesz az őszi nap-éj egyenlőség.

Csillagászati ősz az északi féltekén? Külön érdekesség, hogy az északi féltekén őszi nap-éj egyenlőség, a délin tavaszi nap-éj egyenlőség a megnevezése. A két félgömbön ez a csillagászati ősz, illetve a csillagászati tavasz kezdete is egyben.

A nappal hossza a nap-éj egyenlőség 2025 időpontjában

A nap-éj egyenlőség 2025 idején a Nap és a Föld középpontját összekötő egyenesre merőlegesen, a Föld középpontjában állított sík a földfelszínből a terminátornak nevezett gömbi főkört metszi ki, amely ekkor az egyenlítőre és minden szélességi körre merőleges; ezeket felezi, amiből következik, hogy az egész Földön nap-éj egyenlőség van.

A geometriai magyarázattól eltérően a nappal és az éjszaka hossza a definícióból adódóan ekkor sem azonos. Az egyenlítőn a nappal megközelítőleg 12 perccel hosszabb az éjszakánál, és az eltérés az egyenlítőtől távolodva egyre jobban növekszik: a pólusoknál például fél évig tart a nappal, és fél évig az éjszaka a nap-éj egyenlőség 2025 során is.

Nap-éj egyenlőség 2025 hagyományai

Kelta aratásünnep – Mabon: A kelta hagyományban Mabon az őszi nap-éj egyenlőség ünnepe, amelyet a betakarítás lezárásaként és a termésért való hálaadásként tartottak. Az őszi nap-éj egyenlőség ünnepen máglyákat gyújtottak, kenyeret ettek, mézsört ittak, oltárokat díszítettek gyümölcsökkel és gabonával, és megszentelték a termést a téli felkészülés jegyében.

Brit népi tradíciók – Harvest Home, Michaelmas: Angliában és a brit szigetek környékén ősidők óta tartották az ún. Harvest Home ünnepet a betakarítás lezárására, valamint a keresztény ünnepek közül Michaelmas (szeptember 29.) kapott szerepet ebben a hagyományban. A szokások közé tartoztak terméskoszorúk, ételek megosztása, és adományozás a rászorulóknak

Japán néphagyomány – Shūbun no Hi: A tavaszi napéjegyenlőség napja egy munkaszüneti nap Japánban, amely a japán standard idő szerint az északi napéjegyenlőség napján van (a tavaszi napéjegyenlőség különböző időzónákban különböző dátumokra eshet), általában március 20-án vagy 21-én. Az ünnep dátumát hivatalosan csak az előző év februárjában hirdetik ki, a friss csillagászati mérések szükségessége miatt.

Mikor van még napéjegyenlőség 2025-ben?

Ahogy már említettük, tavasszal is volt egy napéjegyenlőség 2025-ben. Ezt márciusi vagy tavaszi nap-éj egyenlősé 2025-nek nevezzük. Érdekesség, hogy a 21. században 2011 volt az utolsó év, amikor ez az esemény – közép-európai idő szerint – március 21-re esett. Azóta minden alkalommal korábbra tolódik. 2012-ben a szökőév miatt már március 20-án reggel köszöntött be a csillagászati tavasz, majd a nem szökőévek következtében a dátum ismét kissé hátrébb csúszott. 2015-ben például még mindig március 20-án, de csaknem éjfélkor kezdődött a tavasz. A következő év, 2016 ismét szökőév volt, így az esemény visszakerült március 20. reggelére. A négyévente jelentkező, körülbelül 45 perces eltolódás eredményeként 2012 és 2047 között minden évben március 20-án lesz a nap-éj egyenlőség, míg 2048-tól már március 19-ére esik majd. A 2100-as évben viszont elmarad a szokásos szökőnap, így a rendszer egy teljes nappal előreugrik, és 2102-ben – először a 22. században – újra március 21-én ünnepelhetjük a csillagászati tavasz kezdetét, a természet újjászületésének jelképét.

Viszont mivel a Földön mindenhol ugyanabban az időpillanatban következik be, és csak időzónánként változik az időpontja, ez azt is jelenti, hogy 2050-ben a legkeletebbre található időzónában helyi idő szerint (UTC+14) március 21-én, 0 óra 20 perckor következik be, tehát ott még a század közepéig kell várni a 21. század utolsó 21-ei nap-éj egyenlőségére.

Az időnként előforduló eltérés a naptári és csillagászati számítás között abból adódik, hogy a római katolikus egyház annak érdekében, hogy a húsvét időpontját egyszerűbben meg lehessen határozni, a nap-éj egyenlőség időpontját mindig március 21-ére teszi.