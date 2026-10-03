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Két tűzoltó vizet önt a narancssárga lángok aljára.
Otthon

Kigyulladt egy 500 négyzetméteres raktárépület Budapest XI. kerületben

Pénzcentrum
2026. október 3. 16:44

Kigyulladt egy 500 négyzetméteres raktárépület Budapest XI. kerületében, a Galvani utcában - közölte a katasztrófavédelem szombaton. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották a lángokat. A munkálatokat a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

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Azóta közölte a katasztrófavédelem a friss hírt, hogy eloltották a lángokat Budapest XI. kerületében, a Galvani úton, ahol egy körülbelül ötszáz négyzetméteres raktárépület gyulladt ki. A tűz következtében a raktár tetőszerkezete beszakadt.

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A lángok mintegy kétszáz négyzetméteren az épület melletti területet is érintették. A fővárosi hivatásos és a rózsadombi önkéntes tűzoltók nyolc vízsugárral a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett fékezték meg a tüzet. Az egységek az utómunkálatokat végzik jelenleg.

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A tűzoltók több mint 25 embert mentettek ki a romok alól, 11 sérült kórházba került.
Címlapkép: Getty Images
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