Kigyulladt egy 500 négyzetméteres raktárépület Budapest XI. kerületben

Kigyulladt egy 500 négyzetméteres raktárépület Budapest XI. kerületében, a Galvani utcában - közölte a katasztrófavédelem szombaton. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották a lángokat. A munkálatokat a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

Azóta közölte a katasztrófavédelem a friss hírt, hogy eloltották a lángokat Budapest XI. kerületében, a Galvani úton, ahol egy körülbelül ötszáz négyzetméteres raktárépület gyulladt ki. A tűz következtében a raktár tetőszerkezete beszakadt.

A lángok mintegy kétszáz négyzetméteren az épület melletti területet is érintették. A fővárosi hivatásos és a rózsadombi önkéntes tűzoltók nyolc vízsugárral a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett fékezték meg a tüzet. Az egységek az utómunkálatokat végzik jelenleg.