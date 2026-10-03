A pályázat ötéves fenntartási időt rögzít, ezt követően a kedvezményezett szabadon rendelkezik a gépjármű felett, lehetősége nyílik annak eladására, bérbeadására is.
Kigyulladt egy 500 négyzetméteres raktárépület Budapest XI. kerületben
Kigyulladt egy 500 négyzetméteres raktárépület Budapest XI. kerületében, a Galvani utcában - közölte a katasztrófavédelem szombaton. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották a lángokat. A munkálatokat a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.
Azóta közölte a katasztrófavédelem a friss hírt, hogy eloltották a lángokat Budapest XI. kerületében, a Galvani úton, ahol egy körülbelül ötszáz négyzetméteres raktárépület gyulladt ki. A tűz következtében a raktár tetőszerkezete beszakadt.
A lángok mintegy kétszáz négyzetméteren az épület melletti területet is érintették. A fővárosi hivatásos és a rózsadombi önkéntes tűzoltók nyolc vízsugárral a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett fékezték meg a tüzet. Az egységek az utómunkálatokat végzik jelenleg.
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