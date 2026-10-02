Kiderült a rideg valóság: eddig halogatják a házasságot a magyarok, gyökeres változás állt be

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A férfiak átlagosan 37,2, míg a nők 34,3 évesen kötnek házasságot Magyarországon a legutóbbi, 2025-ös adatok szerint - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Ezek az adatok minden házasságkötésre vonatkoznak.
Az első házasságkötés átlagos életkora mind a férfiaknál, mind a nőknél alacsonyabb: a férfiak átlagéletkora első házasságkötésük időpontjában 33,3 év, a nőké pedig 30,7 év volt 2025-ben.
1980-ban még a férfiak átlagosan 24,5 évesen, a nők pedig 21,8 évesen álltak először az anyakönyvvezető elé, a nők esetében tehát 8,9, a férfiaknál pedig 8,8 évvel tolódott ki az első házasságkötés időpontja azóta - tették hozzá.
Úgy folytatták, hogy az első gyermek születése 2025-ben országos átlagban 29,47 év volt a nők esetében. Ugyanez a mutató megyei bontásban Budapesten volt a legmagasabb (32,08 év) és Szabolcs-Szatmár-Beregben a legalacsonyabbat (26,15 év).
Hozzátették, hogy 2025-ben a házasságon kívüli élve születések regionális gócpontja továbbra is Északkelet-Magyarországon és a dél-dunántúli régióban található, hiszen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kiugróan magas, 42 százalékos, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg és Somogy megyében egyaránt 35 százalékos ez a mutató.
Ezzel éles kontrasztot mutat a KSH szerint Győr-Moson-Sopron megye, Budapest és a fővárosi agglomeráció hagyománykövetőbb vagy a családtámogatási rendszert jobban kihasználó magatartása: a legalacsonyabb arányszámot Budapest (16,4 százalék), valamint Győr-Moson-Sopron és Pest megye (egyaránt 16,7 százalék) produkálta - írták.
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Közölték azt is, hogy a megyék közül Zala rendelkezik a legidősebb korösszetétellel: 2025-ben ezer lakosra 255 idősebb (65 feletti) lakos jutott. Az öregedési index is itt volt a legmagasabb: 211,2 százalék, ami azt jelenti, hogy száz 0-14 éves gyermekre több mint 211, legalább 65 éves lakos jutott. Zala mutatója jelentősen meghaladta a második helyen álló Békés (185,3 százalék), valamint Somogy (184,9 százalék) megye értékét is.
Az idősellátás infrastruktúráját tekintve ugyanakkor Békés megye áll az első helyen: 2025-ben tízezer 65 éves vagy annál idősebb lakosra 553 idősotthoni férőhely állt rendelkezésre.
Kitértek arra is, hogy a most kiemelt példákkal együtt 73 mutató adataival bővült a KSH Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazása (TIMEA). A frissítés a demográfia, a balesetek, az egészségügy, a szociális ellátás, a kereskedelem, a keresetek, a lakások, az oktatás, a gazdasági szervezetek, az ipar és az építőipar területeit érinti - közölték.
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