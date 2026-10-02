2026. október 2. péntek Petra
13 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A menyasszony gyűrűt húz a vőlegény ujjára. Gyűrűcsere. Boldog pár ünnepli az esküvőt a szabadban nyáron.
Otthon

Kiderült a rideg valóság: eddig halogatják a házasságot a magyarok, gyökeres változás állt be

Pénzcentrum
2026. október 2. 18:27

A férfiak átlagosan 37,2, míg a nők 34,3 évesen kötnek házasságot Magyarországon a legutóbbi, 2025-ös adatok szerint - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Ezek az adatok minden házasságkötésre vonatkoznak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az első házasságkötés átlagos életkora mind a férfiaknál, mind a nőknél alacsonyabb: a férfiak átlagéletkora első házasságkötésük időpontjában 33,3 év, a nőké pedig 30,7 év volt 2025-ben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

1980-ban még a férfiak átlagosan 24,5 évesen, a nők pedig 21,8 évesen álltak először az anyakönyvvezető elé, a nők esetében tehát 8,9, a férfiaknál pedig 8,8 évvel tolódott ki az első házasságkötés időpontja azóta - tették hozzá.

Úgy folytatták, hogy az első gyermek születése 2025-ben országos átlagban 29,47 év volt a nők esetében. Ugyanez a mutató megyei bontásban Budapesten volt a legmagasabb (32,08 év) és Szabolcs-Szatmár-Beregben a legalacsonyabbat (26,15 év).

Kapcsolódó cikkeink:

Hozzátették, hogy 2025-ben a házasságon kívüli élve születések regionális gócpontja továbbra is Északkelet-Magyarországon és a dél-dunántúli régióban található, hiszen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kiugróan magas, 42 százalékos, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg és Somogy megyében egyaránt 35 százalékos ez a mutató.

Ezzel éles kontrasztot mutat a KSH szerint Győr-Moson-Sopron megye, Budapest és a fővárosi agglomeráció hagyománykövetőbb vagy a családtámogatási rendszert jobban kihasználó magatartása: a legalacsonyabb arányszámot Budapest (16,4 százalék), valamint Győr-Moson-Sopron és Pest megye (egyaránt 16,7 százalék) produkálta - írták.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Közölték azt is, hogy a megyék közül Zala rendelkezik a legidősebb korösszetétellel: 2025-ben ezer lakosra 255 idősebb (65 feletti) lakos jutott. Az öregedési index is itt volt a legmagasabb: 211,2 százalék, ami azt jelenti, hogy száz 0-14 éves gyermekre több mint 211, legalább 65 éves lakos jutott. Zala mutatója jelentősen meghaladta a második helyen álló Békés (185,3 százalék), valamint Somogy (184,9 százalék) megye értékét is.

Az idősellátás infrastruktúráját tekintve ugyanakkor Békés megye áll az első helyen: 2025-ben tízezer 65 éves vagy annál idősebb lakosra 553 idősotthoni férőhely állt rendelkezésre.

Kitértek arra is, hogy a most kiemelt példákkal együtt 73 mutató adataival bővült a KSH Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazása (TIMEA). A frissítés a demográfia, a balesetek, az egészségügy, a szociális ellátás, a kereskedelem, a keresetek, a lakások, az oktatás, a gazdasági szervezetek, az ipar és az építőipar területeit érinti - közölték.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #házasság #magyarország #születés #ksh #gyermekvállalás #statisztika #nők #demográfia #elöregedés

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
1 órája
A hazasság már régóta csak egy látszat formaság, mióta bármikor felbontható. Eleve nem értem hogy így mi értelme van egyáltalán megkötni.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:33
20:02
19:45
19:32
19:15
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 2. 17:38 Elképesztő fordulat a tőzsdéken: egy olyan magyar részvény lőtt ki, amire senki sem számított
október 2. 10:32 Óriási fordulat a magyar tőzsdén: brutális forgalom mellett rántották vissza az OTP-t
október 2. 05:36 Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: elárulták a profik, melyik részvényekkel lehet még most is rengeteg pénzt keresni
október 1. 17:40 Vérfürdő a pesti tőzsdén: óriásit zuhant az OTP, lefújták a Mol nagy ügyletét
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 2.
Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: elárulták a profik, melyik részvényekkel lehet még most is rengeteg pénzt keresni
2026. október 1.
Riasztó, ami a magyar iskolákban történik: súlyos etikai problémával szembesülnek az iskolapszichológusok
2026. október 2.
Kiderült a döbbenetes igazság a németországi lakáshelyzetről: a magyarok el sem hiszik, hogyan élnek kint a tömegek
2026. október 2.
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
2026. október 2.
Idén is rengeteg magyar kapta meg a rettegett diagnózist: ezek a daganatos betegségek érintették a legtöbb embert
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 2. péntek
Petra
40. hét
Október 2.
Az erőszakmentesség világnapja
Október 2.
A rákot túlélők és megsegítésük világnapja
Október 2.
A sztómások világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Fordult a kocka a magyar albérletpiacon: mostantól a lakástulajdonosoknak kell harcolniuk a bérlőkért
2
2 hete
Nagyon rosszul járhat, akinek ilyen háza van: alig lehet eladni, főleg az idősek esnek drága csapdába
3
1 hete
Ledobta az akcióbombát a Lidl, indul a roham az idei fűtési szezon sztártermékéért: hamar kifogyhat a boltokból
4
3 hete
Váratlan döntést hozott a MOHU: ezeket a hulladékokat már nem lehet leadni a gyűjtésen
5
1 hete
Tömegek menekülnek Budapestről: ide költöznek most az élelmes magyarok a méregdrága árak elől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árfolyammarzs
Az adott értékpapírra jegyzett - a névérték százalékában kifejezett - vételi és eladási árfolyam különbsége százalékpontban (bázispontban) kifejezve. Az elsődleges forgalmazók tőzsdei és KELER OTC árfolyamjegyzésük során a változó kamatozású államkötvények esetén legfeljebb 1 százalékpontos árfolyammarzsot alkalmazhatnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 2. 19:01
Kiderült a döbbenetes igazság a németországi lakáshelyzetről: a magyarok el sem hiszik, hogyan élnek kint a tömegek
Pénzcentrum  |  2026. október 2. 18:45
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
Agrárszektor  |  2026. október 2. 20:27
Rendkívüli! Olyat rögzítettek a GPS-nyomkövetők, amilyen ritkán történik