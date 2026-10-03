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Otthon

Megérketek a didergős őszi hajnalok: több magyar falut is letarolt a kegyetlen fagy ma hajnalban

Pénzcentrum
2026. október 3. 11:29

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtasson majdnem mínusz 3 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet szombat hajnalban - közölte a HungaroMet Zrt. Facebook-oldalán. Egyre hidegebbek a hajnalok.

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Azt írták: szombat hajnalra még inkább lehűlt a levegő, nagyrészt 1 és 5 fok között alakult a minimum-hőmérséklet, és a 12 órás minimum-hőmérséklet tízes listájára is már csak fagypont alatti értékekkel lehetett bekerülni. A magasabban fekvő helyeken enyhébb volt a reggel.

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A bejegyzéshez készített infografika szerint Nyírtasson mínusz 2,6 fok volt szerda hajnalban, a Nógrád megyei Zabarban mínusz 2,1 fok, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Lénárddarócon mínusz 1,4 fok. Péntek hajnalban szintén Nyírtasson volt a leghidegebb, akkor mínusz 1,9 fokot rögzítettek.

Az infografika szerint szombat hajnalban a legmelegebb, 12,2 fok a Komárom-Esztergom megyei Vérteskethely községben volt.
Címlapkép: Getty Images
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