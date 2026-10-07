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Egy vadász, aki épp most lőtt le egy nyulat, és azt a vadászmellény zsebében hordja. Egy vadászati nap a Sierra Mariola természetvédelmi park hegyeiben, Bocairentben (Valenciai Közösség, Spanyolország). Európa.
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Turisták mellett lőtt szarvasra a vadász a keszthelyi múzeumban: most komoly bajba került + Videó

HelloVidék
2026. október 7. 09:45

A látogatóktól mintegy 50 méterre adott le lövést egy vadász egy, a keszthelyi vadászati múzeum parkjába betévedt szarvasbikára. Senki nem sérült meg, az eset miatt azonban a rendőrség nyomozást indított, a vadászt pedig gyanúsítottként hallgatták ki.

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Meghökkentő eset történt még szeptemberben Keszthelyen: egy szarvasbika tévedt be a vadászati múzeum parkjába, ahol látogatók is tartózkodtak. A vadász az állatra lövést adott le, miközben a múzeumparkban tartózkodók mintegy 50 méterre voltak tőle – számolt be róla az RTL Híradó.

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A lövés szerencsére nem talált el senkit, és a szarvas sem sérült meg. Az esetnek azonban rendőrségi következménye lett: több szemtanút is meghallgattak, majd a vadászt foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel gyanúsították meg. A rendőrségen gyanúsítottként kihallgatták, de nem tett vallomást.

Az RTL-nek nyilatkozó erdész szerint egy vadásznak a lövés leadása előtt minden esetben meg kell győződnie arról, hogy a lövedék nem veszélyeztet másokat. A golyó ugyanis akár gellert is kaphat, ráadásul a lövéstől megriadt vad mozgása is kiszámíthatatlan lehet. Az ügyben a rendőrségi eljárás folyamatban van.
Címlapkép: Getty Images
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