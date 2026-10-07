A gyanú szerint a házi őrizetesek megfigyelésére használt kínai eszközök titkosítás nélkül, felhőalapon továbbítják az érzékeny személyes adatokat
Turisták mellett lőtt szarvasra a vadász a keszthelyi múzeumban: most komoly bajba került + Videó
A látogatóktól mintegy 50 méterre adott le lövést egy vadász egy, a keszthelyi vadászati múzeum parkjába betévedt szarvasbikára. Senki nem sérült meg, az eset miatt azonban a rendőrség nyomozást indított, a vadászt pedig gyanúsítottként hallgatták ki.
Meghökkentő eset történt még szeptemberben Keszthelyen: egy szarvasbika tévedt be a vadászati múzeum parkjába, ahol látogatók is tartózkodtak. A vadász az állatra lövést adott le, miközben a múzeumparkban tartózkodók mintegy 50 méterre voltak tőle – számolt be róla az RTL Híradó.
A lövés szerencsére nem talált el senkit, és a szarvas sem sérült meg. Az esetnek azonban rendőrségi következménye lett: több szemtanút is meghallgattak, majd a vadászt foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel gyanúsították meg. A rendőrségen gyanúsítottként kihallgatták, de nem tett vallomást.
Az RTL-nek nyilatkozó erdész szerint egy vadásznak a lövés leadása előtt minden esetben meg kell győződnie arról, hogy a lövedék nem veszélyeztet másokat. A golyó ugyanis akár gellert is kaphat, ráadásul a lövéstől megriadt vad mozgása is kiszámíthatatlan lehet. Az ügyben a rendőrségi eljárás folyamatban van.
Felfoghatatlan tragédia Mezőcsáton: vályogház omlott egy munkásra, hat gyermek és tizenhat unoka gyászolja
Életét vesztette egy 67 éves férfi Mezőcsáton, amikor felújítási munkálatok közben ráomlott egy vályogépület fala.
Az Erőművek Éjszakáján idén országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítményt lehet meglátogatni, ráadásul a programok ingyenesek.
Az idei aszály a balatoni haltelepítést is megnehezíti: gyengébb süllőtermésre számítanak, miközben évente 6 ezer kilogramm süllőt kell a tóba telepíteni.
Életveszélyes csapda lett a magyarok egyik kedvenc kilátója: azonnal lezárták, nincs más út, lebontják
Újabb bakonyi kilátó sorsa dőlt el végleg: a Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. (Verga) közlése szerint lebontják a Fekete István-kilátót.
Nemcsak a földeken és a patakokban hagyott nyomot a 2026-os aszály: egy móri wellnesshotel 25 éve meglévő tava is teljesen kiszáradt.
Medve kóborolt vasárnap kora este Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Túristvándi és Szatmárcseke külterületén.
Budapesti panel áráért kastélyt, saját iskolát is vehetsz vidéken: elképesztő ingatlanokra bukkantunk
Nem csak családi házak és lakások között válogathat az, aki most ingatlant keres. Az aktuális hirdetések között egészen különleges épületekre is bukkanhatunk: Borsodban például egykori...
Ilyen még nem volt a Balatonnál: vízi kardiótanösvény is épült Fonyódon.A kijelölt pontokon pulzust is lehet mérni, az adatokat pedig túralapon rögzíthetik a résztvevők.
Óriási csukaszörnyet fogtak a népszerű horgászhelyen: 125 centis példánnyal dőlt meg a tórekord + Fotók
Nem várt meglepetéssel zárult egy október eleji pergetés a Lupa-tavon: egy 125 centiméteres csuka akadt horogra, amellyel megdőlt a tó eddigi csukarekordja.
Hihetetlen kincsek kerültek elő a Tisza mélyéről: a rekordalacsony vízállás fedte fel az évszázados titkot
Mamutcsont, bronzkori fémedény töredéke, középkori és török kori kerámiák, fegyverekhez tartozó tárgyak, sőt egy egészben megmaradt, zöld mázas török kori tálka is előkerült...
Felhizlalták az ország legnagyobb tökét az Őrségben: kisteherautóval kellett elszállítani a 481 kilós óriást + Videó
Van az a tök, amit az ember betesz a kosárba, és hazavisz. Na, és van az, amelyikhez már kisteherautó kell.
Második világháborús, német gyártmányú, 250 kilogrammos rombolóbomba és egy szintén német, 50 kilogrammos bomba került elő a Pest megyei Vecsés külterületén- írta a MH 1....
Meghalt a legendás magyar gróf: egykori kastélyában élt bérlőként, mindent feltett a család örökségéért
Elhunyt gróf Károlyi László, Fót díszpolgára, a Károlyi család örökségének egyik ismert őrzője. A halálhírt Fót városa közösségi oldalán közölte.
Befuccsolt a balatoni luxusterv: nem épülhet meg a gigantikus magánvilla, visszakaphatják a mesés partot a magyarok
Nem ez volt az egyetlen próbálkozás a szóban forgó telek beépítésére.
Egészen újragondolná a Hévízi-tó és a Szent András Reumakórház környezetét a BIVAK kiemelt megvételt nyert pályaműve.
Nem kér a víztározónak, gyümölcsmosónak hazudott medencékből Tihany: elbontatják a kamu nyárikonyhát is, repült a bírság
A bontás mellett 680 ezer forintos örökségvédelmi bírságot is kiszabtak.
A református közösség már az 1595-ös templomösszeírás idején használta az itt álló középkori kőtemplomot.
Mutatjuk, mikor érdemes ősszel visszavágni a levendulát, hogyan működik a dugványozás és a bujtás, és mire figyelj a tél előtt.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.