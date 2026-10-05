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Konyhai mosogató duguláselhárítási folyamata, kesztyűs kéz tartja a dugattyút a mosogató hátterében
Otthon

Aljas dugulás-átverés terjed Magyarországon: így húznak le százezrekre a csaló szerelők

Pénzcentrum
2026. október 5. 18:33

Egy váratlan dugulás esetén a sürgős helyzetet kihasználva a tisztességtelen szerelők könnyen megkárosíthatják a gyanútlan ügyfeleket. A megbízható szakember körültekintő kiválasztása, az előzetes árajánlatkérés, a hivatalos számla megkövetelése és a tudatos, pánikmentes döntéshozatal azonban megóvhat minket a több százezer forintos ráfizetéstől, egyúttal segítséget nyújt a jogtalan követelések kezelésében - írja közleményben a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége.

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Amikor eldugul a mosogató vagy a WC, a visszafolyó szennyvíz okozta pánikban hajlamosak vagyunk az első szembejövő hirdetésre rákattintani. Érdemes azonban óvatosnak lenni a feltűnően olcsó, néhány ezer forintos munkadíjat vagy ingyenes kiszállást ígérő ajánlatokkal, mert ezek végül sokszor irreálisan magas, rejtett költségekkel járnak. Keresgélés előtt célszerű ellenőrizni a lakásbiztosítást is, mivel sok szerződés tartalmaz asszisztenciaszolgáltatást. Ilyenkor a biztosító küld megbízható szakembert, vagy utólag megtéríti a kárelhárítás költségeit.

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Ha magunk keresünk szerelőt, mindig ellenőrizzük a vállalkozás alapadatait, például a cégnevet, a székhelyet és az adószámot. A lenyomozhatatlan hirdetőkkel szemben legyünk bizalmatlanok. Az internetes értékeléseknél ne csupán a csillagok számát nézzük, hanem a részletes szöveges véleményeket is olvassuk el. Egy tisztességes szolgáltató már telefonon világos tájékoztatást ad a munkafolyamatról és a várható díjakról. Ha kitérő válaszokat kapunk, keressünk másik szakembert.

A helyszíni munkavégzés megkezdése előtt ragaszkodjunk az írásos árajánlathoz vagy megrendelőlaphoz, amely pontosan rögzíti a szolgáltatás tartalmát és árát. Soha ne írjunk alá üresen hagyott vagy túl általánosan megfogalmazott dokumentumot. Ha a szerelő váratlanul további, drága beavatkozásokat javasol, kérjünk szakmai indoklást, és ne hagyjuk, hogy siettessenek minket a döntésben. Akkor is őrizzük meg a nyugalmunkat, ha a szakember kísérőkkel érkezik, hiszen a nyomásgyakorlás egyértelműen intő jel.

A munka befejezésekor kérjük meg a szerelőt, hogy mutassa meg az elvégzett feladatot. Kerüljük a "számla nélkül olcsóbb" megoldásokat és a kizárólag készpénzes, bizonylat nélküli fizetést, mert hivatalos papírok hiányában később lehetetlen érvényesíteni a jogainkat. Ha a végösszeg indokolatlanul magas, és eltér az előzetesen megbeszéltektől, ne fizessük ki vakon a teljes összeget. Ilyenkor csak a reálisan indokolható díjat egyenlítsük ki, és írásban – például e-mailben vagy üzenetben – rögzítsük, hogy a fennmaradó részt vitatjuk.

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Bár már 2026-ot írunk, és az interneten pillanatok alatt leellenőrizhető egy cég háttere, a sürgős helyzet okozta pánik még mindig a csalók legfőbb fegyvere. Amennyiben a szolgáltató megtévesztő gyakorlatot alkalmazott, bejelentést tehetünk az illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályánál, a FEOSZ-nál, vagy a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) ügyfélszolgálatánál. Ha pedig felmerül a csalás gyanúja – például el sem végezték a munkát, mégis fizetést követelnek, esetleg agresszívan lépnek fel –, indokolt azonnal rendőrségi feljelentést tenni. További segítségért és felvilágosításért a 06-80-630-183-as ingyenes telefonszám, illetve az alternativsegitseg@gmail.com e-mail-cím áll a károsultak rendelkezésére.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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