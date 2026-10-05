Németországban több mint 208 ezer tisztán elektromos autót helyeztek forgalomba a második negyedévben.
Aljas dugulás-átverés terjed Magyarországon: így húznak le százezrekre a csaló szerelők
Egy váratlan dugulás esetén a sürgős helyzetet kihasználva a tisztességtelen szerelők könnyen megkárosíthatják a gyanútlan ügyfeleket. A megbízható szakember körültekintő kiválasztása, az előzetes árajánlatkérés, a hivatalos számla megkövetelése és a tudatos, pánikmentes döntéshozatal azonban megóvhat minket a több százezer forintos ráfizetéstől, egyúttal segítséget nyújt a jogtalan követelések kezelésében - írja közleményben a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége.
Amikor eldugul a mosogató vagy a WC, a visszafolyó szennyvíz okozta pánikban hajlamosak vagyunk az első szembejövő hirdetésre rákattintani. Érdemes azonban óvatosnak lenni a feltűnően olcsó, néhány ezer forintos munkadíjat vagy ingyenes kiszállást ígérő ajánlatokkal, mert ezek végül sokszor irreálisan magas, rejtett költségekkel járnak. Keresgélés előtt célszerű ellenőrizni a lakásbiztosítást is, mivel sok szerződés tartalmaz asszisztenciaszolgáltatást. Ilyenkor a biztosító küld megbízható szakembert, vagy utólag megtéríti a kárelhárítás költségeit.
Ha magunk keresünk szerelőt, mindig ellenőrizzük a vállalkozás alapadatait, például a cégnevet, a székhelyet és az adószámot. A lenyomozhatatlan hirdetőkkel szemben legyünk bizalmatlanok. Az internetes értékeléseknél ne csupán a csillagok számát nézzük, hanem a részletes szöveges véleményeket is olvassuk el. Egy tisztességes szolgáltató már telefonon világos tájékoztatást ad a munkafolyamatról és a várható díjakról. Ha kitérő válaszokat kapunk, keressünk másik szakembert.
A helyszíni munkavégzés megkezdése előtt ragaszkodjunk az írásos árajánlathoz vagy megrendelőlaphoz, amely pontosan rögzíti a szolgáltatás tartalmát és árát. Soha ne írjunk alá üresen hagyott vagy túl általánosan megfogalmazott dokumentumot. Ha a szerelő váratlanul további, drága beavatkozásokat javasol, kérjünk szakmai indoklást, és ne hagyjuk, hogy siettessenek minket a döntésben. Akkor is őrizzük meg a nyugalmunkat, ha a szakember kísérőkkel érkezik, hiszen a nyomásgyakorlás egyértelműen intő jel.
A munka befejezésekor kérjük meg a szerelőt, hogy mutassa meg az elvégzett feladatot. Kerüljük a "számla nélkül olcsóbb" megoldásokat és a kizárólag készpénzes, bizonylat nélküli fizetést, mert hivatalos papírok hiányában később lehetetlen érvényesíteni a jogainkat. Ha a végösszeg indokolatlanul magas, és eltér az előzetesen megbeszéltektől, ne fizessük ki vakon a teljes összeget. Ilyenkor csak a reálisan indokolható díjat egyenlítsük ki, és írásban – például e-mailben vagy üzenetben – rögzítsük, hogy a fennmaradó részt vitatjuk.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Bár már 2026-ot írunk, és az interneten pillanatok alatt leellenőrizhető egy cég háttere, a sürgős helyzet okozta pánik még mindig a csalók legfőbb fegyvere. Amennyiben a szolgáltató megtévesztő gyakorlatot alkalmazott, bejelentést tehetünk az illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályánál, a FEOSZ-nál, vagy a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) ügyfélszolgálatánál. Ha pedig felmerül a csalás gyanúja – például el sem végezték a munkát, mégis fizetést követelnek, esetleg agresszívan lépnek fel –, indokolt azonnal rendőrségi feljelentést tenni. További segítségért és felvilágosításért a 06-80-630-183-as ingyenes telefonszám, illetve az alternativsegitseg@gmail.com e-mail-cím áll a károsultak rendelkezésére.
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